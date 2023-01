Interview: Direktor des Jugendheims Aarburg geht in Pension

Interview Direktor des Aarburger Jugendheims geht in Pension: «Mir war immer wichtig, dass es als Ort der Chance wahrgenommen wird» Hans Peter Neuenschwander geht Ende Februar in Pension. Im grossen Interview mit dem Zofinger Tagblatt schaut der Direktor des Jugendheims zurück auf seine fast 35 Jahre Tätigkeit auf der Aarburger Festung. Janine Müller, ZT Jetzt kommentieren 06.01.2023, 16.26 Uhr

Hans Peter Neuenschwander in seinem Büro auf der Festung. Im Hintergrund die Ziege, die ihm seine Frau geschenkt hat. «Bei ihrem Anblick verliert manches Problem an Relevanz», sagt Neuenschwander. Janine Müller

Vom südlichen Vorhof der Festung Aarburg führt ein Lift auf den Paradeplatz. Nur wer den entsprechenden Schlüssel hat, kommt hier hoch ins Jugendheim, wo männliche Jugendliche im Massnahmenvollzug sind. Im Südteil des Bauwerks ist das Büro von Direktor Hans Peter Neuenschwander untergebracht.

Im mit Holzboden ausgelegten Raum stehen schwere Möbel aus Holz. Hinter dem Bürotisch, auf einem Sideboard, ist eine Ziegen-Skulptur mit keck-frechem Blick platziert. Sie war ein Geschenk von Hans Peter Neuenschwanders Frau Brigitta. Für ihn hat das Kunstwerk eine grosse Bedeutung, weil die Geiss zum Lachen verführt und manches Problem bei ihrem Anblick an Relevanz verliert.

Herr Neuenschwander, wenn du nicht brav bist, kommst du auf die Festung zu den bösen Buben. Das haben Aarburger Eltern – zumindest früher – gerne als Erziehungsmassnahme genutzt. Was halten Sie von dieser Aussage?

Hans Peter Neuenschwander: Für Mädchen hatte diese Aussage sicher keine Bewandtnis. Werten möchte ich die pädagogischen Massnahmen der Eltern jetzt nicht. Aber: Wir haben nie Hand geboten, wenn beispielsweise Behörden uns als Abschreckungsmassnahme ins Spiel bringen wollten. Eine Gemeinde wollte uns mal einen Jugendlichen vorbeischicken, damit er sieht, was auf ihn zukommen könnte. Das haben wir abgelehnt. Mir war immer wichtig, dass das Jugendheim als Ort der Chance wahrgenommen wird.

Sie sind seit knapp 35 Jahren im Jugendheim tätig, seit 2005 als Direktor. Wie hat sich der Massnahmenvollzug in dieser Zeit verändert?

Als ich 2005 Einsitz nahm in der Direktoren-Konferenz der Jugendheimleitungen, wurde ich von den anderen ausgelacht, ja kritisiert dafür, dass ich als die grössten künftigen Herausforderungen die Sicherheit und die finanziellen Mittel nannte. Genauso ist es aber gekommen. Ein immer grösseres Thema wurde die Sicherheit der Jugendlichen, Mitarbeitenden, aber auch jene von Drittpersonen. Diese zu gewährleisten war die grösste Herausforderung in meiner Berufskarriere.

Beherbergt das kantonale Jugendheim: die Festung Aarburg. Philipp Muntwiler

Wie meinen Sie das?

Die Sicherheitsdiskussion beginnt immer anhand eines konkreten Falls. Vorfälle wie Entweichungen und gewaltsame Fluchten wurden immer sofort diskutiert und Massnahmen ergriffen. Fluchten dürfen nicht passieren, das war eine klare Vorgabe. Aus pädagogischer Sicht galt es aber immer, ein Mittelmass zu finden.

Man kann die Jugendlichen nicht nur einsperren, zumal wir kein Gefängnis, sondern eben ein Heim sind; die Jugendlichen brauchen auch Öffnungen, wo sie sich bewähren und weiterentwickeln können. Sicherheit muss auch im Gebäude vorhanden sein. Lange Zeit wehrte ich mich gegen die Videoüberwachung in allgemeinen Räumen; nun unterstützt uns die Technik aber bei der Aufklärung von internen Ereignissen.

Oder das Engagieren eines externen Sicherheitsdienstes für besonders herausfordernde Zeiten in der Geschlossenen Wohngruppe. Ich hätte zunächst lieber mehr Stellenprozente für mein Betreuungsteam gehabt. Nach der Einführung des Dienstes machte ich aber die Erfahrung, dass die von aussen zugezogene Sicherheitsfirma einen guten, beobachtenden Job macht und den dienstführenden Betreuungspersonen zusätzliche Sicherheit vermittelt.

Inwiefern?

Es kommen immer die gleichen Leute, das ist eine Bereicherung für das Team. Die Sicherheitsleute sehen die Jugendlichen und die Situationen anders als die Betreuungspersonen und können so wertvolle Hinweise liefern.

Wie unterscheiden sich die Jugendlichen auf der Festung heute von früher?

Die Grundproblematik änderte sich nicht. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, hatten oft schon in ihren ersten sechs bis sieben Lebensjahre schwierige Verhältnisse. Sie konnten keine zuverlässige Beziehung zu ihren Betreuungspersonen aufbauen. Zudem haben sie schlechtere Perspektiven für ihr Leben. Dabei handelt es sich überhaupt nicht nur um Jugendliche mit Migrationshintergrund, sondern durchaus auch um Schweizer. Es gab aber auch Veränderungen.

Veränderungen welcher Art?

Als ich auf der Festung anfing, war psychotherapeutische Einzeltherapie kein Standard. Heute hat jeder Therapie. Und auch die Störungsbilder, die diagnostisch erfasst werden, sind komplexer. Wir haben zum Beispiel auch mehr traumatisierte Jugendliche – oder nehmen dies bewusster wahr.

Wie haben sich die Jugendlichen verändert?

Sie haben sich in ihren Ansprüchen verändert. Heute hat der Widerstand gegen die Behördenentscheide seitens der Eltern oder Jugendlichen zugenommen.

Warum?

Die Werte in der Gesellschaft haben sich verändert. Grundsätzlich war früher das Vertrauen in die Behörden grösser. Heute werden solche Massnahmen mehr als Eingriff ins Leben empfunden. Es braucht sehr gute Begründungen seitens der Jugendanwaltschaft, um einen Jugendlichen zu uns in den Massnahmenvollzug zu schicken.

Wie sieht es bezüglich Veränderung der Delikte aus?

Es ist ein stetes Wechselspiel. Mitte der 2000er-Jahre war Jugendgewalt ein grosses Thema. Die ergriffenen Massnahmen führten dazu, dass die Jugendkriminalität zurückging. Bis 2018 hatten wir eine leichte Mehrheit an zivilrechtlichen Massnahmen. Seither nahm die Jugenddelinquenz wieder stark zu. Aktuell sind 85 Prozent der Jugendlichen aufgrund strafrechtlicher Massnahmen bei uns.

Hans Peter Neuenschwander auf dem Paradeplatz der Festung. Janine Müller

In einem Interview 2018 sagten Sie, dass das Smartphone zu einem Rückgang von Jugendkriminalität führt.

Das ist so, ja. Aber dieser Effekt hält nicht mehr an. Unsere Klientel will sich wieder persönlich treffen. Dominantes Verhalten oder das Konsumieren von unerlaubten Substanzen findet bei physischem Kontakt wieder vermehrt statt.

Sie reden von Alkohol und Drogen.

Nicht nur. Es geht auch um Medikamente. Jugendliche konsumieren diese gerne mit Alkohol. Das ist gefährlich. Ein grosses Thema ist zudem Cannabis. Der Konsum von Alkohol hat in den letzten Jahren auch zugenommen. Früher sah man Jugendliche, die Alkohol konsumierten, als ‹Looser› an. Mitte der 2000er-Jahre änderte sich das wegen Partys mit viel Alkohol.

Seither wird bei uns der Konsum von Alkohol gleich behandelt wie jener von Drogen. Darf ein Jugendlicher eine Öffnung beziehen, dann wird nach seiner Rückkehr neben dem Drogen- auch ein Alkoholtest gemacht. Denn Alkohol ist oft deliktrelevant. Erst in der Aussenwohngruppe ist der Konsum von Alkohol in massvollem Rahmen von maximal 0,5 Promille erlaubt, denn die Jugendlichen müssen den Umgang damit lernen.

Was bedeuten diese Veränderungen für die Arbeit auf der Festung?

Wir müssen systemischer arbeiten. Die externe Evaluation über das Jugendheim Aarburg empfahl 2019 ja nicht nur, langfristig die Verlegung des Jugendheims Aarburg an einen neuen Standort ausserhalb der historischen Festungsanlage zu prüfen, sondern auch die Therapie künftig systemorientiert und nicht einseitig forensisch und deliktbezogen auszurichten. Diese Empfehlung können wir nun zeitnah umsetzen.

Per 1. Januar 2023 haben wir dafür vom Regierungsrat mehr Ressourcen bewilligt erhalten – konkret 250 Stellenprozente. Das ist ein erster schöner Erfolg des aktuell noch laufenden Strategieprozesses und wird unsere Arbeit erleichtern. Die Therapie wird inhouse stattfinden können. Die Leitung des Bereichs Therapie wird zudem Einsitz nehmen in der Geschäftsleitung. Die drei Disziplinen Sozialpädagogik, Arbeitsagogik und Therapie müssen gleichwertig zusammenarbeiten und sich unterstützen.

In den vergangenen Jahren mussten Sie sich auch mit der Pandemie auseinandersetzen.

Das war eine spannende Zeit. Wir haben hier die Hygieneregeln noch strenger umgesetzt als verlangt. Das brauchte zu Beginn viel Überzeugungsarbeit bei den Mitarbeitenden und Jugendlichen. Letztlich führte das dazu, dass wir sehr wenige Ansteckungen innerhalb der Institution hatten. Zwei Wohngruppen mussten in die Quarantäne, eine in die Isolation. Das war anspruchsvoll.

Eine lustige Nebenerscheinung beobachtete ich im ersten Lockdown: Noch selten hatten wir eine derart ruhige Zeit bezüglich ungeplanter Ereignisse. Die Jugendlichen in den offenen Programmen entwichen nicht, weil es keinen Ort gab, wo sie hingehen konnten. Das brachte grosse Stabilität auf die Wohngruppen.

Gibt es ein Ereignis in Ihrer Karriere, an das Sie besondere Erinnerungen haben?

Ein spezielles Ereignis kann ich da nicht erwähnen. Die Arbeit mit den Jungs war und ist anspruchsvoll; Mitarbeitende erhalten weniger direkte, positive Feedbacks von Jugendlichen. Bei uns muss die Stabilität, der Halt, zunächst von aussen geleistet werden. Erst mit viel Zeit und Arbeit können die Jugendlichen die Werte internalisieren und selbstverantwortlich leben. Grundsätzlich waren es aber vor allem die Begegnungen mit den Menschen, die diesen Job ausmachen. Wenn man hier arbeitet, muss man seine Persönlichkeit einbringen.

Und trotz Enttäuschungen muss man immer wieder neu anfangen mit den Jungs und Erfolgserlebnisse feiern. So haben wir zum Beispiel im Sommer immer eine schöne, eindrucksvolle Schul- und Lehrabschlussfeier.

Wie sieht es mit negativen Erfahrungen aus?

Zu Beginn meiner Karriere hatten wir in der Schweiz eine Drogenwelle. Stichworte Platzspitz und Letten in Zürich. Diese Orte hatten eine Sogwirkung auf die Jungs. Jugendliche an einer Überdosis Drogen sterben zu sehen, war hart. Und erschüttert hat mich der Suizid eines 15-Jährigen, wo wir keine Chance hatten, ihm zu helfen, am ersten Abend nach dem Eintritt, ohne geringsten Hinweis auf seine Befindlichkeit. In solchen Situationen rückt das Team noch enger zusammen, wird noch achtsamer.

Was hat Sie in all den Jahren angetrieben?

Ich habe die Arbeit stets gerne gemacht. Mit den Leuten zu arbeiten war toll, ich habe meinen Schwerpunkt immer auf gute Teams gerichtet. Und die Jugendlichen verdienen es, unterstützt und gefördert zu werden. Sie brauchen aber auch Grenzen und jemanden, der Klartext redet mit ihnen. Ich habe ab und zu auch harte Entscheide für Jugendliche gefällt, hatte dabei immer die Gesamtsituation und ihre individuelle Entwicklungsmöglichkeit im Blick.

Aktuell untersucht der Kanton, ob das Jugendheim in Aarburg bleiben soll. Wie beurteilen Sie die Situation?

Es gibt positive und negative Aspekte, ein Jugendheim in historischen Gemäuern unterzubringen. Es ist hier auf der Festung mit den verwinkelten Gebäuden schwieriger, die Übersicht und die Kontrolle zu bewahren. Auch bestehen durch die hohen Festungsmauern Verletzungsrisiken für die Jugendlichen, die beispielsweise durch einen Sprung über die Mauern oder das Klettern über die Dächer entweichen. Es gibt aber auch Jugendliche, die den Ort als Schutz wahrnehmen, weil sie Mühe in normalen Wohnungen haben.

Sie haben als Direktor mit Ihrer Familie 25 Jahre lang auf der Festung gewohnt.

Am Arbeitsplatz zu wohnen war eine Herausforderung. Als Ehepaar mussten wir einen Umgang finden damit. Wir hatten ein Ritual: Zum Feierabend haben wir jeweils einen langen Spaziergang unternommen. Es hatte auch Vorteile, vor allem zu Beginn, als ich stark beschäftigt war und die Kinder noch klein. Aber: Beruf und Privates vermischte sich stark. Und nach 25 Jahren merkte ich, dass ich mehr Distanz brauchte.

Aber es herrschte doch eine Wohnsitzpflicht.

Es bestand eine «gewohnheitsmässige» Wohnsitzpflicht, aber keine verschriftlichte. 2013 habe ich aber einfach Fakten geschaffen. Wir kauften ein Haus, danach informierte ich den Regierungsrat und die Amts- und Departementsleitung. Glücklicherweise hatten alle Entscheidungsträger grosses Verständnis für unseren Schritt.

Im Vorwort zum Aarburger Neujahrsblatt schreiben Sie, dass Sie von oben die Entwicklung Aarburgs mitverfolgen konnten. Wie beurteilen Sie diese?

Durch das verdichtete Bauen sieht es inzwischen an gewissen Stellen beängstigend eng aus. Für mich würde es nicht so Lust machen, da zu leben. Und ich frage mich auch, welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft hat – wie sozial verträglich solche Überbauungen sind. Vor allem, wenn ich auf den Norden Aarburgs blicke, wo aus meiner Sicht viel investiert werden muss – für die soziale Integration und die Gesundheit der Menschen.

Sie werden Ende Februar 2023 pensioniert. Wie ist es Ihnen zumute, wenn Sie an diesen Moment denken?

Freude und Nachdenklichkeit vermischen sich. Ein verordneter Ruhestand ist schwierig und bedeutet einen Bruch für viele. Es gilt, diesen Schritt sehr reflektiert zu gestalten. Es ist auch eine neue Herausforderung als Ehepaar, die Rollen werden neu definiert (schmunzelt). Ich freue mich darauf, dass ich Herr über meine Termine werde. Und ich freue mich, meine ehrenamtliche Tätigkeit als Friedensrichter weiter auszuführen sowie mehr Zeit für meine sechs Enkelkinder zu haben.

Was steht in den Wochen bis Ende Februar noch an?

Ich will meiner Nachfolgerin, die nun bereits am 1. März statt wie bisher kommuniziert am 1. April beginnt, den Übergang und die Arbeitsaufnahme möglichst erleichtern. In der letzten Februarwoche ist die Übergabe geplant. Aktuell muss das Budget 2024 sowie der Finanzplan bis 2027 erstellt werden. Das Thema Energiemangellage beschäftigt uns ebenfalls, zumal der nächste Winter noch schwieriger werden könnte. Da stellen wir bereits jetzt die Weichen.

Weiter geht es darum, die Stellen zu besetzen. Den Fachkräftemangel spüren wir sehr stark. Inzwischen haben wir die Erlaubnis des Bundesamts für Justiz, dass für Gruppenbetreuungsdienste nicht allein nur Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen angestellt werden dürfen, sondern auch Leute mit einer Ausbildung in den Fachrichtungen Psychologie, Gesundheit oder auch Pädagogik.

Welche Aufgaben wird Ihre Nachfolgerin anpacken müssen?

Das Angebot wird sich weiter in Richtung geschlossene Plätze entwickeln. Die Berufsbildung rückt etwas in den Hintergrund. Denn dazu wäre eine Erweiterung der Betreuungsplätze nötig gewesen. Und natürlich steht der Entscheid des Regierungsrats bezüglich Zukunft des Heims im Laufe dieses Jahres an. Weiter wird sich zeigen, wie sich die Finanzen entwickeln und ob allfällige Sparauflagen meine Nachfolgerin beschäftigen werden. Ich hoffe sehr, dass sie die Mittel bekommt, die sie braucht. Der Massnahmenvollzug benötigt viel Geld. Aber die Programme sind dafür auch nachhaltig und wirksam.

Die Geschichte des Jugendheims auf der Festung 1891 beschloss der Grosse Rat des Kantons Aargau, die Festung Aarburg als Anstalt für «jugendliche Verbrecher und Taugenichtse» zu nutzen. 1893 wurde sie eröffnet. Inzwischen ist das Jugendheim Aarburg eine vom Bund anerkannte Institution, die straf- und zivilrechtliche Schutzmassnahmen durchführt. Aufgenommen werden Jugendliche, die in ihrer Entwicklung gefährdet sind, wie es auf der Website des Kantons Aargau heisst. 44 Plätze stehen zur Verfügung. 40 Plätze sind stationär, vier sind in offeneren Settings wie Jugendwohnungen untergebracht, zwei sind teilstationär mit Tagesstruktur und Berufsbildung. Aufgenommen werden 14 bis 18-jährige männliche Jugendliche, die von der Jugendanwaltschaft, Jugendgerichten oder Familiengerichten als Kindesschutzbehörden ins Jugendheim eingewiesen werden. Mit pädagogischen und therapeutischen Mitteln werden Jugendliche darauf vorbereitet, sich in der Gesellschaft selbstverantwortlich einzugliedern. In diesem Rahmen fördert das Jugendheim die schulische und berufliche Ausbildung als Mittel zur sinnvollen Lebensgestaltung. 2018 wurde das Jugendheim 125 Jahre alt. Damals entstand das 125-Jahre Buch «Die Jugend auf der Aarburg». Auch wurden diverse Wohngruppen renoviert und umgebaut. Aktuell überprüft der Kanton den Standort des Jugendheims. Möglich, dass das Jugendheim in den historischen Gemäuern der Festung Aarburg aufgehoben wird. Der Entscheid ist im Laufe des Jahres 2023 zu erwarten. Bis dann will der Aargauer Regierungsrat über die Zukunft des Jugendheims entscheiden. (jam)

