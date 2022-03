Interview «Die Schweiz käme gut ohne russisches Öl aus»: Der Chef des grössten Tankstellen-Betreibers des Landes setzt auf nachhaltigen Treibstoff Ramon Werner ist CEO der Oel-Pool AG mit Hauptsitz in Suhr. Damit ist er Chef des grössten Tankstellennetzes der Schweiz, rund 320 Millionen Liter Treibstoffe werden an ihren Zapfsäulen getankt. Ein Gespräch über explodierende Benzinpreise, Russland und die Zukunft der Mobilität. Sébastian Lavoyer 1 Kommentar 07.03.2022, 05.00 Uhr

Ramon Werner, CEO der Oel-Pool AG, an einer Ruedi-Rüssel-Tankstelle, die das Benzin der Oel-Pool AG an den Mann und die Frau bringen. Alex Spichale / AGR

Es ist die 2, die als Erstes ins Auge sticht an diesem Freitagmorgen bei der Ruedi-Rüssel-Tankstelle in Suhr. 2,03 Franken kostet der Liter Diesel, die Grenze des Schreckens für alle Autofahrerinnen und Autofahrer ist beim Diesel durchbrochen. Bleifrei 95 ist mit 1,94 Franken noch knapp drunter.

Hier treffen wir Ramon Werner, CEO der Oel-Pool AG und Chef über das grösste Tankstellennetz der Schweiz. Dazu gehören neben den Ruedi-Rüssel-Tankstellen auch jene von Miniprix in der Westschweiz oder neu jene von BP. Über 700 Tankstellen sind es schweizweit.

Mehr als 2 Franken für einen Liter Diesel und für Bleifrei 98 und das an einer Ruedi-Rüssel-Tankstelle? Aufgenommen am 4. März 2022 in Suhr. Alex Spichale / AGR AGR

Die 2-Franken-Grenze ist durchbrochen. Wohin geht der Weg?

Ramon Werner: Ich kann nicht sagen, wie die Börse in Zukunft reagieren wird. Die Zeichen stehen aber derzeit klar auf Anspannung. Die Rohölpreise haben sich in den letzten zwölf Monaten annähernd verdoppelt.

Was sind die Gründe?

Es gibt verschiedene. Ein erster Haupttreiber war sicher, dass die Nachfrage nach dem Coronaschock wieder zugenommen hat. Akzentuiert wurde die Entwicklung durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland.

Wie stark ist die Schweiz vom Rohöl Russlands abhängig?

Der Anteil an an direkt importiertem russischem Öl in der Schweiz ist verschwindend klein. 2020 lag er bei knapp 1 Prozent, 2021 schätze ich ihn auf ungefähr 5 Prozent. In der Schweiz gibt es kein Versorgungsproblem. Aber der Preis des Öles wird auf einem globalen Markt bestimmt und da geht man davon aus, dass Russland weniger produzieren wird oder es im Westen nicht mehr abgenommen wird. Deshalb gehen die Preise hoch.

Aber in der Regel werden solche Ausfälle doch durch Mehrförderung der anderen Erdölproduzenten kompensiert.

Das wird auch jetzt der Fall sein. Aber jede geopolitische Krise in die ein grosser Erdölproduzent involviert war, hat bis jetzt Einfluss auf die Preise gehabt. Sei es Irak oder Libyen. Ich rechne damit, dass die Preise vorerst noch weiteransteigen dürften. Aber langfristig werden wir eine Erholung sehen. Auch wenn die Krise in der Ukraine länger dauern sollte. Immer vorausgesetzt, dass die Lage nicht komplett und eskaliert und der Krieg sich auf mehrere Länder ausweitet.

Müsste der Westen konsequenterweise nicht auch im Bereich Öl und Gas Sanktionen gegen Russland ergreifen?

Das ist eine Frage, welche die Politik beantworten muss. Zugleich geht es natürlich auch um Versorgungssicherheit. Sanktionen in dem Bereich müssen wohl überlegt sein. Man riskiert, dass hunderttausende Menschen nicht mehr heizen können, wenn man keine alternativen Bezugsmöglichkeiten hat.

Und die Schweiz?

Die käme gut ohne russisches Öl aus. Beim Gas sieht es ein bisschen anders aus.

Wie kaufen Sie Öl ein und wo?

Achtung, wir kaufen nicht Öl ein, sondern Fertigprodukte: Bleifrei 95, Bleifrei 98, Diesel, Heizöl. Diese Produkte beziehen wir von unterschiedlichen Raffinerien. Einen grossen Teil aus der Schweiz, also aus Cressier, aber auch aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich und Italien.

Und woher kommt das Öl, das die Raffinerien verarbeiten?

Das ist von Raffinerie zu Raffinerie verschieden. Was ich sagen kann: Die Raffinerien, von denen wir Produkte beziehen, haben das Öl vor allem aus dem Süden und Westen, das heisst vor allem aus Nigeria, den USA, aus Norwegen und Libyen.

Aufgrund des Krieges ist der Preis für russisches Öl sogar sinkend. Das wäre doch eine Opportunität.

Das ist für uns keine Opportunität. Wir haben Verpflichtungen gegenüber einer russischen Gesellschaft. Eine kleine Menge beziehen wir dort. Das werden wir weitermachen, wir sind durch das schweizerische Recht dazu verpflichtet, solange die Sanktionen nicht ausgeweitet werden.

Und so steigen die Preise. Noch letzte Woche hat Diesel hier weniger als 2 Franken gekostet.

Ja, der Markt spielt momentan ziemlich verrückt. Die Preise sind volatil wie lange nicht mehr. Wir passen sie alle drei, vier Tage an. In normalen Zeiten macht man das vielleicht alle drei Wochen.

Aber warum zahlt man hier bei einem Billiganbieter wie Ruedi Rüssel über 2 Franken für den Liter Diesel, während ich gestern in Zuchwil SO für 1,76 Franken pro Liter Diesel getankt habe?

Schauen Sie, es kommt immer auch auf die lokale Konkurrenzsituation an. Oftmals gibt es in der Nähe ein Pneuhaus, eine Garage oder Einkaufszentrum, die wollen mit den tiefen Preisen Kunden anlocken. Die müssen das Geld nicht wirklich mit Treibstoff verdienen, sondern können quersubventionieren. Macht das einer in der Umgebung, dann müssen die anderen mitziehen, sonst verkaufen sie nichts. So hart ist der Konkurrenzkampf.

Also haben Sie hier keine Konkurrenz und können deswegen mehr verlangen?

Nein, wir haben auch hier Konkurrenz. Aber es sind verschiedene Faktoren, die den Preis bestimmen. Dazu gehören auch die effektiven Betriebskosten, also Miete, Zusatzangebot und der lokale Wettbewerb. Die Miete wiederum ist Grund dafür, dass das Benzin in Zürich teurer ist als in Solothurn. Und die Abgaben an den Kanton für das Betreiben einer Tankstelle an der Autobahn machen das Benzin dort teurer. Wenn wir heute das Benzin in der ganzen Schweiz für 1,76 Franken verkaufen würden, gäbe es keine Tankstellen mehr.

Obwohl es Ziel ist, dass Ruedi Rüssel billiger ist als die Konkurrenz, gibt es Orte wie hier in Suhr, wo man mehr als 2 Franken für den Liter Diesel bezahlt. Alex Spichale / AGR

Aber es ist schon Ihr Ziel, mit Ruedi Rüssel billiger als die Konkurrenz zu sein?

Ja, das ist es. Unsere Tankstellen sind in der Regel kleiner, haben weniger Infrastruktur. Darum ist es unser Anspruch, beim Preis immer ein bisschen unter dem Markt zu sein. Auch an Orten wie in Zuchwil, wo ein Discounter die Preise runter treibt, versuchen wir wenigstens gleich billig anzubieten.

An wie vielen Ihrer rund 700 Tankstellen gibt es Preise von mehr als 2 Franken?

Eine Vorbemerkung: Zu unserem Netz von 700 Tankstellen gehören zukünftig auch 200 BP-Tankstellen, die in der Regel eher teurer sind, weil sie an den besten Lagen sind, Premiumtreibstoffe anbieten und über eine grössere Infrastruktur verfügen. Heute gibt es an 300 Stationen von Ruedi Rüssel noch Benzin unter 2,00 Franken, beim Diesel sind es noch 54 Tankstellen.

Wie merken Sie, wenn die Konkurrenz mit den Preisen runtergeht?

Wenn die Preise an den Börsen sinken, dann gehen alle runter. Und sollte sich plötzlich ein neuer Discounter in einer Gegend finden, haben wir rund zehn Aussendienstmitarbeitende, die in der ganzen Schweiz unterwegs sind und unter anderem auch darauf schauen, wie die Preise der Konkurrenz sind. Wir wollen unseren Kunden die tiefsten Preise bieten können.

Auch deshalb fuhren Sie bisher eine Expansionsstrategie, haben Ihr Tankstellennetz in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

Die Überlegung dahinter: Wenn wir genügend gross sind, können wir auch in einem schrumpfenden Markt wettbewerbsfähig sein und das heisst unseren Kunden tiefere Preise weitergeben. Weil wir grössere Mengen einkaufen können. Treibstoff, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Dachbeschriftungen.

Zur Person Ramon Werner – CEO Oel-Pool AG Eigentlich hätte Ramon Werner das Geschäft seines Vaters übernehmen sollen, ein Unternehmen, das Bodenheizungen verlegte. Aber es zog ihn in die Welt hinaus. Und so landete er nach kaufmännischer Aus- und Weiterbildung sowie ersten Berufserfahrungen im Bereich Controlling beim britischen Mineralölunternehmen BP. Er arbeitete in London, Hamburg und Zug, durfte unternehmerisch immer mehr Verantwortung übernehmen, ehe er 2013 Geschäftsführer der Oel-Pool AG mit Sitz in Suhr wurde. Werner ist Vater von drei Söhnen und fährt privat einen Audi A7. Die Elektromobilität fasziniert ihn zwar, aber sie sei für seine Zwecke nicht geeignet, findet er.

Sie sagen es, der Markt schrumpft. Wie stark eigentlich?

Wir rechnen damit, dass etwa ein Drittel der rund 3300 Tankstellen in der Schweiz verschwinden wird. Nicht nur wegen der E-Mobilität, sondern auch, weil die Verbrennungsmotoren zum Glück immer effizienter werden, wird die Nachfrage weiter zurückgehen. Derzeit gehen jährlich zwischen 20 und 30 Tankstellen verloren, auch wir haben trotz des Kaufs der BP-Tankstellen acht Tankstellen geschlossen.

Sind Sie trotzdem interessiert daran, Ihr Netz noch weiter auszubauen?

Wir haben jetzt eine Grösse erreicht, die es uns erlaubt, längerfristig effizient zu arbeiten. Wachstum ist nicht mehr das oberste Ziel, auch wenn wir in gewissen Gebieten wie zum Beispiel dem Tessin durchaus noch Potenzial haben. Können wir dort dazu gewinnen, würden wir das machen.

Dann führen Sie letztlich ein riesiges Netzwerk in den geordneten Untergang?

Davon kann keine Rede sein. Tankstellen haben eine Zukunft trotz wachsender E-Mobilität. Denn in der Regel lädt man sein Auto ja nicht an einem Supercharger, sondern daheim oder bei der Arbeit. Was übrigens auch viel sinnvoller ist, weil die Schnellladesysteme die Netze viel stärker belasten.

Und warum braucht es neben Elektroautos noch Tankstellen für Verbrenner?

Es wird nicht möglich sein, den ganzen Verkehr zu elektrifizieren und zugleich das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Einerseits fehlt der erneuerbare Strom dazu, andererseits die Infrastruktur. Hinzu kommen die nicht gelösten Probleme beim Recycling der Batterie. Es wird weitere Lösungen brauchen, damit wir als Gesellschaft die Energiewende bis 2050 schaffen.

Welche?

Wir sehen die Zukunft bei biologischen und synthetischen Treibstoffen. Schon heute mischen wir unserem Diesel bis zu 7 Prozent und dem Benzin 5 Prozent Biotreibstoff bei. Hergestellt wird dieser aus Biomasse, hauptsächlich aus Abfallprodukten, also ohne die Nahrungsmittelproduktion zu konkurrenzieren. Mit dieser Massnahme konnten wir im Jahr 2019 als Gesamtgruppe 100'000 Tonnen CO 2 einsparen.

Bei der Verbrennung von synthetischen Treibstoffen kommt das CO 2 aber trotzdem wieder in die Atmosphäre.

Natürlich. Aber zuvor wurde es ja aus ebendieser gebunden, so wie das beim Wachstum jeder Pflanze der Fall ist. Heizen mit Holz ist ja auch nachhaltig. Und auch bei synthetischen Treibstoffen wird CO 2 aus der Atmosphäre gebunden.

Wie funktioniert das?

Vereinfacht gesagt: Mit Hilfe von erneuerbarer Energie und Elektrolyse produziert man Wasserstoff, der dann mit CO 2 aus der Atmosphäre synthetisiert wird. Das Produkt dieses Prozesses heisst E-Methanol, das wiederum von Raffinerien zu E-Benzin verarbeitet werden kann, das den heutigen Normen entspräche und als klimaneutral gälte.

Und warum den Wasserstoff noch weiterbearbeiten und nicht direkt verwenden? So wäre der Wirkungsgrad ja viel höher.

Der Wirkungsgrad wäre höher, das ist so. Aber Wasserstoff hat ein paar entscheidende Nachteile gegenüber E-Methanol oder E-Benzin. Möchte man die Schweiz flächendeckend mit Wasserstoff versorgen, würde das grosse Investitionen in die Infrastruktur bedingen. Beim E-Benzin könnte man die heutige Infrastruktur nutzen.

Was in Ihrem Interesse ist.

Ja, natürlich. Aber Wasserstoff hat weitere Nachteile. Es ist das flüchtigste aller Elemente, auch beim Transport geht ziemlich viel Energie verloren, weil man ihn danach stark komprimieren muss. Selbst so können mit einer Tankwagen-Ladung nur ein paar wenige Fahrzeuge betankt werden. Wasserstoff ist als Speicherstoff nicht geeignet und der Transport ist sehr komplex. Aber trotzdem spielt er auch für uns eine wichtige Rolle.

Für die Produktion synthetischer Treibstoffe. Wann wird man solche tanken können?

Das ist theoretisch heute schon möglich. Aber der Preis ist einfach noch zu hoch. Er liegt heute ungefähr bei 3 Franken pro Liter. Aber Sie sehen: Der Unterschied zum derzeit massiv stark steigenden Benzinpreis ist nicht mehr so gross. Wir engagieren uns stark in diesem Bereich.

Was tun Sie konkret?

Wir haben keine Kompetenz in der Forschung oder Produktion solcher Treibstoffe. Aber wir arbeiten mit Partnern zusammen. Sowohl im Bereich Biotreibstoffe als auch bei den synthetischen Treibstoffen. Wir sind zum Beispiel an einem Projekt in Norwegen beteiligt, das im Erfolgsfall stufenweise rund 300 Millionen Liter synthetischen Treibstoff liefern kann.

Wie viel Treibstoff verkaufen Sie jährlich über Ihr Tankstellennetz?

Rund 320 Millionen Liter bei Ruedi Rüssel. Aber die Produktion ist ja nicht ausschliesslich für uns. Wir verfolgen auch andere Projekte, wobei noch nicht alles spruchreif ist. Aber ich glaube fest daran, dass wir 2050 so weit sind, dass wir ein vielleicht etwas kleineres Tankstellennetz mit nachhaltigen Treibstoffen versorgen können.

Spätestens dann wäre wohl auch eine Namensänderung notwendig für Ihr Unternehmen, die Oel-Pool AG.

(Schmunzelt.) Irgendwann werden wir den Namen wohl ändern, denn Öl steht schlicht nicht für die Zukunft. Aber man kennt uns ja in der Regel nicht unter dem Firmennamen, sondern unter den Markennamen Ruedi Rüssel oder Miniprix.

1 Kommentar Mario Roost vor etwa einer Stunde Betrachtet über die gesamte Produktionskette (Primärenergie bis mechanische Wirkung an der Welle) liegt der energetische Wirkungsgrad für Verbrennerfahrzeuge die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden bei unter 20%. Für Fahrzeugen mit Batterien bei 60-70%. Wenn wir also zu wenig Strom haben sollten, um unsere Elektrofahrzeuge zu betreiben, dann haben wir erst recht zu wenig Strom um synthestische Kraftstoffe herzustellen und diese zu Verbrennen. Biomasse ist nachhaltig in sehr begrenzten Mengen verfügbar. Probleme mit Rohstoffen und Batterie sowie Recycling lassen sich technisch lösen. Das Oel-Pool aber lieber Kunden hat, die ein mit viel Kosten- und Energie ggf. im Ausland hergestelltes Produkt einkaufen, um es mit einer schlechten Effizienz zu verbrennen, als Leute die Ihr E-Auto mit dem eigenen Strom von der Solaranlage laden und ohne Schadstoffemissionen herumfahren ist mir auch logisch… Die Zukunft der Mobilität wird aus meiner Sicht, bis auf Schiffs- & Flugverkehr, elektrisch sein. Alle Kommentare anzeigen