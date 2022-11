Kulturkonzept: Vier Zielen führen Aargauer Kultur in die Zukunft

Am Freitag wurde das «Kulturkonzept 2023–2028» veröffentlicht. Mit ihm definieren das Aargauer Kuratorium und die Abteilung Kultur die Stossrichtung für die kulturelle Entwicklung des Kantons. Georg Matter über die wichtigsten Punkte.

«Die Pandemie hinterlässt Spuren im Kulturkonzept»: Mit diesen vier Zielen soll die Aargauer Kultur in die Zukunft gebracht werden

In den letzten Jahren hatte die Aargauer Kultur einige Anlässe zum Feiern: Das Stapferhaus hat einen neuen Bau, die Alte Reithalle wurde saniert, auch das Kurtheater hat seinen neuen Saal vor gar nicht so langer Zeit eingeweiht. Sind Sie zufrieden mit dieser Entwicklung?

Georg Matter: Diese Projekte sind nicht direkt mir zu verdanken, sondern meinen Vorgängern. Ich war allerdings an der Ausarbeitung des ersten Kulturkonzepts beteiligt und es ist toll, diese Entwicklungen nun als Abteilungsleiter zu beobachten – und natürlich wollen wir daran anknüpfen.

Zur Person

Dr. Phil. Georg Matter

Im April 2020 löste Georg Matter (1970) Thomas Pauli als Leiter der Abteilung Kultur des Kantons ab. Davor war er bereits sieben Jahre als Kantonsarchäologe im Departement Bildung, Kultur und Sport angestellt. Matter hat nach der Matura an der Alten Kantonsschule Aarau in Basel und Freiburg im Breisgau (D) studiert und 2008 an der Universität Lausanne promoviert.