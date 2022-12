Shoppi-Tivoli-Chef fordert mehr Sonntagsverkäufe

Interview Chef des Shoppi Tivoli Spreitenbach: «Ich finde, es sollte vier oder fünf Sonntagsverkäufe geben pro Jahr» Patrick Stäuble (53) leitet seit elf Jahren das grösste Einkaufszentrum der Schweiz. Im Interview spricht er über das Weihnachtsgeschäft, die Folgen von Corona für den Detailhandel, die Trends im Shoppi Tivoli Spreitenbach – und fordert schweizweit mehr Sonntagsverkäufe. Fabian Hägler 1 Kommentar 06.12.2022, 05.00 Uhr

Patrick Stäuble, Leiter des Shoppi Tivoli in Spreitenbach, im weihnächtlich dekorierten Einkaufszentrum. Bild: Sandra Ardizzone

Auf einem grossen Bildschirm im Büro von Patrick Stäuble sind mehr als ein Dutzend Kamerabilder zu sehen: die Einfahrt zum Parkhaus, der Blick in die Center Mall, oder die Passerelle zwischen Shoppi und Tivoli. Das System zeigt auch in Echtzeit, wie viele Kundinnen und Kunden sich gerade im grössten Shoppingcenter der Schweiz aufhalten.

Heute haben Sie mehrere tausend Besucherinnen und Besucher im Shoppi Tivoli, doch im Frühling 2020, als der Bundesrat wegen Corona den Lockdown verkündete, war es hier leer. Ist die Pandemiezeit mit den Einschränkungen noch präsent bei Ihnen?

Patrick Stäuble: Die Erinnerung an das Unvorstellbare – rund 85 Prozent der Läden bei uns waren geschlossen – ist schon noch vorhanden. Aus meiner Sicht haben wir inzwischen gelernt, mit der Krankheit zu leben, sie scheint in der aktuellen Form zum Glück auch nicht mehr so gefährlich. Ich finde, wir gehen gut damit um, es gibt zwar immer mal wieder Coronafälle im privaten oder geschäftlichen Umfeld, aber dann bleibt man einfach zu Hause und kuriert das aus.

Gerade in der Adventszeit kann es im Shoppi Tivoli manchmal sehr voll werden. Gibt es noch Leute, die mit Maske zum Einkaufen kommen?

Ganz vereinzelt sehe ich Kundinnen und Kunden, die noch eine Maske tragen. Im öffentlichen Verkehr sehe ich noch mehr Leute mit Maske, bei uns ist das sehr selten. Ich bin sehr froh, dass es heute keine Lockdowns, keine Maskenpflicht und keine Einschränkungen mehr gibt. Wir schauen sehr positiv auf das Weihnachtsgeschäft und auf die anstehenden Sonntagsverkäufe.

Dieses Jahr gibt es zwei Sonntagsverkäufe, im Grossen Rat wurde ein Vorstoss für drei eingereicht. Wie viele Sonntage im Jahr möchten Sie das Shoppi Tivoli öffnen?

Ich finde, es sollte vier oder fünf Sonntagsverkäufe geben im Jahr. Und das schweizweit, es kann ja nicht sein, dass es zum Beispiel in Zürich vier sind, und bei uns, gleich jenseits der Kantonsgrenze, nur zwei. Einkaufen ist eine Freizeitbeschäftigung, und Freizeit haben wir am Wochenende. Wenn wir im Ausland in den Ferien sind, geniessen wir es doch, auch am Sonntag einzukaufen.

Die Gewerkschaften wehren sich entschieden gegen mehr Sonntagsverkäufe, weil das Ladenpersonal ohnehin schon stark belastet ist.

Ich habe Mühe, wenn man von den armen Verkäuferinnen und Verkäufern spricht, das ist einfach nicht wahr. Wir haben nie Probleme, um Leute zu finden, die bei den Sonntagsverkäufen arbeiten. Weil es Sonntag ist, gibt es höhere Stundenansätze, die Leute verdienen gutes Geld und können sich damit mal etwas Besonderes leisten. Ich sehe nicht, was daran schlecht sein sollte. Die Leute arbeiten damit ja nicht mehr als 42 Stunden, sie erhalten unter der Woche einen freien Tag dafür.

Wie lief das Jahr 2022 bisher, wo steht das Shoppi Tivoli umsatzmässig?

Wir sind beim Umsatz in diesem Jahr wieder auf dem Stand von 2019 – das ist unser Vergleichsjahr, weil 2020 und 2021 sehr stark von Corona geprägt waren. Wenn man die Probleme in den Lieferketten im ersten Halbjahr 2022 berücksichtigt, dann ist die Entwicklung erfreulich. Man durfte keine Umsatzsteigerung gegenüber 2019 erwarten, das wäre vermessen gewesen.

Wie siehe es bei den Frequenzen der Kundschaft aus?

Wir stellen fest, dass die Leute zögerlich zurückkamen, sie mussten sich zuerst wieder daran gewöhnen, dass Shopping ohne Einschränkung möglich ist. Zudem zeigte sich der Homeoffice-Effekt: weil viele Leute zu Hause arbeiteten, oder das immer noch tun, fehlt diese Kundschaft über Mittag in der Gastronomie. Und sie fehlten auch in den Geschäften, denn oft kauften diese Personen nach dem Essen noch etwas ein.

Wie hat sich Corona auf die Vermietung der Flächen ausgewirkt, also auf Ihr Kerngeschäft als Centerleiter?

Das war schon sehr aussergewöhnlich: Zwei Jahre lang gab es keine einzige Neuvermietung. Die Verantwortlichen der Geschäfte und Marken wussten nicht, was sie tun sollten, die Ungewissheit war einfach zu gross.

Gab es auch Geschäfte im Shoppi Tivoli, die so stark unter der Coronapandemie litten, dass sie schliessen mussten?

Nein, das gab es bei uns nicht. Der Süsswarenhändler Lolipop ging zwar im März 2021 Konkurs, doch es gab eine Auffanggesellschaft und die Filiale ist heute noch im Shoppi Tivoli. Ähnlich könnte das jetzt beim Videospielanbieter Gamestop laufen: Da ist die Schliessung aller Standorte angekündigt, aber die Filiale bei uns läuft sehr gut. Es könnte auch hier eine Lösung mit einer Auffanggesellschaft für die besten Standorte geben. Vögele Shoes kam nicht aus der Krise, aber dort weiss man nicht, ob Corona der Grund war, oder nur noch der letzte Faktor.

Wie hat sich die Vermietung dieses Jahr nach Corona entwickelt?

Ich bin davon ausgegangen, dass sich die Verantwortlichen nach dem Ende der Pandemie fragen werden, wo sie künftig ihre Ladenflächen haben wollen. Und diese Entwicklung hat viel früher eingesetzt, als ich gedacht hätte. In diesem Jahr haben wir bisher schon 15 Brands neu nach Spreitenbach geholt. Das sind 10 Prozent unserer total 150 Geschäfte, eine sehr grosse Zahl. Die Verantwortlichen schauen, wo es eine breite Auswahl mit verschiedenen Läden gibt, wo die Kundenfrequenzen hoch sind, und wo eine Entwicklung stattfindet.

Gibt es Marken und Geschäfte, die nicht bei Ihnen sind, die Sie aber gern im Shoppi Tivoli hätten?

Wenn ein neuer Brand in die Schweiz kommt, ist es mein Ziel, zu den ersten vier, fünf Standorten zu gehören. Das italienische Modegeschäft Liu Jo hat eben gerade im Shoppi Tivoli den zweiten Laden der Deutschschweiz eröffnet, das freut mich. Natürlich hätten wir auch gern einen Apple Store oder Victorias Secret, aber wenn ich mit Kundinnen und Kunden rede, dann höre ich sehr selten, dass ihnen etwas fehlt.

Sind Sie flächenmässig ausgebucht, oder hätten Sie noch Platz für weitere Geschäfte?

Derzeit sind wir voll, aber die Verträge laufen immer eine gewisse Zeit und ich bin jetzt schon in Verhandlungen mit bisherigen und neuen Mietern. Es gibt immer wieder Veränderungen, und das ist auch nicht negativ, schliesslich wollen wir aktuell bleiben und die Wünsche der Kundschaft erfüllen. Dass eine Marke mehrere Jahrzehnte lang Bestand hat, ist eher selten, deshalb ändert sich der Ladenmix dauernd.

Wohin geht der Trend, wenn Sie die Vermietung der Flächen im Shoppi Tivoli anschauen?

Ganz klar in Richtung Gastronomie, diesen Teil haben wir in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Da gibt es vom bedienten Restaurant, über den Food Court mit verschiedenen Angeboten zum Dunkin’ Donuts die ganze Bandbreite. Ein starker Trend sind momentan vegetarische und vegane Angebote, oder auch gesunde Ernährung mit Salatbars. Wir suchen dann gezielt Gastroanbieter, die diese Bedürfnisse der Kundschaft erfüllen.

Wie finden Sie die angesagten Marken und die gefragten Geschäfte?

Manchmal sehe ich im Ausland einen Laden, ich entdecke ein interessantes Start-up, ich erhalte auf einem Forum einen Input. Dazu kommt mein persönliches Umfeld: Junge Leute aus der Verwandtschaft, die mich fragen, warum diese oder jene Marke nicht im Shoppi Tivoli sei.

Wie können Sie einschätzen, ob ein Anbieter oder eine Marke nur gerade jetzt im Trend liegt, oder auch längerfristig erfolgreich sein könnte?

Da hilft mir meine Erfahrung in diesem Geschäft, aber trotzdem ist diese Einschätzung nicht immer einfach. Und es kommt auch vor, dass ich einmal daneben liege und sich zeigt, dass die Konsumenten die eine oder andere Marke nicht annehmen. Das ist bei unserer Grösse aber auch zu verkraften, wir müssen den Markt austesten. Für ein kleineres Einkaufscenter kann ein Mieter, der wenige Umsatz macht, schwieriger sein.

Sie haben die Aufgabe, attraktive Marken nach Spreitenbach zu holen – aber auch die Kundschaft. Was ist hier entscheidend?

Dass sich die Leute wohlfühlen. Das fängt bei schönen, hellen Parkhäusern an, geht weiter über unseren Holzboden, über genügend bequeme Sitzgelegenheiten, Lademöglichkeiten für Handys, ein freies WLAN bis hin zu den Toiletten mit einem sehr hohen Standard. Dazu braucht es Events, einen Mens Day, einen Womens Day, einen Kids Summer – ein Erlebnis neben dem Einkaufen.

In gut einer Woche hält erstmals die Limmattalbahn beim Shoppi Tivoli – bringt das wirklich mehr Kundschaft, oder kommen die Leute nicht sowieso mit dem Auto?

Wir versprechen uns viel von der Limmattalbahn, gerade junge Erwachsene im Raum Zürich haben heute oft gar kein Auto, für sie kann die neue Linie attraktiv sein. Oder auch für ältere Leute, die nicht gern mit dem Auto ins «Puff» fahren.

Anfang September wurde die Haltestelle der Limmattalbahn beim Shoppi Tivoli für den Testbetrieb eröffnet. Bild: Claudia Laube

Westside in Bern hat ein Erlebnisbad integriert, die Mall of Switzerland in Ebikon hat ein grosses Kino. Was planen Sie im Shoppi Tivoli in diesem Bereich?

Mit dem Fortyseven gibt es ein Thermalbad in Baden, das Pathé Kino in Spreitenbach ist von hier aus praktisch einmal über die Strasse. Beides werden wir im Shoppi Tivoli nicht bauen, aber wir setzen vermehrt auch auf Dienstleistungen und Freizeitangebote. Bald werden bei uns ein Zahnarzt, ein Massagestudio und ein Tattoostudio einziehen. Denkbar wären auch eine Indoor-Kartbahn, ein Skate- und Rollschuhpark oder eine Trampolinanlage. Zudem entsteht gleich gegenüber der Tivoli Garten mit 450 Wohnungen, das gibt auch zusätzliches Potenzial für neue Kundschaft.

Oft spricht man vom Einkaufserlebnis, von guter Beratung vor Ort – aber ist das in der schnelllebigen Zeit heute überhaupt noch gefragt?

Ja, definitiv, die meisten Leute kommen ja nicht täglich oder wöchentlich zu uns, sondern ein paar Mal im Jahr. Dann erwarten sie eine grosse Auswahl und eine kompetente Beratung, damit sie das finden, was sie gesucht haben.

Bei aller Vielfalt, die Sie mit 150 Geschäften bieten: Online ist die Auswahl nochmals um ein Vielfaches grösser. Wird es irgendwann keine Shoppingcenter mehr geben?

Ich bin überzeugt, dass es unser Einkaufszentrum noch sehr lange gibt, denn der Onlinehandel kann nicht ohne die stationären Geschäfte existieren. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass in der Schweiz rund 20 bis 25 Prozent der Einzelhandelsfläche verschwinden wird. Dies aber hauptsächlich an schlechter frequentierten Lagen, in grossen Zentren mit viel Kundschaft nicht.

2017 sagte Unternehmensberater Thomas Lang in der NZZ, Shoppingcenter seien ein Auslaufmodell – was sagen Sie dazu?

Es gibt verschiedene Kategorien von Einkaufszentren. Das kleine, mit einem grossen Lebensmittelanbieter und sechs, sieben weiteren Geschäften, ausgerichtet auf die Nahversorgung – das funktioniert. Das ganz grosse, wie das Shoppi Tivoli, mit 80'000 Quadratmetern Fläche und einem sehr breiten Angebot für Shopping, Gastronomie und Dienstleistungen – das funktioniert auch. Aber was dazwischen ist, mittelgrosse Zentren ohne klare Positionierungen, werden es schwer haben.

Wie stark belasten die höheren Strom- und Energiepreise das Shoppi Tivoli?

Die Stromkosten wären nächstes Jahr rund 300'000 Franken höher als dieses Jahr, wenn wir nichts unternehmen würden. Aber wir kühlen weniger stark, das spart massiv Strom. Es mag komisch klingen, aber wir müssen auch im Winter kühlen, weil die vielen Menschen sehr viel Wärme ins Gebäude bringen. Zudem haben wir schon in den letzten Jahren die Nebenkosten kontinuierlich reduziert: Beleuchtung auf LED umgestellt, Wasserverbrauch um rund 30 Prozent gesenkt, bald wird die ganze Liegenschaft mit Fernwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage geheizt. Insgesamt können wir wohl rund die Hälfte der Strompreissteigerung auffangen.

Derzeit ist die Inflation in der Schweiz hoch – sind die Leute zurückhaltender beim Einkaufen?

Ja, das spüren wir, viele Leute überlegen sich zweimal, ob sie etwas wirklich brauchen. Das hat aber weniger mit der Inflation zu tun, sondern vielmehr damit, dass nach Corona viele wieder Ferien gemacht und ihr Geld dafür ausgegeben haben. Dann gibt es ein Segment, das kaum etwas spürt: Jugendliche haben immer noch den gleichen Lehrlingslohn und kaufen damit Kleider, sie haben keine Wohnung und kein Auto, also trifft sie der Anstieg bei den Nebenkosten nicht.

Wo kaufen Sie selber ein? Alles im Shoppi Tivoli, einen Teil auch an Ihrem Wohnort, gelegentlich mal online, oder sogar im Ausland?

Ich gehe gerne mit meiner Frau mal am Weihnachtsmarkt über die Rheinbrücke nach Säckingen, oder auch in Deutschland gelegentlich essen, aber wir kaufen nur in der Schweiz ein. Alles, was Non-Food ist, also zum Beispiel meine Skiausrüstung, kaufe ich im Shoppi Tivoli. Meine Frau kauft lokal an unserem Wohnort in Stein ein, beim Bäcker, beim Metzger – das finde ich auch wichtig. Manchmal bestellen meine Kinder etwas im Internet, aber ich selber kaufe nicht Online ein.

Zur Person Patrick Stäuble Der 53-Jährige ist seit elf Jahren Leiter des Shoppi Tivoli Spreitenbach. Stäuble ist Kaufmann und Verkaufsleiter, hat aber auch eine Ausbildung im Immobilienbereich. In der Freizeit fährt er gern Mountainbike, betreibt Fitness, trainiert im Turnverein, oder unternimmt etwas mit der Familie oder Freunden. Stäuble ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Stein im Fricktal. (fh)

