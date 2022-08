Cédric Wermuth: «Ich würde nicht mehr mit 25 Jahren kandidieren»

Interview Cédric Wermuth: «Ich war oft arrogant, oft ein Macho» Er würde nicht mehr mit 25 Jahren für den Nationalrat kandidieren, sagt der heute 36-jährige Co-Präsident der SP Schweiz. Cédric Wermuth übt sich im Interview mit der AZ in selten offener Selbstkritik, bevor er sich parteiintern einer Abstimmung über seine politische Zukunft stellen muss. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Cédric Wermuth geht hart mit seinem jüngeren Ich ins Gericht. Alex Spichale

Die Delegierten der SP Aargau entscheiden am Dienstagabend, ob Nationalrat Cédric Wermuth überhaupt nochmals kandidieren darf. Die Statuten verlangen das nach 12 Jahren Amtszeit.

Sie wollen sich betreffend Amtszeitbeschränkung erklären vor dem Parteitag. Sind Sie nervös?

Cédric Wermuth: Wer schon so lange Nationalrat ist wie ich, muss mehr Delegierte überzeugen, um nochmals antreten zu dürfen. Einige Journalisten haben daraus - nicht in der AZ, das will ich betonen -, eine «Sonderregelung Wermuth» gemacht. Das ist schlicht falsch, die Regel gilt für alle gleich.

Die SP-Regelung ist so kompliziert, dass sie zu Missverständnissen einlädt. Nicht mal in der Parteispitze wusste man genau Bescheid. Einige gingen davon aus, dass Sie nach weiteren vier Jahren definitiv nicht nochmals kandidieren dürfen.

Gut, dass wir das klären können – denn es ist eigentlich nicht so kompliziert: Nach 12 Jahren braucht man 2/3 der Stimmen, um nochmals antreten zu können.

In vier Jahren müssen Sie wieder Antrag stellen, um für den Nationalrat zu kandidieren. Das ist doch pseudo!

Die Grundidee ist sinnvoll. Langjährige, etablierte Parlamentarier sollen die Basis besonders überzeugen müssen, um nochmals antreten zu können. Es braucht beides: Neue, die frischen Wind reinbringen, und Erfahrene. Es ist kein Zufall, dass die grossen Figuren in der Sozialdemokratie lange Amtszeiten haben: Helmut Hubacher war 34 Jahre im Parlament, Suanne Leutenegger-Oberholzer auch 30. 80 Prozent der Politik ist Erfahrung.

Würde der ganz junge Wermuth, der sich als eine Art Che Guevara der Juso inszenierte und die Alten herausforderte, gleich reden?

Ich finde es immer noch richtig, dass die Jungen die Etablierten herausfordern. Aber ich glaube, dass die Menschen zu Recht von uns erwarten, dass wir an Lösungen für drängenden Probleme wie die Klimakrise oder den Kaufkraftverlust arbeiten und uns nicht mit parteiinternem Geplänkel aufhalten.

Wie beurteilen Sie sich selber aus heutiger Sicht, als Sie schon mit 25 Nationalrat wurden?

Vielleicht wäre ich mit dem jungen Cédric Wermuth nicht befreundet. (lacht)

Warum nicht?

Ich war wie die meisten jungen Männer: Oft arrogant, oft ein Macho. Ich habe viele Menschen mit dieser Art auch brüskiert und verletzt, gerade auch Frauen. Das sehe ich heute klarer. Ich hatte mit 25 Jahren die persönliche Reife noch nicht für das Amt. Es kam mindestens eine Legislatur zu früh. Das gilt übrigens nicht generell. Die heutigen Jungen bei uns in der Fraktion sind politisch und persönlich deutlich weiter als ich es war.

Sie sind zu früh in die grosse Politik eingestiegen?

Meine Wahl 2011 kam ja überraschend. Ich würde jedenfalls nicht mehr mit 25 Jahren direkt für den Nationalrat kandidieren. Ich habe mir ernsthaft überlegt, nach den ersten Jahren wieder aufzuhören.

Weil Sie überfordert waren?

Ja, und ich war ungeduldig. Es ging mir alles zu langsam. Ich fragte mich: Was soll ich da? Aber ich kam zum Schluss: Nein, du kannst nicht nach nur einer Legislatur wieder aufhören. Ich habe mich dann in die Details der Arbeit in der Finanzkommission reingekniet. Da habe ich enorm viel gelernt.

Bekommen jene recht, die stets kritisiert haben, der Wermuth mache mit einer grossen Klappe Politik, ohne je richtig gearbeitet zu haben?

Meinen Leistungsausweis dürfen alle selbst bewerten. Ich bin glücklicher Vater zweier Töchter und bis zur Wahl als SP Co-Präsident habe ich neben dem Mandat als Nationalrat auch in anderen Jobs gearbeitet. Mit 36 vertrete ich heute einen Teil der Bevölkerung, der im Parlament sonst kaum noch abgebildet wird: Eine junge Familie, die in einer normalen Wohnung in einem Block in einer Schweizer Kleinstadt wohnt.

Cedric Wermuth hier mit 26 Jahren. Alex Spichale

Sie kokettieren mit Kritik an Ihrem jüngeren Ich. Was ist jetzt substanziell anders an Ihnen?

Ich bin weniger verbissen. Meine Balance ist gesünder und ich bin selbstkritischer geworden. Seit wir Kinder haben, haben Fragen wie die fehlende Gleichstellung und die Klimakrise für mich an Bedeutung gewonnen. Und Kinder lassen es nicht mehr zu, 24/7 nur an Politik zu denken.

Vergangenheitsbewältigung in eigener Sache haben Sie auch am 1. August gemacht. Sie sprachen in Boswil, wo Sie aufgewachsen sind, über den Suizid Ihrer Mutter und haben sich dafür entschuldigt, dass Sie der Gemeinde eine Teilschuld an dieser persönlichen Tragödie gegeben haben. Warum haben Sie das gemacht?

Ich habe mich lange gewehrt, Persönliches preiszugeben. Inzwischen verstehe ich, dass mich meine Familiengeschichte stark geprägt hat. Vor zehn Jahren war mir egal, was man in Boswil über mich denkt. Heute ist mir wichtig, dass mich die Menschen verstehen, dort, wo ich herkomme.

Wie waren die Reaktionen?

Sehr herzlich und positiv. Sogar aus der SVP.

Als Präsident einer Pol-Partei …

…(lacht) die SP ist doch so pragmatisch.

…wie auch immer. Ist es nicht ermüdend, ständig Schwarz-Weiss-Positionen zu vertreten gegen aussen, auch wenn Sie genau wissen, dass es immer Für und Wider gibt bei Sachthemen?

Interessant, dass Sie das fragen. Ihr Medien macht das doch selbst die ganze Zeit! Meine Positionen werden oft sehr holzschnittartig abgebildet. Medien und Politik sind in einer gefährlichen Spirale der Zuspitzung, das fördert die Politikverdrossenheit. Das sind wir beide gleich verantwortlich.

Sie könnten ja entscheiden, das nicht mitzumachen und differenziert zu argumentieren. Die AHV-Debatte als Beispiel: Die SP sieht in der aktuellen Abstimmungsvorlage nur Schlechtes, obwohl sie die letzte 2017, ebenfalls mit Frauenrentenalter-Erhöhung, noch unterstützt hat. Das ist unglaubwürdig.

Ich schaue die Vorlage sehr wohl differenziert an und komme genau deshalb zum Schluss, Nein zu stimmen. Die Generation meiner Mutter wurde ein Leben lang beschissen in Sachen Rentenbildung und soll jetzt eine Verschlechterung hinnehmen? Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Mehrwertsteuer-Erhöhung, aber einfach mehr zahlen für eine schlechtere Situation und gleichzeitig ausländischen Grossanlegern Hunderte von Millionen nachzuwerfen mit der Abschaffung der Verrechnungssteuer – da kann ich als Sozialdemokrat nicht mitmachen.

Sie sind seit bald zwei Jahren SP-Präsident zusammen mit Mattea Meyer. Ist es so schwierig wie befürchtet?

(lacht) Ich bin gottenfroh, dass ich das nicht allein machen muss. Das Co-Präsidium erweist sich als grosser Vorteil. Ich hoffe wir können damit auch für die Gleichstellung eine Vorbildfunktion übernehmen. Aber ich fühle mich am richtigen Ort. Als wir 2010 die «Überwindung des Kapitalismus» in das Parteiprogramm geschrieben haben, wurden wir von den Medien verrissen. Wir sagten damals: Wenn wir diese Profitgier der Grosskonzerne nicht einschränken, dann kommen wir aus dem Strudel von Krisen nicht mehr raus. Heute zeigt sich, wie erschreckend richtig das war: Klimakrise, Migrationskrise, die Rückkehr des Krieges, die explodierende Ungleichheit…

…jetzt klingen Sie wieder wie der Juso-Wermuth.

Meine Überzeugungen sind die gleichen wie früher. Die Respektlosigkeit der Mächtigen gegenüber jenen, die weniger haben, macht mich noch genauso wütend. Das ist auch die Hauptmotivation, warum ich in der nationalen Politik weitermachen will.

Kann man wirklich so viel bewegen oder ist der Apparat stärker?

Die von aussen zugeschrieben Macht ist viel grösser als die reale. Ich kann nicht einfach eine Direktive herausgeben und eine neue Position befehlen. Wir müssen die Mitglieder bei jedem Schritt überzeugen und das ist auch gut so.

Können Sie sich vorstellen, noch etwas anderes zu machen als Politik?

Heute schon, vor zehn Jahren noch nicht.

Können Sie sich vorstellen wie Maximilian Reimann oder Paul Rechsteiner 32 Jahre lang im Bundesparlament zu bleiben?

Nein. Mir ist sehr bewusst, dass es irgendwann zu Ende geht. Es gibt Dinge, auf die ich mich dann freue, etwa ein Leben ausserhalb der Öffentlichkeit. Was ich dann genau machen werde, weiss ich aber noch nicht.

Ruth Humbel erinnerte daran, dass viele in jungen Jahren vergessen, AHV-Beiträge zu zahlen und das dann im Alter bereuen. Haben Sie als ehemaliger Student und Teilzeit-Jobber eine Rentenlücke?

Ich glaube nicht. Abgesehen davon, dass ich es immer lächerlich finde, wenn Parlamentarier sich über ihre finanzielle Situation beklagen. Aber im Gegensatz zu Kollegen, die erst mit 50 gewählt werden, habe ich ja noch etwas Zeit, eine allfällige Rentenlücke zu füllen.

