Interview Bundesrätin Sommaruga zu einem Gaskraftwerk in Birr: «Es ist klar, dass bestehende Anlagen einen Vorteil haben» Energieministerin Simonetta Sommaruga wirbt vor 200 Teilnehmenden am Stadtwerkekongress in Aarau für mehr einheimische erneuerbare Energie. Im Gespräch mit der AZ äussert sich die Bundesrätin zu einem Gaskraftwerk in Birr und zum russischen Uran in Aargauer Atomkraftwerken. Fabian Hägler 01.04.2022, 17.07 Uhr

Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Eniwa-CEO Hans-Kaspar Scherrer am Stadtwerkekongress in Aarau. ZVG

«Niemand hätte sich vor ein paar Wochen einen derart schrecklichen Krieg in Europa vorstellen können, wie er nach dem russischen Angriff nun in der Ukraine herrscht». Das sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Stadtwerkekongress in Aarau, zu dem sich 200 Vertreterinnen und Vertreter von städtischen Energieversorgern, Behörden und Politik sowie Wirtschaft und Wissenschaft am Freitag trafen.