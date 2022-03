Interview Bei Bertschi Transporte in Dürrenäsch arbeiten Ukrainer und Russen: «Das ist eine grosse psychische Belastung für sie – die Betroffenheit ist stark» Das Dürrenäscher Unternehmen Bertschi Transporte ist vom Ukraine-Krieg direkt betroffen. Es hat vier Niederlassungen in Russland und auch in der Schweiz und Mitarbeitende aus beiden involvierten Ländern. Firmenchef und Russlandkenner Hans-Jörg Bertschi sagt, wie er intern mit dem Thema Krieg umgeht, was er zu den Sanktionen meint und was ihm trotz allem Hoffnung macht. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Besorgt und betroffen vom Ukraine-Krieg: Unternehmer Hans-Jörg Bertschi. Bild: Britta Gut (Foto vom 15. April 2021)

Wie sehr nimmt Sie der Ukraine-Krieg persönlich mit?

Hans-Jörg Bertschi: Meine Betroffenheit ist stark. Einerseits als Bürger. Mit dem ersten militärischen Angriff seit 1939 auf ein grosses europäisches Land droht die Gefahr, dass die friedensstiftende Nachkriegsordnung zurückgeworfen wird. Das ist eine historische Wende, die wohl Europa und die Welt verändern wird. Vor allem aber bin ich betroffen, weil viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Ukraine und Russland sind oder dort Verwandte haben – auch hier in der Schweiz. Das ist eine grosse psychische Belastung für sie; sie sind in Sorge um ihre Angehörigen und um ihr Land.

Wie kommt es, dass an Ihrem Hauptsitz in Dürrenäsch zahlreiche Leute aus Russland und der Ukraine arbeiten?

In unseren Betrieben in Dürrenäsch und Birrfeld werden 33 Sprachen gesprochen aufgrund unserer weltweiten Tätigkeit. Ukrainisch und Russisch gehören auch dazu. Einige sind mit einem Schweizer oder einer Schweizerin verheiratet, andere haben zuerst in unseren Niederlassungen in Russland gearbeitet und sind zur beruflichen Weiterentwicklung an unseren Hauptsitz in die Schweiz gekommen.

Wie gehen Sie gegenüber den Angestellten aus diesen beiden Ländern mit dem Thema Krieg um?

Wir zeigen den Betroffenen unsere Verbundenheit und unser Verständnis. Ich mache auch deutlich, dass ich den russischen Angriff scharf verurteile und wir als Unternehmen uns solidarisch zeigen mit der ukrainischen Bevölkerung, die mutig versucht, ihr Land und ihre Freiheit zu verteidigen. Ich betone das gegen innen und auch hier gegen aussen in aller Deutlichkeit.

Wie kommt das bei den russischen Angestellten an?

Viele russische Staatsbürger unterstützen den Krieg nicht. Es gibt viel mehr kritische Stimmen, als man glaubt. Und die Russen haben ja auch Verwandte in der Ukraine und umgekehrt. Die Belastung ist bei allen gross.

Sie haben Niederlassungen in Russland. Was machen Sie dort konkret?

In den vier Niederlassungen haben wir insgesamt rund 90 Mitarbeitende, welche die Container auf der Strasse verteilen. Wir beliefern von unseren russischen Filialen aus die ganze Welt. Per Schiff nach und von Sankt Petersburg, mit der Bahn nach Moskau und weiter. 70 davon sind LKW-Fahrer. Unsere lokalen Mitarbeitenden liegen uns am Herzen. Dass sie weiterarbeiten und ihren Lebensunterhalt weiterführen können.

Ein Zug von Hupac Russland unterwegs in der Nähe von Moskau mit Containern der Bertschi Gruppe. Zvg

Wie direkt betrifft der Krieg Ihre Tätigkeit in Russland bereits?

Die Sanktionen werden sich natürlich auswirken. Die werden wir 100 Prozent mittragen. Wie sie sich auswirken, hängt auch von unseren Kunden ab. Aber es wird sicher grössere Veränderungen geben.

Auch die Swift-Sperre wird Ihr Unternehmen treffen.

Ja, das wird wohl erhebliche Auswirkungen haben. Wie genau, klären wir zur Zeit ab.

Sie forderten Ihren unternehmerischen Interessen zum Trotz schon letzte Woche harte Sanktionen gegen Russland. Was sagen Sie zur Zögerlichkeit der Schweiz?

Das war am Anfang noch zu erklären mit der Hoffnung der Schweiz, Russland und die Ukraine so an einen Verhandlungstisch zu bringen. Aber jetzt erwarte ich von unserem Land, dass es sich solidarisch zeigt und sich den Sanktionen der G 7 anschliesst. Nur so kann man Russland möglicherweise zum Einlenken bringen. Man muss Russland diplomatisch die Möglichkeit geben, das Gesicht zu wahren, auch wenn das moralisch zur Zeit schwer fällt. Aber die Gefahr einer weiteren Eskalation ist zu gross.

Sie sprechen Putins Drohung mit Nuklearwaffen an.

Ja, das ist zwar erst mal eine Drohgebärde. Aber die muss man ernst nehmen.

Der Westen hat Putin falsch eingeschätzt. Sie auch?

So ein Frontalangriff hat niemand erwartet. Das Worst-Case-Szenario für mich war eine Situation wie mit Georgien, wo Russland geschickt die Situation ausgenutzt hat, um dort einzudringen und Teile des Landes zu besetzen. Georgien blieb offiziell zwar ein unabhängiger Staat, de facto aber international gebunden, da das Land wegen der teilweisen Besetzung rechtlich der Nato nicht mehr beitreten kann.

Sie kennen Russland ja gut.

Ja, ich war schon sehr oft in Russland. Nicht nur beruflich. Ich habe auch mit meiner Familie in Russland Ferien gemacht, so sind wir unter anderem zusammen durch Sibirien gereist. Ich kenne das Land und die Menschen relativ gut.

Die russische Öffentlichkeit wird durch die Staatspropaganda einseitig informiert. Nicht erst seit dem Krieg. Wie haben Sie das erlebt?

Natürlich, einfache Leute ohne Kontakt ins Ausland und ohne Fremdsprachenkenntnisse sind einseitig informiert. Aber es gibt mehr kritische Russen, als man im Westen wahrnimmt. Im persönlichen Gespräch reden sie offen darüber. Vor allem die gebildete Mittelschicht und die Jungen informieren sich zunehmend über unabhängige Quellen.

Wie beurteilen Sie die Dynamik im russischen Volk nach dem Angriff auf die Ukraine?

Es ist ja schon beeindruckend, dass Tausende auf die Strasse gehen, obwohl ihnen langjährige Haftstrafen drohen. Und der Druck wird innenpolitisch zunehmen. Es läuft jetzt zum Beispiel eine Petition an die Duma gegen den Angriff auf die Ukraine. Bis Sonntag sind schon über 200’000 Unterschriften zusammengekommen. Und das könnte erst der Anfang sein.

Sie befürworten harte Sanktionen auch der Schweiz gegen Russland. Das überrascht. Wenn es um das Verhältnis zur EU geht, betonen Sie stets die Autonomie der Schweiz und wehren sich gegen eine Annäherung.

Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Ich bin für eine weltoffene, aber unabhängige Schweiz und für eine enge Partnerschaft mit der EU ohne institutionelle Einbindung. Im Falle der Ukraine geht es um die Verteidigung unserer freien Welt, um Krieg und Frieden. Die Sanktionen werden von den G-7-Ländern gestützt, nicht in erster Linie von der EU. Da müssen wir mitziehen. Aus Solidarität. Und die Schweiz darf nicht den Hauch eines Eindruckes erwecken, sie würde noch profitieren, indem sie nicht mitmacht bei Sanktionen.

Ein Bertschi-Container-Depot in der Nähe von Moskau. Zvg

Ist es für Sie ein Thema, Ihre Niederlassungen in Russland von sich aus zu schliessen?

Nein, Niederlassungen zu schliessen ist für uns kein Thema. Wir werden Lösungen suchen, um die schwierige Situation zu überbrücken. Uns ist es wichtig, unseren Mitarbeitern vor Ort Arbeit zu geben, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können, so gut es geht. Viele von ihnen arbeiten schon seit 20 Jahren für uns, zuverlässig, treu, mit viel Einsatz. Sie können nichts für den Krieg. Die Sanktionen sollen ja in erster Linie die Machthaber im Kreml treffen.

Sie wollen als Firma solidarisch sein. Wie äussert sich das abgesehen von moralischer Unterstützung Ihrer Mitarbeitenden?

Wir spendeten am Montag unter anderem einen namhaften Betrag an die Glückskette zu Gunsten der Ukraine-Hilfe. Und ukrainische Mitarbeiter von uns stellen gerade eine eigene Hilfsorganisation auf die Beine. Da unterstützen wir mit.

