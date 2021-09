Abgewählt und aufgelaufen

Die Kommunalwahlen vom Sonntag gehen als schwarzes Kapitel in die Geschichte der SVP Aargau ein. Allen voran in den Stadtregierungen scheiterte die wählerstärkste Partei mit ihren Vorhaben fast durchs Band: In Aarau hatte SVP-Kandidatin Nicole Burger keine Chance gegen die SP-Kandidatin im Kampf um den letzten Stadtratssitz. In Lenzburg fliegt die SVP gar aus der Exekutive, in Baden trat sie nicht mal an. Und auch in Wettingen, Oftringen und Zofingen regiert die Volkspartei in Zukunft nicht mit.

Auch in Agglomerationsgemeinden tut sich die SVP schwer: In Suhr schaffte sie das Comeback nicht. Ihr Kandidat wurde ebenso letzter wie der SVP-Kandidat in Buchs, wo die Partei ebenfalls nicht mehr in der Exekutive vertreten ist. Auch in kleineren Gemeinden muss sie teils empfindliche Niederlagen einstecken. In Freienwil etwa wurde der SVP-Gemeindeammann abgewählt, in Gebenstorf gleich beide Gemeinderäte, in Laufenburg der bisherige Vizeammann, obwohl dieser sogar Stadtammann werden wollte. Auch in Oberwil-Lieli, wo einst Andreas Glarner als Ammann amtete, sucht man im Gemeinderat vergebens nach dem SVP-Parteibüchlein. (roc)