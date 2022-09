Im Aargau impfen wohl Kantonsspitäler gegen Affenpocken

Interview Affenpocken im Aargau: «Impfung läuft voraussichtlich über die Kantonsspitäler» Michael Ganz, Geschäftsleiter der Anlaufstelle für Sexuelle Gesundheit Aargau (Seges), spricht über Affenpocken und sagt, warum Seges eine Anlaufstelle für Sexarbeitende aufbauen will. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Ganz ist Geschäftsleiter von Sexuelle Gesundheit Aargau (Seges Aargau). Bild: Alex Spichale

Am Sonntag hat Sexuelle Gesundheit Aargau im Rahmen der Aktionstage Psychische Gesundheit einen Waldspaziergang im «Schwulewäldli» organisiert. Beim Thema psychische Gesundheit denkt man jetzt nicht als Erstes ans «Schwulewäldli».

Michael Ganz: Das stimmt wahrscheinlich. Aber sexuelle Gesundheit und psychische Gesundheit haben sehr viel miteinander zu tun. Viele Männer, die im «Wäldli» verkehren, sind nicht geoutet oder führen ein Doppelleben, haben vielleicht Frau und Kinder zu Hause. Im «Wäldli» leben sie ein sexuelles Bedürfnis im Versteckten aus. Solche Heimlichkeiten sind psychisch belastend. Und es gibt viele weitere Situationen.

Welche?

Eine ungewollte Schwangerschaft oder eine Ansteckung mit einer sexuell übertragbaren Krankheit zum Beispiel. Auch das kann Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Betroffenen haben. Diverse Studien zeigen auch, dass Jugendliche, die nicht heterosexuell sind, oder sich im eigenen Körper nicht wohlfühlen, häufiger psychisch erkranken oder Suizidgedanken haben. Aber Achtung: Das heisst nicht, dass wer schwul ist, automatisch psychisch angeschlagen ist.

Sondern?

Es ist der Umgang der Gesellschaft, der es für die Betroffenen schwierig macht. Manchmal reicht auch bloss die Angst davor, dass die Eltern oder Kollegen die eigene sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität komisch finden könnten.

Was können Sie dagegen tun?

Wir versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Für Schulen haben wir einen Themenkoffer zum Thema Akzeptanz von sexueller Vielfalt und Geschlechtsidentität zusammengestellt, den sie ausleihen können und wir machen auch selber Schulbesuche zum Thema.

Im Zusammenhang mit Männern, die Sex mit Männern haben, stehen im Moment auch die Affenpocken im Fokus. Spüren Sie das?

In unseren Beratungen sind Affenpocken erstaunlicherweise noch kein so grosses Thema. Wir haben kaum telefonische Anfragen. Aber natürlich beantworten wir auch Fragen zu diesem Thema und klären auf.

Haben Sie eine Erklärung, warum das Thema kaum präsent ist?

Es liegt sicher daran, dass es noch nicht so viele Fälle gibt und der Aargau verglichen mit Städten wie Zürich, Genf oder Lausanne weniger stark betroffen ist. Im Aargau gab es bisher 13 Fälle, im Kanton Zürich 182 – deshalb ist in Zürich die Sensibilisierung für das Thema sicher grösser.

Seit kurzem ist der Affenpocken-Impfstoff in der Schweiz verfügbar. Sind Sie involviert in die Planung der Impfkampagne?

Ja, wir stehen in Kontakt mit den beiden Kantonsspitälern und dem Kantonsarzt. Die Impfung wird voraussichtlich über die Kantonsspitäler laufen. Wir werden sicher vorher in der Kommunikation und mit unseren bestehenden Kontakten in die Community aktiv und während der Impfaktionen mit weiteren Beratungsthemen präsent sein.

Seges bekommt jährlich 470'000 Franken vom Kanton. Reicht das?

Verglichen mit anderen Kantonen, belegt der Aargau mit einem Beitrag von 70 Rappen pro Einwohner sicher einen der hinteren Ränge. Wir erreichen sehr viel mit unserer Stelle, könnten aber sicher mehr machen und es gibt auch Bereiche, wo wir gerne mehr machen würden.

Während der Coronapandemie hat sich zum Beispiel gezeigt, dass Sexarbeitenden im Aargau eine Anlaufstelle fehlt.

Das ist tatsächlich ein Thema, wo wir uns stärker engagieren möchten. Deshalb haben wir auch für ein dreijähriges Pilotprojekt beim Swisslosfonds und beim Bundesamt für Polizei (Fedpol) ein entsprechendes Konzept und Finanzierungsgesuch eingereicht.

Was würden Sie konkret anbieten?

Wir möchten Sexarbeitende auch bei rechtlichen Fragen, beispielsweise zu Aufenthaltsbewilligungen oder Verträgen, beraten. Heute beschränken sich die Beratungen auf Verhütung oder sexuell übertragbare Krankheiten.

Was würde ein solches Pilotprojekt kosten?

Wir sind überzeugt, dass wir mit bescheidenen Mitteln viel erreichen könnten, weil wir die Sexarbeitenden ja bereits über unser Präventionsangebot erreichen. So könnten wir Synergien nutzen und sie bei entsprechenden Fragen an unsere Beratungsstelle verweisen. Das eingereichte Konzept umfasst eine 20-Prozent-Stelle. Wir rechnen für die drei Jahre mit Kosten von 120’000 Franken. Übrigens würde das auch gut zur Umsetzung der Istanbul-Konvention passen, für die der Regierungsrat soeben einen Massnahmenplan vorgestellt hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen