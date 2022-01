Aargauer Strassen: Kantonsingenieur Rolf H. Meier im Interview

Interview «Loslassen tut schon ein bisschen weh»: Kantonsingenieur Rolf H. Meier verbaute in den letzten 14 Jahren rund 2,5 Milliarden Franken in Aargauer Strassen Heute Montag, am 31. Januar 2022, ist der letzte Arbeitstag von Kantonsingenieur Rolf H. Meier. Das sagt er über seine schwierigsten Bauprojekte, wohin das Geld aus der Strassenkasse floss, wie er zum Busfahren kam, und was ihm Sorgen macht. Mathias Küng Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Rolf H. Meier vor der Baustelle für die neue Aarebrücke (Pont Neuf) in Aarau, einem der Projekte, die er jetzt loslassen muss. Sandra Ardizzone

Herr Meier, Sie sind Bauingenieur. War das ein Bubentraum?

Rolf H. Meier: Mein Grossvater war Bauingenieur und war auch beim kantonalen Tiefbauamt tätig. Er starb zwar früh, doch meine Eltern zeigten mir die Brücken, die er gebaut hatte. Unter anderem war er auch beim Bau der alten Kettenbrücke dabei. Das hat mich immer fasziniert und jetzt darf ich als Enkel die neue Brücke in Aarau begleiten. Mein Götti hatte eine Bauunternehmung. So begleitete mich das Bauen von Kindheit an. Für diese Richtung entschieden habe ich mich aber erst kurz vor Studienbeginn.

Was gab den Ausschlag für diesen Beruf?

Mir macht diese Arbeit Freude, man sieht hier rasch das Resultat, und es bringt den Menschen einen Nutzen, es hat Bestand. Es ist etwas, das ich später auch gern mal meinen Enkeln zeigen möchte.

Rasch ein Resultat? Den Eindruck hat man mit Blick auf die Umfahrung Mellingen, der das Volk 2011 zustimmte und bei der letztes Jahr der Bau begann, überhaupt nicht.

In Mellingen dauerte es tatsächlich sehr lange, bis wir mit Bauen beginnen konnten. Doch der Bau schreitet jetzt sehr zügig voran. Aber es ist klar, dass in grosse Projekte viele Menschen einbezogen sind, dass man intensiv miteinander nach Lösungen suchen muss und dass es von den ersten Projektarbeiten bis zur Einweihung eines Bauwerks Jahre dauert.

Bis zum Spatenstich dauerte es lang, jetzt gehen die Arbeiten rasch voran: Baustelle für die Umfahrung Mellingen. Alex Spichale

Wie in Mellingen? Würde man das heute anders aufgleisen, die Umweltverbände viel früher einbeziehen?

Partizipation und Kommunikation sind das A und O bei so einem Projekt, egal ob gross oder klein. Bei der Umfahrung Mellingen lief damals beides nicht optimal. Wir sehen, wie wichtig es ist, mit der Gemeinde, mit der Bevölkerung, mit den Interessenvertretungen einen offenen Dialog zu führen, ihre Bedürfnisse mitzunehmen, sodass es am Schluss alle mittragen können. Man könnte meinen, so dauere es länger. Es zahlt sich aber aus, oft sind wir so sogar schneller. Das ist der richtige Weg.

Welches war Ihr komplexestes Projekt?

Der Schulhausplatz Baden. Der war in jeder Hinsicht am komplexesten, auch bezüglich Verkehrsführung, weil der Verkehr jederzeit weiter funktionieren musste.

Tut es Ihnen weh, wenn jemand, der dort steht, heute fragt, wo denn das viele Geld überhaupt geblieben ist?

Nein, überhaupt nicht (lacht). Dass man an der Oberfläche wenig sieht, ist gewollt. Der Hauptnutzen ist unterirdisch, gerade mit dem Bustunnel Richtung Hochbrücke. Er entlastet die Altstadt enorm. Ohne ihn würden heute bis 100 Busse stündlich durch die Altstadt fahren. Zudem fährt der Bus jetzt auch in der Rushhour verlässlich, und damit deutlich attraktiver. Dazu kommt grossräumiger ein ausgeklügeltes Verkehrsmanagement, das den Verkehrsfluss n der ganzen Region zuverlässiger machen soll.

Unter Ihrer Ägide wurden seit 2008 rund 2,5 Milliarden Franken verbaut. Erfüllt Sie das mit Stolz oder eher mit Beklemmung?

Stolz nicht gerade, aber es ist befriedigend, denn dabei entsteht etwas für die Menschen Notwendiges und sehr Nützliches. Das meiste Geld floss in die Erneuerung, in die Sanierung bestehender Strassen, Brücken und Tunnels. Da gibt es nicht einfach einen neuen Belag, wir nutzen solche Projekte, um in enger Absprache mit den betroffenen Gemeinden die Bedürfnisse abzuklären, und die Infrastruktur an neue Gegebenheiten anzupassen. Da kommen Velowege dazu, neue Leitungen werden verlegt, Busbuchten werden behindertentauglich gemacht, es gibt zusätzliche Buslinien, Vorzugsspuren, separate Busspuren, bald kommen Veloschnellrouten dazu usw. Wir machen heute vieles ganz anders als früher, und das ist auch nötig, damit die Mobilität auch in Zukunft sichergestellt werden kann

Ich frage, ob das viele Geld zu Beklemmung führe, weil die Umweltverbände vieles nochmals anders machen würden.

Sehen Sie, als einst die Autobahnen gebaut wurden, war man froh, den Verkehr endlich aus den Dörfern und Städten rausnehmen zu können. Dass die Umwelt darunter leidet, wurde erst später ein Thema. Zu Recht wurde dies zum Thema. Wir nehmen das auch sehr ernst.

Ein Beispiel?

Wir sprachen vorhin über die Umfahrung Mellingen. Für jeden Quadratmeter Strasse, der hier erstellt wird, realisieren wir zwei Quadratmeter Renaturierungen, schaffen also einen guten Ausgleich für den Landverbrauch. Zu sagen ist zudem, dass der öffentliche Verkehr und die Blaulichtorganisationen genauso wie der Individualverkehr auf ein gut funktionierendes, leistungsfähiges Strassennetz angewiesen sind. Wir suchen aber heute unter Einbezug aller Beteiligten, also auch der Umweltverbände und selbstverständlich der Bevölkerung, gemeinsam nach Lösungen. Anders geht es auch gar nicht mehr, wenn wir zu einem Ziel kommen wollen. Mir bereitet heute etwas anderes Sorgen.

Nämlich?

Ich gehöre zur Babyboomer-Generation, die in diesen Jahren in Rente geht. Wir haben heute schon einen grossen Fachkräftemangel auch im Baubereich, der wird noch massiv zunehmen. Wenn wir künftig langsamer vorankommen sollten, wird das nicht am Geld liegen – dank Strassenkasse ist das da –, sondern an fehlenden Spezialistinnen und Spezialisten.

Was fehlt am meisten: Ingenieurinnen, Bauführer, Poliere?

Überall fehlt es in der ganzen Baubranche. Als ein Schulkollege von mir vor Jahrzehnten eine Maurerlehre machte, waren sie 350 Lernende. Heute sind es noch 50, wobei nicht alle die Lehre abschliessen. Heute gibt es wieder fast gleich viel zu bauen wie in den Sechziger- und Siebzigerjahren, als die meisten Infrastrukturanlagen erstellt wurden. Es besteht ein enormer Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Auch wenn wir heute leistungsfähigere Maschinen einsetzen können, fehlen immer mehr Fachkräfte.

Und da lassen Sie sich mit 62 Jahren frühpensionieren? Es bräuchte Sie ja noch.

Ich höre auf, wenn es am schönsten ist. Wir konnten jetzt mehrere grosse Projekte abschliessen wie die Umfahrung Sins, die Südwestumfahrung Brugg, den Autobahnzubringer Lenzburg. Der Pont Neuf in Aarau sowie die Umfahrungen Mellingen und Bad Zurzach sind sehr weit fortgeschritten und werden mehrheitlich dieses Jahr fertig. Zudem haben wir als unsere Strategie überarbeitet. Als erster Kanton überhaupt werden wir ab 2025 unsere Projekte mit dem sogenannten Building Information Modeling, kurz BIM, von A bis Z digitalisieren. Das ist der richtige Zeitpunkt für einen Generationenwechsel.

Tut es eigentlich weh, all Ihre Babys loszulassen?

Wenn Sie mit den Babys meine Bauprojekte meinen, sage ich, schon ein bisschen. Aber eben, viele Projekte konnten wir abschliessen oder sie stehen vor dem Abschluss. Andere grössere Vorhaben, die noch kommen, hätte ich sowieso nicht fertig begleiten können. So ist es genau richtig, jetzt einen Schnitt zu machen.

Sie sehen aber nicht aus, als würden Sie sich ab morgen auf einem Schaukelstuhl ausruhen, oder geht’s auf Weltreise?

Nein, eine Weltreise ist nicht geplant, in Coronazeiten schon gar nicht. Zudem ist meine Partnerin noch einige Jahre berufstätig. Wir haben ein Ferienhäuschen in den Bergen, das wollen wir rege nutzen, und es gibt dort auch immer einiges zu tun. Der Schaukelstuhl ist also tatsächlich noch nicht angesagt.

Sondern?

Ich habe eine Mediationsausbildung gemacht. Es bereitet mir Freude, Menschen bei einem Projekt zusammenzubringen und eine mehrheitsfähige Lösung zu finden. Ich habe eine Einzelfirma gegründet, und möchte im öffentlichen Bereich in Kantonen, die vor denselben Herausforderungen stehen wie wir im Aargau, mein Know-how in Partizipation und Kommunikation anbieten.

Wurde das in Ihren Jahren als Kantonsingenieur immer schwieriger?

Vorauszuschicken ist, dass ein Strassenprojekt alle betrifft und folglich auch alle interessiert. Das sie mitreden wollen, ist auch völlig logisch. Ich glaube aber tatsächlich, dass es Mediationen braucht, zumal Befürworter und Gegner eines Projekts heute manchmal via Social Media ihre Position sehr absolut und lärmig kundtun. Derart auseinanderdriftende Interessen zusammenzuführen, ist eine grosse Herausforderung, die mich aber nicht schreckt.

Wie wollen Sie die Interessen zusammenbringen?

Es braucht Gespräche, Geduld, die Bereitschaft aufeinander zuzugehen, nicht aufzugeben. Denn es geht immer einen kleinen Schritt vorwärts.

Nicht auch mal einen Schritt vor und zwei zurück?

Das erlebe ich praktisch nicht. Gewiss scheint man manchmal fast stillzustehen, dann geht es aber doch weiter. Das funktioniert aber nur, wenn man mit den Menschen in direktem Kontakt steht.

Also nicht nur per Telefon?

Ja, ich meine wirklich direkten Kontakt, nicht nur per E-Mail oder per Telefon. Und es bedingt gegenseitiges Vertrauen. Vertrauen ist unser grösstes Kapital. In Coronazeiten sind physische Treffen besonders anspruchsvoll, aber es geht manchmal nur so. Mir ist aber noch etwas anderes sehr wichtig.

Nämlich?

Die Hälfte unserer Mitarbeitenden ist bei Wind und Wetter draussen im Einsatz, damit unsere Strasseninfrastruktur jederzeit benützbar bleibt. Jeder Werkhof betreut 120 Strassenkilometer. In Personen umgerechnet bedeutet dies, dass jeder Werkhof-Mitarbeitende zehn Kilometer Strasse betreut. Ich habe enormen Respekt vor ihrer Arbeit.

Was gehört alles dazu?

Ihre Aufgaben sind sehr vielfältig. Dazu gehören Reparaturen, Grünpflege, Neophytenbekämpfung, Abfall einsammeln, Schneeräumung und vieles anderes mehr. Das ist genauso wichtig wie die Bauprojekte, ohne sie würde die beste Strasse nichts nützen. Und ich weiss, dass ihre Arbeit in der Bevölkerung hoch geschätzt wird. Zu Recht, sie machen einen Superjob.

Und ansonsten, fahren Sie als Teilzeitchauffeur des Busbetriebs Aarau weiterhin wöchentlich einige Stunden?

Vorläufig fahre ich weiter etwa im selben Rahmen wie bisher als Buschauffeur. Das mache ich sehr gern. Ich sehe dabei gerade in der Praxis, ob wir als Baumeister gute Arbeit geleistet haben oder nicht.

Haben Sie sich dabei auch schon über sich selbst geärgert?

Kurz vor dem Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau wollten wir im Bereich des Kreisels nach der Aarebrücke in Aare noch kleine Belagsreparaturen vornehmen. Doch da war die Durchfahrt durch den Schachen gesperrt. Gleichentags gab es auf dem Autobahnzubringer Hunzenschwil – Aarau einen Verkehrsunfall. All dies führte zum Verkehrskollaps. Wir räumten die Baustelle sogleich und entschuldigten uns bei der Bevölkerung.

Wie kam es eigentlich zu Ihrem Busengagement?

Vor sechs Jahren fanden der damalige BBA-Chef und ich im Gespräch heraus, dass wir einen gemeinsamen Bubentraum hatten: selbst einen Bus zu steuern. Wir beschlossen, diesen Traum zu realisieren. Ich machte also das Billett. Danach habe ich mich beworben und wurde genommen.

Zur Person 14 Jahre lang Kantonsingenieur Rolf H. Meier (62), wohnhaft in Aarau, ist verlobt und hat einen erwachsenen Sohn. 1985 schloss er an der ETH Zürich das Studium als Bauingenieur ab. Zusatzausbildungen: 2005 Executive MBA, Spezialisierung Marketing und Change-Prozess, 2019 Mediation für Wirtschaft und öffentlichen Bereich, CAS+ Uni Fribourg. Seit 2008 bis jetzt war er Aargauer Kantonsingenieur Aargau. Zuvor hatte er verschiedene Funktionen, 2006–2008 hatte er eine eigene Firma für Gipsrecycling, 1988–2006 hatte er in der Baustoffindustrie Führungsfunktionen in internationalen Konzernen inne. Seine Hobbys sind Kochen, Reisen, in der Natur bewegen (Wandern, Skitouren, Radfahren) und Einsätze als Buschauffeur.

