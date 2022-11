Interpellation «Wer kommt für die Kosten auf?» – Grossrätin stellt Fragen zu den in Seon gefundenen Giftfässern Im Keller einer stillgelegten Fabrik in Seon sind Fässer und Gewinde voll mit giftigen Stoffen gefunden worden. Ein Verwaltungsrat wurde gebüsst. In einer Interpellation fordern Grossrätinnen und Grossräte nun weitere Antworten. Dominic Kobelt 22.11.2022, 18.49 Uhr

In einem stillgelegten Labor und dazugehörigen Lagerräumen wurden Fässer mit Giftmüll gefunden. Bild: fotolia

Ein Strafbefehl schilderte die Zustände, die in einem verlassenen Fabrikgebäude in Seon herrschten, das seit 25 Jahren weder geräumt noch unterhalten wurde: Gefunden wurden etwa 100 grosse Fässer und mindestens 3000 Gebinde. In den zahlreichen Behältnissen befanden sich Chemikalien sowie andere gefährliche Stoffe. Wäre ein Mensch damit in Kontakt gekommen, hätte es rasch lebensgefährlich werden können. Auch für die Umwelt bestand eine Gefahr.

Daraufhin konfrontierte Tele M1 den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten der Firma, Samuel Zobrist, der als Arzt im Tessin arbeitet, mit der Situation. Ein Hauswart habe im Gebäude nach dem Rechten geschaut. Weil aber der Architekt, der das Dach hätte reparieren sollen, mit einem Burn-out ausfiel, verzögerte sich die Renovation, sagte Zobrist.

Gegenüber Tele M1 hat sich der Besitzer geäussert. Tele M1

Zobrist hat sich der mehrfachen Widerhandlung gegen das Chemikaliengesetz und Widerhandlung gegen das Gewässerschutzgesetz schuldig gemacht. Dafür erhielt er eine bedingte Geldstrafe von 25’300 Franken und musste eine Busse, Strafbefehlsgebühren und Polizeikosten von zusammen rund 8800 Franken bezahlen.

Grossrätin will wissen, ob die Chemikalien entsorgt wurden

«Der Zeitungsartikel schreckt auf», schreibt Grossrätin Isabelle Schmid (Grüne) in ihrer Interpellation, die sie zusammen mit vier anderen Grossrätinnen und Grossräten von SP, GLP und EVP am Dienstag eingereicht hat. Sie bitten den Regierungsrat um Klärung einiger Fragen, etwa, ob das Fabrikgebäude in der Zwischenzeit geräumt und die Stoffe sachgerecht entsorgt wurden. Dazu will Schmid wissen, wie hoch die Entsorgungskosten sind und wer dafür aufkommt. Und weiter:

«Wird die Entsorgung von Fachleuten überwacht? Oder wurde einfach das Dach repariert?»

Auch die Frage, ob es weitere vergleichbare Standorte gebe und ob der Kanton regelmässige Kontrollen durchführe, ist Teil der Interpellation. Die Grossrätin möchte zudem wissen, ob das Fabrikgebäude im Aufgaben- und Finanzplan (AFP) unter den «sanierungs-, überwachungs- und untersuchungsbedürftigen belasteten Standorten» erfasst war und ob der Regierungsrat bereit sei, die Aufnahme weiterer belasteter Standorte in den AFP aufzunehmen.

Regierungsrat soll Gesetzesverschärfung prüfen

Land sei auch im Aargau ein knappes Gut und sollte nach Möglichkeit genutzt werden, führt Schmid aus. «Sollten Industrien, die mit ihren Produktionsstätten den Boden belasten, bei Rückbau und Sanierung nicht stärker in die Pflicht genommen werden, so wie dies bei den Landwirten der Fall ist?», will sie vom Regierungsrat wissen.

In diesem Zusammenhang stelle sich auch die Frage, ob der Regierungsrat daran interessiert sei, gesetzliche Massnahmen vorzuschlagen, damit bestehende Betreiber von Industrieanlagen und Lagerstätten für allfällige Sanierungskosten aufkommen und sich im Voraus absichern müssen, damit bei einem Konkurs finanzielle Mittel für die Sanierung vorhanden sind. Schliesslich fragt Schmid nach einem Sanierungsplan für belastete Standorte, für die kein Verursacher mehr zur Verantwortung gezogen werden kann, für die also die öffentliche Hand aufkommen muss.