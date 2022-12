Interpellation Treibt der Pflegeheimaufenthalt im Aargau bald mehr Menschen in die Sozialhilfe? Ein Aufhalt in einem Pflegeheim darf nach Bundesgesetz in der Regel nicht in die Sozialhilfeabhängigkeit führen. Weil die Heime wegen Mehrkosten die Taxen erhöhen müssen, befürchtet Mitte-Grossrat Andre Rotzetter aber genau das. Livia Häberling 15.12.2022, 05.00 Uhr

Können sich Seniorinnen und Senioren ihren Pflegeheimaufenthalt auch weiterhin leisten, ohne in die Sozialhilfe abzurutschen? Symbolbild: Roger Gruetter

Im Jahr 2011 wurde die Pflegefinanzierung in der Schweiz angepasst. Dies, um eine zusätzliche Belastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu vermeiden und die Situation bestimmter Pflegebedürftiger zu entschärfen. Unter anderem wurden die Kantone verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ein Pflegeheimaufenthalt in der Regel keine Sozialhilfeabhängigkeit zur Folge hat.

Im Rahmen der parlamentarischen Debatte wurde die Formulierung ins Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) übernommen. Seither steht im Gesetz, dass durch einen Pflegeheimaufenthalt «in der Regel keine Sozialhilfeabhängigkeit» entstehen darf.

Diesen Passus sieht Mitte-Grossrat Andre Rotzetter nun in Gefahr. Deshalb hat er mit Patrick Gosteli (SVP) und neun Mitunterzeichnern am 6. Dezember eine Interpellation eingereicht. Darin fordern sie von der Regierung Antworten zu den Entwicklungen der Tagestaxen und eine Prognose, wie die Preiserhöhungen sich auf die finanzielle Situation der Bewohnenden auswirken. Konkret wollen sie wissen, wie viele von ihnen im Jahr 2022 bereits Sozialhilfe bezogen – und wie viele ab Januar 2023 wohl hinzukommen dürften.

80 Prozent der Pflegeinstitutionen erhöhen Taxen

Hintergrund für die Bedenken der Politiker ist eine repräsentative Umfrage des Verbands der Aargauischen Spitäler, Kliniken, Pflege-, Spitex-Organisationen (Vaka). Diese zeige, dass rund 80 Prozent der befragten Pflegeheime im Kanton Aargau auf den 1. Januar 2023 hin eine Erhöhung der Taxen umsetzen müssen. Dies, weil die aktuelle Strom- und Gasmangellage sowie die generelle Teuerung zu spürbar erhöhten Kosten führten.

Mitte-Grossrat Andre Rotzetter. Bild: Alex Spichale

Die anwendbare Tagestaxe wird vom Regierungsrat in einer Verordnung festgelegt. Seit 1. Januar 2020 liegt sie bei maximal 152 Franken. Für Personen, bei denen dieser Betrag nicht ausreicht und deshalb eine Sozialhilfeabhängigkeit droht, kann bei der Wohnsitzgemeinde ein begründeter Antrag auf Anerkennung einer Tagestaxe von maximal 190 Franken gestellt werden.

Bis Ende 2019 lagen die Taxen höher: bei maximal 160 und 200 Franken. In der Interpellation heisst es, parallel zur Kürzung seien zudem die Kosten der Pflegeheime und damit auch die erhobenen Tagestaxen gestiegen: Die durchschnittlich erhobene Tagestaxe betrug beispielsweise im Jahr 2020 rund 178 Franken.

Wird eine bundesrechtliche Vorgabe verletzt?

«Die geplanten und wohl in der Zwischenzeit beschlossenen Taxen übersteigen in 135 von 148 Zimmerkategorien (91 Prozent) den tieferen Höchstansatz von 152 Franken», heisst es in der Interpellation.

Die obere Grenze von 190 Franken werde in 61 von 148 Zimmerkategorien (41 Prozent) überschritten. «Es muss also damit gerechnet werden, dass nicht wenige Bewohnerinnen und Bewohner im Kanton Aargau einen Antrag auf Sozialhilfe stellen müssen», schreiben die Grossratsmitglieder. «Das verletzt aus Sicht der Interpellanten die bundesgesetzliche Vorgabe, wonach ein Pflegeheimaufenthalt in der Regel keine Sozialhilfeabhängigkeit begründet.»