Digitalisierung: Trägt FDP-Grossrat Gérald Strub zu viele Hüte?

Interessenkonflikte Kritik in Luzern: Trägt FDP-Grossrat Gérald Strub zu viele Hüte? Gérald Strub hat in den Kantonen Luzern und Aargau eine wichtige Rolle, wenn es um die Digitalisierung geht. Doch nun kommt in Luzern Kritik an seiner Person auf. Im Zentrum stehen mögliche Interessenkonflikte.

Gérald Strub war rund 20 Jahre im Gemeinderat von Boniswil, 15 davon als Gemeindeammann. Er ist nicht mehr zur Wiederwahl angetreten und hat per Ende 2021 aufgehört. Fotografiert am 1. Dezember 2021. Sandra Ardizzone / AGR

Er muss die Kompetenz schlechthin sein, wenn es um die Digitalisierung auf öffentlichen Verwaltungen geht: Gérald Strub, 52, bis Ende 2021 Gemeindeammann von Boniswil. Strub ist nämlich in den Kantonen Aargau und Luzern kommunaler Beauftragter für E-Government. In dieser Funktion berät er die Gemeinden bei der Digitalisierung und ist in der kantonalen Fachstelle für E-Government vertreten.

Als Unternehmer ist der Aargauer Grossrat, der 2019 für die FDP in den Regierungsrat wollte, im selben Gebiet tätig. Die Firma Strub & Partner ist Organisations- und Prozessberaterin für öffentliche Verwaltungen und Langzeitpflege-Einrichtungen. Über diese hat er das E-Government-Mandat beim Verband Luzerner Gemeinden (VLG).

Die GKB Services AG – Strub ist der Inhaber – unterstützt Gemeindesteuerämter bei der Prozessoptimierung. Zudem ist Strub Geschäftsführer der Publis Public Info Service AG, welche im Besitz von Aargauer Gemeinden ist und diese in Digitalisierungs-, Organisations-, Prozess- und Informatikfragen berät.

Luzerner Agglo-Gemeinden üben heftige Kritik – und drohen

Gérald Strub trägt also viele Hüte. Das kann zu Interessenkonflikten führen. Darauf haben kürzlich die fünf Luzerner Agglomerationsgemeinden K5 (Luzern, Kriens, Emmen, Ebikon, Horw) in einem Brief an Regierungsrat Reto Wyss und den Verband Luzerner Gemeinden (VLG) hingewiesen, wie die Luzerner Zeitung berichtete.

Sie äusserten happige Kritik am Projekt für den Aufbau eines Service-Portals – eine Onlineplattform, auf welcher die Bevölkerung künftig sämtliche Dienstleistungen der öffentlichen Hand beziehen kann. Die Gemeinden drohen, ihre Beiträge auf ein Sperrkonto einzuzahlen.

Ein Thema im Brief: Good Governance, also eine saubere Organisationsstruktur. Es könne teilweise nicht unterschieden werden, «wer Leistungsentscheider und wer Leistungsbezüger ist». Einen Namen nennen die fünf Gemeinden im Schreiben zwar nicht. Recherchen zeigen aber, dass sie insbesondere Gérald Strub meinen.

Dessen Rolle wird auch von Personen kritisch hinterfragt, die am Projekt beteiligt sind. Ein Fehlverhalten kann allerdings niemand beweisen. Der Horwer Gemeinderat Hans-Ruedi Jung sagt auf Anfrage:

«Good Governance verlangt, dass nur schon mögliche Interessenkonflikte offengelegt werden. Es muss klar deklariert werden, wer in einem Projekt Auftragnehmer und wer Berater ist.»

Die fehlende Transparenz betreffe grundsätzlich alle, die am Projekt beteiligt sind.

Nicht endlos viele Firmen in diesem Umfeld

Gérald Strub reagiert mit einer gewissen Verwunderung auf die Kritik an seiner Rolle im Luzerner E-Government-Projekt: «Es geht den Absendern wohl darum, meine persönliche Integrität in Frage zu stellen.»

Er sei in einem Umfeld tätig, in dem es nicht endlos viele Firmen gebe. Sein Netzwerk könne man auch als Vorteil sehen: «Wir kennen die Stärken und Schwächen der Firmen. Die Kunden kommen zu uns, weil wir den Markt sehr gut kennen.»

Die Frage, ob er allfällige Interessenkonflikte zu wenig klar deklariere, verneint Strub. Er betont weiter, dass er selber keine abschliessenden Entscheidungen treffen könne, das sei Sache der Steuerungsgremien von Kanton und Gemeindeverband. Er unterstütze bei der Aufarbeitung der Grundlagen und sei die ausführende Hand.

Strub kritisiert Kritiker

Strub kritisiert das Verhalten der Absender der Kritik, die ihm nicht bekannt seien. Diese versuchten, «mit Worthülsen Unmut zu säen». Mit den Diskussionen über Organisationsthemen würden «Steuergelder verbraucht, ohne dass Ergebnisse produziert werden». Sein Ziel sei es, die Digitalisierung auf der kommunalen Ebene weiterzubringen. «Diese Diskussion kommt in der aktuellen Phase leider zu kurz.»

Laut Gérald Strub ist geplant, dass der Kanton Luzern sein Service-Portal im dritten Quartal dieses Jahres in Betrieb nimmt. «Wir wären parat, auch die kommunalen Services zur Verfügung zu stellen, wenn wir am Projekt inhaltlich weiter arbeiten könnten», sagt er.

Beim VLG ist man sich bewusst, «dass Gérald Strub verschiedene Hüte trägt», wie Markus Kronenberg sagt. Er vertraue darauf, dass sich Strub seiner Rolle bewusst sei und drohende Interessenkonflikte offenlege. Zudem würden wichtige Entscheide durch die Steuerungsgruppe gefällt. Diese nehme somit eine Überwachungsfunktion wahr.

Um nur schon den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden, sollen Aufträge grundsätzlich ausgeschrieben werden, sagt der Eschenbacher Gemeindeammann. Beim kantonalen Finanzdepartement äussert man sich nicht zur Rolle von Gérald Strub, weil dieser vom VLG und nicht vom Kanton engagiert worden sei.

Organisation in Luzern wird überarbeitet

Das Finanzdepartement kündigt an, dass die Organisation im Bereich E-Government in Zusammenarbeit mit dem VLG und der Stadt Luzern neu aufgegleist werde. Markus Kronenberg sagt zudem, der VLG werde auf die Kritik der K5-Gemeinden an der Projektorganisation reagieren.

Der Verband stelle zunehmend fest, dass zwischen Stadt, Kanton und VLG unterschiedliche Auffassungen über die Zielsetzungen des Projekts vorhanden seien. Das soll «auf oberster Stufe» geklärt werden, so Kronenberg. «Ich erachte dies denn auch als Hauptgrund für die gegenwärtigen Schwierigkeiten.»

