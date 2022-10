Interessenbindungen «Ich habe nicht 21 bezahlte Mandate»: Ruth Humbel wehrt sich gegen Lobby-Vorwürfe Kein Bundesparlamentarier hat mehr Lobby-Bindungen und Nebeneinkünfte als die Aargauer Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel. So schreibt es Lobbywatch. Humbel ist mit dieser Darstellung nicht einverstanden. 26.10.2022, 09.26 Uhr

Ruth Humbel wehrt sich gegen die Vorwürfe Tele M1

Die Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel soll am meisten bezahlte Interessenbindungen aller Parlamentsmitglieder haben. Das zumindest schrieb die Online-Plattform Lobbywatch am Montag in einer Auswertung. Insgesamt 21 bezahlte Mandate soll die 65-jährige Gesundheitspolitikerin aus Birmenstorf innehaben, unter anderem bei der Krankenkasse Concordia oder Zurzach Care.