Das sind die berühmtesten Menschen aus dem Aargau

Ein Drogenentdecker, die erste ESC-Siegerin und Professor Ueli Maurer – das sind die berühmtesten Aargauer nach Gemeinde Forschende haben einen umfangreichen Datensatz der berühmtesten Menschen der Welt erstellt. Im Aargau ist ein Badener erstplatziert und die berühmteste Frau nicht Doris Leuthard. Finden Sie heraus, wer in Ihrer Gemeinde obenaus schwingt.

In einem Artikel bezeichneten wir DJ Bobo einst als den berühmtesten Aargauer. Damit lagen wir offensichtlich falsch. Der Kölliker Popstar ist nur der viertberühmteste Aargauer – zumindest im Datensatz einer Forschungsarbeit, die das Wissenschaftsmagazin «Nature» im Juni veröffentlichte.

Diese führt den Badener Chemiker Albert Hofmann als bedeutendsten Aargauer. Hofmann kam 1906 zur Welt. Er wurde durch seine Entdeckung der Halluzinationen hervorrufenden Droge LSD berühmt. Auf Rang zwei folgt der in Zofingen geborene Autor Erich von Däniken. Dritter ist Fussballer Ivan Rakitic, der in Rheinfelden zur Welt kam und sich Champions-League-Sieger und Vizeweltmeister nennen darf.

Weltbekannt: Albert Hofmann, Lys Assia und Ivan Rakitic (von links). Bilder: Rolf Jenni, Michel Canonica,

Keystone

Die bestklassierte Frau ist mit der Gewinnerin des ersten Eurovision Song Contests, Lys Assia (Rupperswil), auf Rang 6 zu finden. Alt Bundesrätin Doris Leuthard (Merenschwand) folgt auf Rang 16. Insgesamt enthält der Datensatz 900 Aargauer und 131 Aargauerinnen.

Wikipedia als Datengoldgrube

Wie berühmt oder bedeutend eine Person ist, hängt ganz von der Betrachtungsweise ab. Ein sechsköpfiges Forschungsteam nahm sich der Herausforderung an und erstellte aus verschiedenen Ausgaben von Wikipedia und Wikidata eine weltweite Datenbank mit rund 2,3 Millionen Menschen von 3500 vor Christus bis 2018. Anhand verschiedener Kriterien (Zahl der Wikipedia-Einträge, Vollständigkeit der Daten, Textlänge, Aufrufe, Hyperlinks) rangierte es die Persönlichkeiten.

Dank einer geografischen Verortung lassen sich diese einer Gemeinde zuordnen. Für 156 der 200 Aargauer Gemeinden findet sich mindestens eine Person. Die meisten bekannten Personen haben Aarau (183), Baden (120) und Zofingen (53) hervorgebracht.

Klicken Sie in der Tabelle unten auf einen Gemeindenamen, um zu erfahren, welche Berühmtheiten von dort stammen. Im Suchfeld können Sie nach weiteren Gemeinden suchen.

Ein bisschen Aargau in den weltweiten Top Ten

Massgebend für die geografische Zuordnung war in den meisten Fällen der Geburtsort. Dadurch werden manche Personen, die gemeinhin als Aargauer gelten, einem anderen Kanton zugeteilt. So erscheint der verstorbene Wohler Kampfsportler Andy Hug als Zürcher. Auf der anderen Seite ist der ehemalige Fussballnationalspieler und derzeitige YB-Trainer Raphael Wicky kein Walliser, sondern ein Aargauer, weil er in Leuggern zur Welt kam.

Im Aargau geboren: YB-Trainer Raphael Wicky. Keystone

Denkt man die Zuordnung grosszügiger, kommt der Aargau sogar in den weltweiten Top Ten vor – dank Physiker Albert Einstein, der in Aarau die Matura machte. An der Spitze liegen zwei ehemalige US-Präsidenten: Barack Obama vor Donald Trump.

Erster Schweizer auf Rang 55

Der bekannteste Schweizer ist Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau auf Rang 55. Roger Federer ist der fünftberühmteste Schweizer.

Wegen der grossen Zeitspanne der Studie sind viele historische Persönlichkeiten vertreten. Im Aargau sind das zum Beispiel die Habsburger. Der älteste eingetragene Aargauer ist der 1138 geborene Albrecht der Dritte, Graf von Habsburg. Die jüngste ist die 22-jährige Fussballnationalspielerin Malin Gut aus Lenzburg.

Malin Gut. AZ

Gleichwohl sind viele Menschen, die vor langer Zeit Bekanntheit erlangten, nicht in den Daten enthalten. Sie sind in Vergessenheit geraten. Die Forschenden nehmen an, dass die Rate des Vergessens 15,2 Prozent pro hundert Jahre beträgt. Das heisst: 15 von 100 Promis gehen – theoretisch – im Laufe eines Jahrhunderts vergessen.

Auch Fussballer sind zahlreich unter den Aargauer Bekanntheiten vertreten. In Wohlen ist Ciriaco Sforza die berühmteste Person. Für Abwechslung sorgen andere: Gränichen mit Nobelpreisträger Werner Arber. Aarau mit Arzt Maximilian Bircher-Benner, dem Erfinder des Birchermüesli. Lenzburg mit Kultmusiker Pepe Lienhard. Suhr mit Drehbuchautorin Petra Volpe.

Petra Volpe. Keystone

Der Ueli Maurer aus Leimbach

Teilweise sind die Zuordnungen unscharf oder sogar ungenau, weshalb sie mit einer Prise Vorsicht zu geniessen sind. Schauspieler Howard Vernon gilt etwa als der zweitbekannteste Badener, wurde aber laut Wikipedia im deutschen Baden-Baden geboren. In Leimbach ist Ueli Maurer aufgeführt – aber nicht etwa der Noch-Bundesrat, sondern der ETH-Professor für Kryptologie, der in Leimbach seinen Bürgerort hat, aber laut Wikipedia in St.Gallen zur Welt kam.

Doch wozu überhaupt eine solche Studie? Die Autoren schreiben, der Datensatz erlaube dank seiner zeitlichen und räumlichen Abdeckung und seiner Detailgenauigkeit die Erforschung von verschiedenen Feldern wie Geschlechterunterschieden, Migrationsströmen oder der Entwicklung von Kulturen.

Wer sich für die Daten der ganzen Welt interessiert: Ein finnischer Geograf hat sie als interaktive Karte visualisiert. Sie zeigt für jeden Ort die wichtigste Person (hier finden Sie die Karte).

