Geburten, Todesfälle und Scheidungen in den Aargauer Gemeinden

Interaktive Karten Geburten, Todesfälle, Scheidungen: So entwickeln sich die Aargauer Gemeinden Die Coronapandemie ist in den Todesfallzahlen der Aargauer Gemeinden gut zu sehen – es gibt aber Ausnahmen. Finden Sie ausserdem heraus, wie viele Babys letztes Jahr in Ihrer Gemeinde zur Welt kamen, wie viele Paare heirateten und wie viele Ehen geschieden wurden. Mark Walther Jetzt kommentieren 11.07.2022, 21.25 Uhr

Im Aargau starben im Jahr 2021 laut Bundesamt für Statistik 5368 Menschen. Das sind 149 weniger als im ersten Pandemiejahr 2020.

In drei von vier Gemeinden lag die Zahl der Verstorbenen aber über dem langjährigen Durchschnitt. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgrösse bestehen zwischen den Gemeinden nur geringe Unterschiede: Es verstarben zwischen null (Kallern, Wiliberg, Mellikon, Wislikofen) und 2,4 Prozent (Böbikon) der Einwohnerinnen und Einwohner.

Bemerkenswert sind die Zahlen von 18 Gemeinden: Dort lagen die Todesfälle im ersten und im zweiten Pandemiejahr unter dem langjährigen Durchschnitt. In Wiliberg verstarb gemäss der Statistik in den letzten zwei Jahren niemand.

Dass das Coronavirus diese Gemeinden verschont hat, scheint indes unwahrscheinlich. Einerseits handelt es sich vornehmlich um kleine Gemeinden mit wenig Todesfällen pro Jahr. Der Zufall erhält dadurch viel Einfluss. Andererseits verfügen 17 der 18 Gemeinden nicht über ein Pflegeheim gemäss der kantonalen Pflegeheimliste. Damit dürfte die Zahl der in diesen Dörfern gemeldeten Seniorinnen und Senioren tiefer liegen als in Gemeinden mit Pflegeheim.

Diese Gemeinden hatten 2020 und 2021 eine unterdurchschnittliche Sterblichkeit Ammerswil, Bünzen, Büttikon, Densbüren, Freienwil, Hornussen, Islisberg, Koblenz, Mühlau, Niederlenz, Othmarsingen, Rüfenach, Schlossrued, Uezwil, Unterlunkhofen, Wiliberg, Zeihen, Zeiningen

Die Zahl der Geburten stieg letztes Jahr nach einem kleinen Rückgang im Vorjahr wieder an: 7439 Lebendgeburten sind der dritthöchste Wert der vergangenen 53 Jahre. So weit reichen die Daten des Bundesamts für Statistik zurück. Nahmen die Geburten damals rasch ab, ist die Tendenz der letzten Jahre steigend.

In drei von vier Gemeinden gab es letztes Jahr einen Geburtenüberschuss. Es wurden also mehr Kinder geboren, als Einwohnerinnen und Einwohner starben.

Ein negativer Geburtenüberschuss bedeutet für eine Gemeinde, dass ihre Bevölkerung altert und schrumpft, sofern die Zuwanderung diesen Effekt nicht aufhebt. In der Schweiz gibt es primär in den Berggebieten und im Tessin Gemeinden mit Bevölkerungsschwund. Insgesamt aber leben immer mehr Menschen in der Schweiz.

Der Aargau gehört zu den Kantonen, die in den nächsten drei Jahrzehnten am stärksten wachsen dürften. Bis 2050 nimmt die Bevölkerung gemäss Bundesamt für Statistik um mehr als 25 Prozent zu. Bereits zehn Jahre zuvor, 2040, dürfte die Schweiz die Zehn-Millionen-Grenze knacken.

Die meisten Gemeinden im Aargau verzeichnen über die letzten zehn Jahre mehr Geburten als Todesfälle. Auf der anderen Seite weisen 15 Gemeinden einen negativen Geburtensaldo aus.

Viele dieser Gemeinden wuchsen wegen der Zuwanderung aus anderen Kantonen oder Ländern trotzdem. Zum Beispiel Bad Zurzach, das seit diesem Jahr zur Fusionsgemeinde Zurzach gehört. Der Thermalort zählte in den vergangenen zehn Jahren 153 mehr Todesfälle als Geburten. Gleichzeitig wanderten über 500 Menschen zu. Warum aber versterben jedes Jahr mehr Menschen, als geboren werden?

Bernhard Scheuber war der letzte Gemeindeammann von Bad Zurzach. Er sagt: «Der Ort ist attraktiv, wobei er für ältere Menschen überdurchschnittlich attraktiv ist.» Als Gründe nennt er die Zentrumsfunktion, die medizinische Versorgung und das Thermalbad.

Bernhard Scheuber. Alexander Wagner (4.11.2021)

Man habe im Gemeinderat einmal darüber diskutiert, Bad Zurzach als Seniorenparadies zu vermarkten, sich aber dagegen entschieden. «Wir wollten die Durchmischung fördern», sagt Scheuber. Nun sei man auf einem besseren Weg als vor einigen Jahren. Neue Überbauungen und Alterswohnungen unterstützen diese Entwicklung. Ältere Einfamilienhausbesitzer ziehen um, junge Familien rücken nach.

Schweizweit wurde letztes Jahr häufiger geheiratet als 2020 – im Aargau allerdings nicht. Mit 3032 Heiraten (2020: 3045) verharrt dieser Wert auf tiefem Niveau. Das erstaunt angesichts der Coronamassnahmen, die 2020 viele Paare dazu bewogen, zumindest den feierlichen Teil des Heiratens zu verschieben.

Bei den Scheidungen liegt der Aargau im landesweiten Trend: Letztes Jahr liessen sich wieder mehr Leute scheiden als 2020. Am meisten Ehen, 50 an der Zahl, wurden in Baden aufgelöst. Auf der unbeschwerten Seite der Statistik, bei den Heiraten, muss Baden allerdings Aarau den Vortritt lassen.

