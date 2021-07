Vermögen und Schulden der Aargauer Gemeinden

Interaktive Karte Wer im Geld schwimmt und wo der Schuldenberg drückt – alle Aargauer Gemeinden, alle Zahlen Die meisten Gemeinden schlossen letztes Jahr mit schwarzen Zahlen ab. Lasteten 2017 noch 600 Franken Gemeindeschulden auf jedem Einwohner und jeder Einwohnerin, sind es jetzt noch 229 Franken. Es gibt aber weiter enorme Unterschiede. Mathias Küng 29.07.2021, 05.00 Uhr

Es ist noch nicht so lange her, da schrieben wir, die Schere zwischen den Gemeinden vergrössere sich. Vor allem nötige Schulbauten trieben vielerorts die Investitionskosten nach oben. Nicht auf Rosen gebettete Gemeinden spürten dies stärker als gutsituierte. Bis 2017 schnellten die Schulden auf Gemeindestufe pro Einwohnerin und Einwohner auf 600 Franken hinauf. Zum Vergleich: Noch drei Jahre zuvor hatte ein kleines Nettovermögen von 93 Franken pro Person bestanden.

Doch danach trat eine positive Trendwende ein, und es ging wieder aufwärts. Die Zahlen für 2020 zeigen, dass sich die Verschuldungssituation massiv verbessert hat. Die Nettoschulden pro Kopf der Bevölkerung sanken seither nämlich um fast zwei Drittel auf noch 229 Franken pro Person. Hauptsächlich ist dies auf die gute Ertragslage der Gemeinden zurückzuführen, sagt Jürg Feigenwinter, Leiter Finanzaufsicht Gemeinden beim Kanton. Die Erträge nahmen meist etwas stärker zu als die Ausgaben und vor allem stärker als die in den letzten Jahren rückläufigen Investitionen. Das ermöglichte einen Schuldenabbau. Es sei aber jedes Mal ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, betont Feigenwinter.

Sehr grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden

Der Blick auf die derzeit sehr geringe Verschuldungssituation darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zwischen den Gemeinden zum Teil sehr grosse Unterschiede gibt, was unsere Aargau-Grafik weiter unten deutlich macht. Sie zeigt einen bunten Flickenteppich ohne erkennbare Struktur. Der sogenannte Speckgürtel der Autobahn entlang mit vielen Gemeinden mit guter Einnahmenstruktur ist hier als solcher nicht erkennbar.

Sechs Städte mit Vermögen, sechs mit Schulden

Städte gelten aufgrund ihrer Zentrumsfunktion und als Anziehungspunkt für Ältere und Ärmere oft als arm. Im Aargau stimmt das so nicht. Immerhin die Hälfte der historischen Städte, nämlich Aarau, Brugg, Lenzburg, Rheinfelden, Zofingen und Klingnau, weist ein Vermögen aus. Nettoschulden haben demgegenüber Baden, Mellingen, Bremgarten, Laufenburg, Aarburg und das winzige Städtchen Kaiserstuhl. Auffallend ist, dass die Gemeinden auf dem Mutschellen an der Grenze zum Kanton Zürich besonders gut dastehen, ebenso die Gemeinden nächst der Stadt Basel.

In den sieben Bezirken Baden, Kulm, Laufenburg, Lenzburg, Muri, Zofingen und Zurzach überwiegen unter dem Strich die Schulden. Lediglich in den vier Bezirken Aarau, Bremgarten, Brugg und Rheinfelden bleibt unter dem Strich ein Vermögen.

Unter dem Strich Schulden von 159 Millionen Franken

Jürg Feigenwinter. zvg

Über alle Gemeinden gerechnet, liegt die Nettoschuld (ohne Spezialfinanzierungen) bei 159 Millionen Franken. Diese setzt sich so zusammen: 86 Gemeinden verfügen über ein Nettovermögen von 640 Millionen. Ihnen gegenüber tragen 124 Gemeinden eine Nettoschuld von zusammen 799 Millionen Franken. Mit Spezialfinanzierungen gemeint sind übrigens separate Kassen etwa für Wasserversorgung oder Abfallentsorgung. Diese müssen für die jeweilige Aufgabe eingesetzt werden. «Sie stehen daher nicht zur Verfügung, um allgemeine Gemeindeaufgaben zu finanzieren oder als Puffer für den allgemeinen Gemeindehaushalt zu dienen,» heisst es dazu in einem Papier der Gemeindeabteilung. Deshalb beziehen wir uns im Artikel auch auf Schulden und Vermögen ohne Einbezug der Spezialfinanzierungen.

Geltwil steht am besten da, Mägenwil trägt die rote Laterne

2020 sind neun Gemeinden zur Gruppe derjenigen mit einem Nettovermögen dazu gestossen. In absoluten Zahlen steht Aarau mit 152 Millionen Franken Vermögen an der Spitze. Demgegenüber weist Wettingen (das für das Zentrum Tägerhard hohe Kosten zu schultern hatte) mit Schulden von 120 Millionen Franken da.

Gemessen an den Pro-Kopf-Werten thront das kleine Geltwil an der Spitze der vermögenden Gemeinden (vergleiche Tabelle). Trotz dem rekordtiefen Steuerfuss von 50 Prozent wies es Ende 2020 pro Einwohnerin beziehungsweise Einwohner ein Nettovermögen von 11608 Franken aus. Am anderen Ende der Skala drückt Mägenwil die höchste Schuldenlast pro Person.

Gibt es Situationen, wo der Kanton eingreift, wenn ein Gemeindehaushalt zu entgleisen droht? Man analysiere in der Gemeindeabteilung, genau wie in den Gemeinden selbst, regelmässig verschiedene Kennzahlen, sagt Feigenwinter. Tatsächlich komme es hin und wieder vor, dass der Kanton eine Gemeinde «auf einen verstärkten Handlungsbedarf hinweist, wenn die Kennzahlen in mehreren Bereichen einen kritischen Wert erreichen. Dann bitten wir sie, den Finanzplan zu überarbeiten und allenfalls Massnahmen zu ergreifen». Derzeit hat er allerdings nirgends den Eindruck, es könnte sich eine akute Notsituation aufbauen.