Interaktive Karte Warum im Aargau die Zahl der leeren Wohnungen viel stärker zurückgeht als im Rest der Schweiz – und wieso die Mieten steigen werden Seit Jahren galt die Annahme, dass im Aargau zu viel gebaut werde und zu viele Wohnungen leer stünden. Diese Ära scheint sich nun dem Ende zuzuneigen. Gleichzeitig kommt das Thema Dichtestress in der Kantonalpolitik wieder auf die Agenda. Jocelyn Daloz 2 Kommentare 15.09.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Henz-Areal an der Gränicherstrasse in Suhr entstehen Eigentumswohnungen, Mietwohnungen und Gewerberäume. Bild: Severin Bigler

Am 1. Juni hatte es im Aargau noch genau 5696 leere Wohnungen. Das sind 1313 weniger als im Vorjahr und 3037 weniger als noch 2020.

Dabei galt im letzten Jahrzehnt fast schon als Volksweisheit, dass in der Schweiz – und gerade im Aargau – zu viel am falschen Ort gebaut wird. Da in grossen, urbanen Zentren der Boden zu teuer und zu knapp war, baute man halt auf dem Land. Investoren und Pensionskassen suchten wegen niedriger oder gar Negativzinsen nach Investitionsanlagen und so setzten sie auf Beton.

In kleineren Städten entstanden grosse Liegenschaften, die halb leer blieben. Der Aargau bot mit den Liegenschaften Neugrüen oder Esterli-Flöösch in Mellingen und Stauffen Prachtbeispiele davon. Die Leerwohnungsziffer nahm schweizweit – mit Ausnahme der grossen Zentren – zu, während die Preise von Eigentumsobjekten stiegen, da Hypotheken billig waren. Zu wenig Häuser, zu viele Mietwohnungen.

Im Aargau nahm die Leerwohnungsziffer (die Anzahl leerer Wohnungen im Vergleich zur totalen Anzahl) stärker zu als auf Bundesebene.

Nun ist die Kehrtwende, die schweizweit im vergangenen Jahr begonnen hat, hier ausgeprägter als anderswo. Im ganzen Land ist die Leerwohnungsziffer von 1,54 Prozent auf 1,31 Prozent gesunken. Im Aargau ist sie von 2,1 auf 1,69 gefallen.

Die Anzahl freier Wohnungen sinkt fast überall, mit der Ausnahme von Glarus, Schaffhausen, Basel-Stadt und Jura.

Was ist in den letzten zwei Jahren passiert?

Instinktiv denkt man an die Pandemie, an Lieferengpässe, an den Ukraine-Krieg, an die Explosion der Energiepreise, an die Inflation, an steigende Zinsen. Doch diese Ereignisse sind kaum ein Grund für die aktuelle Lage: Steigende Preise von Materialien durch Lieferengpässe und Energiekrise haben – momentan noch – wenig Effekte auf totale Baukosten. Darüber hinaus haben Lieferverzögerungen zwar vereinzelt Baustellen verzögert, aber noch kaum Projekte verhindert.

Ein Paradigmenwechsel mit Auswirkungen

Der Grund für den aktuell sinkenden Leerstand hat in erster Linie mit einem Paradigmenwechsel zu tun, welcher der Pandemie vorausging und dessen Effekte sich erst jetzt sichtbar machen, erklärt Fredy Hasenmaile. Vor zwei Jahren sagte der Immobilienexperte von Credit Suisse dieser Zeitung noch, es werde zu viel gebaut: «In der Tat war im Kanton Aargau die Bautätigkeit jahrelang auf einem sehr hohen Niveau.»

Doch unterdessen sind in der Schweiz wie auch im Kanton Baubewilligungen rückgängig. «Von 2011 bis etwa 2017-2018 wurden im Aargau rund 5000 Wohnungen pro Jahr bewilligt. Ab 2018 ist das Niveau aber auf etwa 4000 gesunken.» Gemäss einem Bericht von Credit Suisse wurden in den letzten zwei Jahren schweizweit 4800 Wohnungen weniger bewilligt als in den zwei Jahren zuvor.

Von der Baubewilligung bis zum fertigen Bau vergehen einige Jahre. Das heisst, dass der Rückgang der Bautätigkeit sich auf dem Mietwohnungsmarkt erst jetzt bemerkbar macht.

Auszonen nicht mehr möglich, Verdichten steht an

Für Hasenmaile ist es die Kehrseite des neuen Raumplanungsgesetzes, das 2011 vom Volk genehmigt wurde und 2014 in Kraft getreten ist. Ziel der Revision war es, die Zersiedelung zu stoppen, indem Einzonungen erschwert wurden. Bauland wurde per Gesetz knapper. Es galt zu verdichten, wie auch der Bericht von Credit Suisse festhält:

«Statt die Siedlungsflächen weiter auf Kosten des Kulturlands und der Landschaft auszudehnen, soll nun verstärkt auf innere Verdichtung gesetzt werden.»

In mehreren Kantonen verhängte der Bund zudem temporäre Einzonungsstopps, bis diese ihre Richtpläne an die Vorgaben des Bundes angepasst hatten. Dies war auch im Kanton Aargau der Fall, bis im 2017 der Richtplan genehmigt wurde.

Fredy Hasenmaile, Immobilienexperte bei der Credit Suisse. Bild: zvg

Die Verdichtung kommt allerdings nicht so schnell voran, wie die Nachfrage steigt. Mit dem Ende der pandemiebedingten Reisebeschränkungen hat auch die Zuwanderung zugenommen. Der Krieg hat Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz getrieben. Zahlreiche von ihnen suchen nach Wohnungen, während viele Bauprojekte nicht vom Fleck kommen.

Administrative und juristische Hürden

Verdichtungsprojekte würden durch restriktive Baugesetze, Lärmschutzbestimmungen oder Einsprachen verlangsamt, schreibt die Credit Suisse. Frey Hasenmaile sagt:

«Die Bevölkerung begrüsst grundsätzlich die Verdichtungsbemühungen, doch niemand will bei sich selbst anfangen.»

Der Druck zum Abbau der administrativen und legalen Hürden dürfte steigen, doch in der Zwischenzeit wird die Wohnungsknappheit Thema bleiben. Im Kanton Aargau sind zwar noch Wohnungen verfügbar, mehr als in vielen urbanen Zentren, doch der Trend zeigt langfristig nach unten, wie Hasenmaile vermutet.

Mietpreise werden steigen

Eine Studie der Raiffeisenbank geht davon aus, dass Mieten aufgrund der Knappheit kräftig steigen werden. Michel Fleury, Immobilienspezialist für die Genossenschaftsbank, erklärt, dass der Aargau gewissermassen einen Nachholeffekt erlebe: «Der Aargau hatte schon lange einen hohen Leerstand, entsprechend waren die Mieten tiefer. Die Preise dürften nun etwas näher an jene von stark bevölkerten Kantonen heranrücken.»

Letztes Jahr sind Mieten im Aargau um rund zwei Prozent gestiegen, also ähnlich stark wie in der Gesamtschweiz, schreibt die Credit Suisse auf Anfrage. Von Erhöhungen noch verschont bleiben Mieterinnen und Mieter mit laufendem Vertrag, fügt die Grossbank an. Mit einem Anstieg des hypothekarischen Referenzzinssatzes dürfte erst per 2022 zu rechnen sein. «Nicht vermeiden können die Mieter hingegen Inflation und teilweise stark steigende Nebenkosten.»

FDP-Grossrat will Dichtestress thematisieren

Steigende Miet- und Wohnpreise beschäftigen auch FDP-Grossrat Adrian Schoop. In einer am Dienstag, 13. September, eingereichten Interpellation nimmt er den Regierungsrat in die Pflicht, sich Gedanken zum «unkontrollierten Bevölkerungswachstum in der Schweiz und im Kanton Aargau» zu machen.

Adrian Schoop, FDP, während der Vorstellung einer Motion vor dem Grossen Rat im Jahr 2020. Bild: Britta Gut

Er stellt fest, dass während die Bevölkerung schweizweit um 30,9 Prozent gestiegen sei, habe sie im Aargau um 41,7 zugenommen. Ein derartiges Bevölkerungswachstum könne der Kanton kaum verkraften, befürchtet der Politiker, der auch Gemeindeammann von Turgi ist. Deshalb will Schoop von der Regierung wissen, ob diese eine Strategie verfolge, um den «negativen Auswirkungen» des Bevölkerungswachstums entgegenzuwirken und ob der Regierungsrat ebenfalls der Meinung sei, dass das Wachstum zu hoch sei.

Neben anderen Befürchtungen wie Zunahmen von Staus, Nichterreichen der Klimaziele und Explosionen bei den Sozialkosten zeigt sich Schoop auch um Landschaftsschutz und Wohnzonen besorgt: «Der Raum ist endlich», sagt Schoop gegenüber der AZ. Seine Forderung wäre, die Immigration weniger attraktiv zu machen, indem man die Sozialausgaben senkt.

Nicht gegen Personenfreizügigkeit

Dass seine Besorgnisse jenen der Initianten von Ecopop ähneln, die aufgrund des Dichtestresses die Begrenzung der Immigration forderten, winkt er ab: «Ich will nicht an der Personenfreizügigkeit rütteln. Ich will die Anreize der Einwanderung in unser Sozialsystem senken sowie sicherstellen, dass unser Asylgesetz im Bereich der Wegweisungen bei negativen Asylentscheiden konsequent angewendet wird.»

Dabei hat er keine Angst vor Vorwürfen, seine Anliegen seien ausländerfeindlich: «Ich denke, dass Dichtestress ein Thema ist, das seit einigen Jahren die Mehrheit der Leute beschäftigt. Da wäre Angst ein schlechter Ratgeber. Wir müssen uns mit den Herausforderungen des Bevölkerungswachstums auseinandersetzen und das vor allem auch im Kanton Aargau.»

