Interaktive Karte Über 100 Aargauer Tankstellen im Preisvergleich: Wo Benzin und Diesel besonders günstig sind Seit Anfang 2021 sind die Benzinpreise in der Schweiz markant angestiegen. Der AZ-Preisvergleich zeigt, wo im Aargau die Autofahrerinnen und Autofahrer immer noch günstig wegkommen. Natasha Hähni und Ann-Kathrin Amstutz 07.08.2021, 05.00 Uhr

Preisvergleich Tankstellen 2021: Discount-Tankstelle in Holderbank Ann-Kathrin Amstutz

Sommerzeit ist Ferienzeit. Wegen der höheren Nachfrage ist der Gang zur Tanksäule im Sommer tendenziell teurer als in den kälteren Monaten. Um herauszufinden, wo im Aargau die Benzin- und Dieselpreise besonders hoch sind und bei welcher Zapfsäule Geld gespart werden kann, hat die AZ gestern über 100 Tankstellen im ganzen Kanton abgeklappert.

Die Hochpreisinseln bleiben

Auch wenn die Preise dieses Jahr wieder deutlich höher sind als im vergangenen Corona-Jahr, gibt es einige Tipps für Aargauer Sparfüchse. Bei den von der AZ angefahrenen Tankstellen kann im besten Fall mehr als eine Zehnernote pro Benzin-Tankfüllung gespart werden – 12.50 Franken, um genau zu sein. Grundsätzlich kommt man im Oberwynental oder im Suhrental relativ günstig davon.

Sie gehört jedes Jahr zu den teuersten im Kanton: Die Shell Tankstelle im Fressbalken in Würenlos. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung In Zetzwil ist eine der billigsten Tankstellen im Kanton. Der Liter Benzin kostet hier 1.55 Franken. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung Auch diese Autobahnraststätte lässt Autofahrerinnen und Autofahrer tief inst Porte-Monnaie greifen: 1.75 Franken pro Liter Benzin und 1.81 pro Liter Diesel. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung Auch hier gibt es den Liter Benzin für gerade mal 1.55 Franken. Mit 1.62 Franken pro Liter Diesel ist diese Tankstelle in Hirschtal ein Hotspot für Sparfüchse. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung Die Kreiseltankstelle in Tegerfelden ist mit 1.58 Franken pro Liter für Dieselfahrerinnen und -fahrer die beste Option. Ann-Kathrin Amstutz / Aargauer Zeitung Tankstellen im Fricktal (Coop Pronto Frick im Bild) gehören zu den teuersten im Aargau. Ann-Kathrin Amstutz / Aargauer Zeitung Im Vergleich zur Ruedi-Rüssel-Tankstelle in Aarau, bezahlt man an dieser Zapfsäule (Koblenz) acht Rappen weniger. Ann-Kathrin Amstutz / Aargauer Zeitung

Wer für Benzin gerne tiefer in die Taschen greift, tankt an der Autobahn oder im Fricktal.

Zetzwil im Oberwynental und Hirschthal im Suhrental sind für Benzinfahrer die Preisbrecher. Nur 1.55 Franken kostet dort der Liter Benzin. Ebenfalls gut dabei sind Tegerfelden und Koblenz (1.56 Franken) sowie Holderbank (1.565 Franken).

Tegerfelden könnte sich zudem zum Tank-Hotspot für Dieselfahrerinnen und -fahrer entwickeln. Nur 1.58 Franken muss dort für einen Liter hingeblättert werden. Die zweitgünstigsten Dieselanbieter unseres Tests finden sich wiederum in Zetzwil und Hirschthal – da ist es aber schon ganze vier Rappen teurer als in Tegerfelden.

Nicht nur an der A1 wird es teuer

Am anderen Ende der Skala befindet sich der Fressbalken in Würenlos. An der Autobahnraststätte werden Tankwillige wenig überraschend abgezockt: 1.79 Franken pro Liter Benzin und 1.84 Franken pro Liter Diesel sorgen dort für eine gesalzene Rechnung.

Auch das Fricktal ist alles andere als günstig: In Stein etwa zahlt man gar mehr als an den Autobahnraststätten Kölliken Nord und Süd, nämlich 1.76 Franken pro Liter Benzin gegenüber 1.75 Franken. Für die Einwohner von Stein, Mumpf oder Frick würde es sich lohnen, nach Laufenburg, Schwaderloch oder Leibstadt tanken zu gehen. Dort zahlt man pro Liter Benzin zehn bis fünfzehn Rappen weniger.

Wenig überraschend sind zudem die hohen Preise an Autobahn-nahen Tankstellen wie in Baden (1.69 Franken), Oftringen und Rothrist (jeweils 1.71) oder Hunzenschwil (1.72 Franken). Eine kurze Fahrt, beispielsweise nach Lenzburg, würde sich hier lohnen. Im besten Fall spart man so immerhin acht Rappen pro Liter Benzin und bis zu zehn Rappen bei an der Diesel-Zapfsäule.

Deutlich teurer als anfangs Jahr

Als die AZ diesen Test im April 2020 letztmals durchgeführt hat, sorgten eine Mischung aus weniger Nachfrage auf Grund der Corona-Pandemie und ein Preiskrieg unter Ölproduzenten-Ländern für massiv tiefere Preise als noch 2019 (der tiefste Preis pro Liter betrug letztes Jahr 1.25 Franken) – oder eben dieses Jahr.

Mit 1.55 Franken kostet der günstigste Liter Benzin dieses Jahr ganze 30 Rappen mehr als vor einem Jahr. Es ist aber nicht mehr die gleiche Tankstelle, welche den günstigsten Preis anbietet. Auch in den vergangenen Monaten sind die Benzinpreise markant angestiegen. Im Januar betrug der durchschnittliche Benzinpreis in der Schweiz 1.48 Franken pro Liter, nun sind es 1.66 Franken pro Liter (Quelle: Statista). Im Aargau sieht es ähnlich aus: Der Durchschnittspreis der über 100 Aargauer Tankstellen, welche die AZ besucht hat, liegt bei 1.65 Franken.

Dass es auf kleinstem Raum grosse Preisunterschiede geben kann, zeigt das Beispiel von Koblenz. Bei der Ruedi-Rüssel-Tankstelle an der Bahnhofstrasse kostet der Liter Benzin 1.55 Franken, nur wenige hundert Meter weiter bezahlt man 6.5 Rappen mehr.

Nicht nur innerhalb einer Ortsgrenze, sondern auch bei Tankstellen derselben Marke sieht man teils starke Unterschiede, so bezahlt man zum Beispiel an der «Ruedi-Rüssel»-Tankstelle im Aarauer Telli fast 10 Rappen mehr als an einer Tankstelle mit demselben Logo in Koblenz.