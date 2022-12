So hoch ist die Sozialhilfequote in den Aargauer Gemeinden

Interaktive Karte So hoch ist die Sozialhilfequote in Ihrer Gemeinde – das sind die Schlusslichter 2021 haben weniger Menschen im Aargau Sozialhilfe bezogen, als in den Jahren davor. Am höchsten war die Quote wiederum in Burg. Aarburg und Spreitenbach nähern sich dem Mittelfeld. Eva Berger Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Im Jahr 2021 haben 1,9 Prozent der Aargauer Wohnbevölkerung Sozialhilfe bezogen, das waren 13'306 Personen. Es sind etwas weniger im Vorjahr, 2020 lag die Quote noch bei 2 Prozent, 13’782 Personen bezogen damals Sozialhilfe. Die Zahl der Dossiers sank um 284 auf 8506. Letztes Jahr ist die Sozialhilfequote damit im Aargau zum vierten Mal hintereinander gesunken, wie die am Mittwoch vom Kanton publizierten Zahlen zeigen.

Wie bereits im Vorjahr war wiederum Burg die Gemeinde mit anteilsmässig am meisten Sozialhilfebeziehenden: 5,1 Prozent, oder 53 Personen, waren davon abhängig. Auf dem zweiten Platz folgt Suhr mit 4,9 Prozent, was 529 Personen entspricht. Hinter Burg lag im Vorjahr Unterkulm (5,5 Prozent), auch 2019 hatte die Gemeinde diesen Spitzenplatz, damals übernommen von Aarburg. 2021 hat aber Unterkulm einen Platz gut gemacht und weist jetzt eine Quote von 4,8 Prozent aus.

Das einst ewige Schlusslicht Aarburg, das etwa 2017 mit 6,1 Prozent die rote Laterne hatte, wies 2021 am sechstmeisten Sozialhilfebeziehende auf (4 Prozent, 345 Personen). Auch Spreitenbach, Brennpunkt von 2016, nähert sich inzwischen mit 2,8 Prozent dem Mittelfeld an.

Quoten sinken seit 2018 leicht, aber stetig

Die Sozialhilfequote war im Aargau bis 2017 jahrelang angestiegen, seit 2018 sank sie pro Jahr jeweils um 0,1 Prozentpunkte. Die erneut tiefere Quote überrascht Loranne Mérillat, die Leiterin des Kantonalen Sozialdiensts, nicht. Sie sagt:

«Die vorgelagerten Hilfeleistungen während der Pandemie konnten Härtefälle auffangen. Und auch durch die gute wirtschaftliche Lage wurden in den letzten Jahren weniger Personen von der Sozialhilfe abhängig.»

Die Arbeitslosigkeit wirke sich nach rund zwei Jahren jeweils auf die Sozialhilfequote aus, wenn Langzeitarbeitslose ausgesteuert werden.

Loranne Mérillat, Leiterin Sozialdienst Kanton Aargau. Valentin Hehli

Am meisten Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger lebten 2021 im Bezirk Aarau, wo die Quote bei 2,9 Prozent lag. Im Bezirk Muri wurde mit 1,1 Prozent die tiefste Quote ausgewiesen. Die Zahlen sind im ganzen Kanton, in allen Gegenden gesunken, deutliche Ausreisser gibt es dabei nicht. Die Unterschiede in den Gemeinden erklärt Loranne Mérillat unter anderem mit der Urbanität (wobei Burg eine Ausnahme ist): In einer grösseren Gemeinde könne man ein anonymeres Leben führen. «Weitere Faktoren sind beispielsweise die regionale Arbeitsmarktsituation sowie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr.»

Mehr Ausländer in der Sozialhilfe als Schweizerinnen

Personen ohne Schweizer Pass haben ein fast viermal höheres Risiko, von der Sozialhilfe abhängig zu werden als Schweizerinnen und Schweizer, auch das zeigen die Zahlen. Bei den Schweizerinnen und Schweizern lag die Sozialhilfequote im letzten Jahr bei je 1,1 Prozent. Diese Quoten sind unverändert. Demgegenüber waren 4,5 Prozent der ausländischen Frauen Sozialhilfebezügerinnen, das sind 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr und entspricht dem tiefsten Rückgang aller Quoten. Ausländische Männer waren zu 4 Prozent von der Sozialhilfe abhängig.

Eine Wirkung auf die Sozialhilfequote könnte die Verschärfung der Ausländergesetzgebung haben, die 2019 in Kraft getreten ist, sagt Sozialdienst-Leiterin Mérillat. Ausländerinnen und Ausländer können ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz verlieren, wenn sie einen gewissen Betrag an Sozialhilfe bezogen haben. «Wir gehen davon aus, dass damit die Hemmschwelle für den Sozialhilfebezug für manche Menschen erhöht wurde, was sich ebenfalls auf die Quote auswirkt», so Mérillat. Beziffern lasse sich dies aber nicht.

Auch bei den Alterskategorien gibt es Unterschiede. Zwar sanken im Vergleich zum Vorjahr die Quoten in allen Alterskategorien oder sie blieben stabil. Wie in den Vorjahren lag die höchste Quote aber auch 2021 bei den Kindern und Jugendlichen. 3,1 Prozent von ihnen waren von der Sozialhilfe abhängig.

Inflation zeigt sich in der Quote noch nicht

Noch keinen Effekt auf die Sozialhilfequote 2021 hat die aktuelle Inflation. «Die heutige Situation wird sich erst in der Sozialhilfequote 2022 zeigen, die in einem Jahr vorliegen wird», sagt Loranne Mérillat. Es wäre nicht überraschend, wenn wegen des Kaufkraftverlusts tatsächlich mehr Leute von der Sozialhilfe abhängig würden, weil sie sich Alltägliches nicht mehr leisten könnten, meint sie. Wie stark diese Wirkung sein wird, lasse sich aber noch nicht sagen.

Insgesamt seien Prognosen zur Sozialhilfequote schwierig. Im laufenden Jahr spielen die Coronamassnahmen erstmals seit 2020 keine Rolle mehr. Ob und wie sich die Quote damit, sowie mit Krieg und Inflation entwickelt, sei zum jetzigen Zeitpunkt offen, so Loranne Mérillat.

Kantonsvergleich ist erst Ende Dezember möglich

Wo genau der Aargau im schweizweiten Vergleich steht, lässt sich ebenfalls noch nicht sagen. Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht die schweizweiten Zahlen am 20. Dezember. Mit 2 Prozent Sozialhilfequote lag der Aargau aber im Jahr 2020 unter dem Durchschnitt. Von den umliegenden Kantonen hatte nur Zug eine tiefere Quote (1,6 Prozent). An der Spitze stand damals Neuenburg mit 6,8 Prozent vor dem Kanton Jura mit 6,3 Prozent. Am wenigsten Sozialhilfebeziehende lebten 2020 in Obwalden und in Nidwalden mit je einem Prozent.

