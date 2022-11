Interaktive Karte So viel kostet ein Grabplatz in Aargauer Gemeinden – der grosse Vergleich Jede Person in der Schweiz hat Anspruch auf einen Grabplatz in der Wohngemeinde. Aber wie hoch sind die Gebühren für einen solchen Grabplatz? Und wie viel kostet ein Urnengrab? Eine Übersichtskarte. Philipp Herrgen Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Der Friedhof ist häufig der Ort der letzten Ruhe. Daniel Vizentini

Die meisten Schweizerinnen und Schweizer lassen sich nach dem Tod auf einem Friedhof beerdigen. Das ist in der Regel derjenige des letzten Wohnorts. Denn dort besteht rechtlich ein Anspruch auf Bestattung.

Grundsätzlich gibt es in der Schweiz zwei Möglichkeiten: Die Erdbestattung und die Feuerbestattung. Erdbestattungen sind in der Schweiz nur auf Friedhöfen gestattet. Ausgenommen sind Totgeburten und Bestattungen in Klöstern, bei denen die Toten in einer Gruft beigesetzt werden. Die Grabesruhe beträgt im Aargau 20 Jahre. Einzelne Gemeinden haben noch 25 Jahre vorgesehen. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Gräber von der Gemeinde geräumt und Grabsteine entfernt.

Nach einer Kremation wird die Asche der Verstorbenen in eine Urne gefüllt. Diese kann dann beigesetzt werden. Auch wenn dies nicht auf einem Friedhof geschehen muss, wird es im Aargau doch zumeist so gemacht.

Die folgende Karte zeigt die Gebühren der einzelnen Aargauer Gemeinden, die für ein neues Reihengrab bei einer Erdbestattung bzw. einer Urnenbestattung erhoben werden:

Soll eine verstorbene Person in einer Gemeinde beigesetzt werden, die nicht zuletzt Wohnort war, ist meist eine Bewilligung notwendig. In dem Antrag muss dann ein Bezug zu der Gemeinde begründet werden. Oftmals werden auch frühere Jahre angerechnet, in denen die oder der Verstorbene dort gewohnt hat.

Manche Gemeinden beteiligen sich auch an den Bestattungskosten, wenn eine Person in einer anderen als der Wohngemeinde beigesetzt werden möchte. Das ist aber oft Ermessenssache und wird situativ entschieden.

Zu den einfachen Grabgebühren kommen dann noch weitere Kosten. Häufig ist die Leistung eines Pauschalbetrags an einen Grabfonds erforderlich, der die Kosten für Grabunterhalt oder Bepflanzung deckt. Wie teuer dann die Bestattung wird, ist letztlich davon abhängig, welche Sonderwünsche berücksichtigt werden sollen.

Eine Beispielrechnung für eine Bestattung im Aargau finden Sie hier:

