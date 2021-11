Warum Islisberg trotz Tiefstwert nicht Dorf der Impfskeptiker ist

Interaktive Karte Zwischen 94 und 42 Prozent: Das sind die Impfquoten in den Aargauer Gemeinden – warum Islisberg trotz Tiefstwert nicht das Dorf der Impfskeptiker ist Der Kanton hat veröffentlicht, in welchen Gemeinden wie viele Leute geimpft sind. Die Zahlen sind aber mit Vorsicht zu geniessen, weil es einen unbekannten Faktor gibt, der grossen Einfluss haben kann. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Islisberg, Fisibach, Dietwil, oder auch Kaiserstuhl kommen in der neusten Impfstatistik nicht gut weg, liegt der Prozentsatz an Erstimpfungen doch unter 50 Prozent, oder nur knapp darüber. Rolf Roth, Gemeindeammann des «Spitzenreiters» Islisberg kann sich das Resultat im ersten Moment nicht erklären:

«Wir waren erstaunt, als wir das gesehen haben und werden diesbezüglich noch Abklärungen beim Kanton machen. Vielleicht haben sich viele Islisberger in Zürich impfen lassen.»

Von der Bevölkerung her bewege sich die Gemeinde ziemlich im Durchschnitt, sagt Roth: «Das sieht man auch bei eidgenössischen Abstimmungen, da ist unser Resultat meist sehr nahe am kantonalen Durchschnitt.»

Mit seiner Vermutung, die Islisberger hätten sich vielleicht in Zürich impfen lassen, liegt der Gemeindeammann wohl richtig, wie eine Nachfrage beim Kanton bestätigt. «Die Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen. Zürich hatte bereits im Mai Termine für Ausserkantonale vergeben, das könnte durchaus einen Effekt haben», sagt Matthias Gerth, Leiter Kommunikation des Covid-19-Programms. Gerade in kleinen Gemeinden wie Islisberg können schon wenige nicht erfasste Impfungen einen wesentlichen Effekt auf die Prozentzahl haben.

Auch in Oberentfelden ist man überrascht

Die höchste Impfquote im Kanton Aargau hat die Gemeinde Oberentfelden mit fast 95 Prozent. Gemeindeammann Markus Bircher zeigt sich ebenfalls überrascht:

«Ich finde das sehr erfreulich und nehme das so zur Kenntnis, aber eine Erklärung dafür habe ich nicht.»

Seiner Meinung nach brauche es die Impfung, damit die Schweiz aus der Covid-Krise komme, und er sei froh, dass in Oberentfelden offenbar die meisten so denken würden.

Warum gerade diese Gemeinde obenaus schwingt, kann Gerth nicht abschliessend sagen. «Wir haben festgestellt, dass in Gemeinden mit vielen älteren Menschen, etwa wegen eines Alterszentrums, der Anteil der Geimpften höher liegt, was nicht überrascht.»

Zwar gibt es in Oberentfelden das Alterszentrum im Zopf, für überdurchschnittlich alt halte er aber die Bevölkerung seiner Gemeinde nicht, sagt Bircher. Ein weiterer möglicher positiver Faktor ist die Nähe zum Kantonsspital Aarau.

Statistische Anpassungen seit der letzten Veröffentlichung

Im August hatte der Kanton bereits veröffentlicht, wie viel Personen jeweils doppelt geimpft waren, auch da hat Oberentfelden mit dem 4. Platz gut abgeschnitten. Das gibt zumindest einen Anhaltspunkt, dass hier tatsächlich viele Impfwillige wohnen. Direkt vergleichen lassen sich die Daten aufgrund einiger statistischen Anpassungen, etwa der neuen Bevölkerungszahlen, allerdings nicht.

Wie Gerth sagt, stimmten bei der Statistik im August einige Zuordnungen nicht, weil sie mancherorts die Gemeindegrenze und die Grenze zwischen den unterschiedlichen Postleitzahlen unterscheidet, und in der Zwischenzeit würden die Daten der mobilen Teams genauer erfasst. «Die Statistik ist jetzt genauer», so Gerth. Die Anpassungen führen zum etwas verwirrenden Resultat, dass etwa in Schinznach im August fast 82 Prozent der Bevölkerung angeblich doppelt geimpft war, bei den jetzt ausgewiesenen Erstimpfungen aber nur 72,7 Prozent.

Die Impfquote der Gesamtbevölkerung im Aargau (mindestens eine Impfung) liegt bei 64,1 Prozent. In Impfzentren wurden 769'076 Impfungen verabreicht, von mobilen Einheiten 38'976, von Ärzten und Apotheken 80'462.