Einbrüche im Aargau: Wo Täter zuschlagen

Interaktive Karte So häufig wird in Ihrer Aargauer Gemeinde eingebrochen Manche Gemeinden im Aargau werden häufig von Einbrechern heimgesucht, andere nie. Wo Übeltäter häufig zuschlagen, wie sie ihre Ziele auswählen – und wie sich Hunderte Delikte verhindern liessen. Mark Walther 1 Kommentar 24.11.2022, 05.00 Uhr

Mann mit Brechstange: So stellt man sich Einbrecher häufig vor. Doch es gibt auch Täterinnen und Werkzeug brauchen sie nicht immer. Symbolbild: Kapo St.Gallen

Erstmals seit Langem steigt die Zahl der Einbrüche in der Schweiz. Im Aargau werden gemäss Kantonspolizei aktuell 14 Prozent mehr Wohnungseinbrüche verübt als vor einem Jahr. Grund dürfte ein Aufholeffekt nach zwei einbruchsarmen Pandemiejahren sein.

Im Aargau schlagen Einbrecher und Einschleicherinnen jedes Jahr rund 1800 bis 2000 Mal zu. Die Unterschiede zwischen den 200 Aargauer Gemeinden sind klein, wenn man die Einbruchszahlen ins Verhältnis zur Bevölkerung setzt. Dennoch lassen sich anhand von Daten Verhaltensmuster der Delinquenten aufzeigen.

Der Autobahneffekt

Bei den Übeltätern sind Orte beliebt, die in der Nähe eines Autobahnanschlusses oder der Landesgrenze liegen. Viele Gemeinden entlang der A1 und der A3 weisen erhöhte Werte auf. Das sieht man gut, wenn man die Autobahnen über die Karte legt:

Karte: stb/mwa

Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau sagt dazu: «Die Täter wollen die Arbeit möglichst einfach haben: schnell an den Tatort und wieder weg.»

Drei Gemeinden entlang der A1 liegen bei den Einbruchsquoten denn auch weit vorne: Lenzburg, Mägenwil und Aarburg belegen die Ränge 2 bis 4. In Lenzburg wurden in den vergangenen fünf Jahren 281 Einbrüche begangen, was eine Quote von 2,5 Delikten pro 100 Personen bedeutet.

Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Straftaten; dringt ein Täter nacheinander in fünf Schrebergartenhäuschen ein, hat er fünf Straftaten begangen. Für das Jahr 2021 weist die Statistik laut Graser leicht zu wenige Delikte aus. Grund dafür sei eine Systemumstellung.

Die «gefährlichste» Gemeinde

Auf Rang 1 liegt Mellikon. Mit 2,7 Einbrüchen pro 100 Personen hat das 223-Seelen-Dorf im Zurzibiet die höchste Einbruchsquote aller Gemeinden. Aus der Quote kann man indes nicht in jedem Fall darauf schliessen, wie gefährdet eine Gemeinde ist. In den meisten Gemeinden gibt es nur wenig Einbrüche. Eine einmalige Häufung kann die Statistik stark verzerren.

Mellikon ist ein gutes Beispiel dafür: In fünf Jahren gab es sechs Einbrüche, davon fünf im letzten Jahr. Erst diese Häufung bescherte dem Dorf die hohe Einbruchsrate. Vom gefährlichsten Ort im Kanton kann deshalb kaum die Rede sein.

Zwei Gemeinden wurden verschont

Eine verlässlichere Aussage lässt sich über die sichersten Gemeinden machen. Im Aargau wurde in den letzten fünf Jahren an zwei Orten kein einziges Mal eingebrochen: in Mönthal und Wiliberg. Sie liegen aus Einbrechersicht ungünstig.

Wie vermögend die Bevölkerung ist, spielt für Täter offenbar keine Rolle. Gut betuchte Gemeinden wie Meisterschwanden, Oberwil-Lieli und Ennetbaden verzeichnen unterdurchschnittlich viele Einbrüche. Graser bestätigt den Umstand. Die Mehrheit der Täter seien Kriminaltouristen. Häufig stammten sie aus Süd- und Osteuropa. «Für sie ist ein Schweizer Durchschnittshaushalt bereits ein lohnenswertes Ziel. Sie müssen sich nicht reiche Gemeinden aussuchen», sagt Graser.

Polizei entlarvt Einbruchsmythen

Dass Villen ein bevorzugtes Ziel von Einbrechern sind, gehört laut Graser ins Reich der Mythen. Wenn es um Einbrüche geht, wird allerlei erzählt und geglaubt. Graser nennt weitere häufige Mythen:

Gaunerzinken: «Dass Einbrecher geheime Codes am Briefkasten, der Haustür oder -wand hinterlassen, hat es in der neueren Zeit nie gegeben.»

«Dass Einbrecher geheime Codes am Briefkasten, der Haustür oder -wand hinterlassen, hat es in der neueren Zeit nie gegeben.» Überwachung: «Täter suchen in den sozialen Medien nach Ferienfotos und schlagen dann bei den Urlaubern zuhause zu – so ist es nicht. Angesichts der vielen potenziellen Einbruchsobjekte im Mittelland können sich Einbrecher diesen Aufwand sparen. Sie suchen sich ihre Ziele spontan aus. Dass Einbrecher Tatobjekte im Voraus auskundschaften, kommt vor allem im gewerblichen Bereich vor.»

«Täter suchen in den sozialen Medien nach Ferienfotos und schlagen dann bei den Urlaubern zuhause zu – so ist es nicht. Angesichts der vielen potenziellen Einbruchsobjekte im Mittelland können sich Einbrecher diesen Aufwand sparen. Sie suchen sich ihre Ziele spontan aus. Dass Einbrecher Tatobjekte im Voraus auskundschaften, kommt vor allem im gewerblichen Bereich vor.» Nächtlicher Einbruch: «Täter scheuen die Konfrontation mit Hausbewohnern. Dass solche in der Nacht von Einbrechern überrascht werden, ist die Ausnahme. Viel lieber dringen sie im Schutz der Dämmerung in Häuser und Wohnungen ein, in denen gerade niemand zuhause ist.»

«Täter scheuen die Konfrontation mit Hausbewohnern. Dass solche in der Nacht von Einbrechern überrascht werden, ist die Ausnahme. Viel lieber dringen sie im Schutz der Dämmerung in Häuser und Wohnungen ein, in denen gerade niemand zuhause ist.» Täterinnen: «Natürlich gibt es auch Einbrecherinnen, zum Beispiel junge Roma-Frauen aus dem Elsass. Sie kommen häufig ohne Werkzeug und unterscheiden sich äusserlich nicht von anderen Frauen auf der Strasse.»

Hunderte «Einbrüche» wären vermeidbar

Weil Einbrecherinnen und Einbrecher nicht per se verdächtig aussehen, sei es wichtig, wachsam zu sein. Verdächtig sei etwa, wenn Fremde um ein Haus gingen, sagt Graser.

Mit einer simplen Lösung liessen sich ausserdem Hunderte von Delikten pro Jahr verhindern. Bei 30 Prozent der Einbrüche im Aargau handelt es sich eigentlich gar nicht um Einbrüche, sondern um Einschleichdiebstähle. Davon gibt es jedes Jahr zwischen 450 und 700.

In diesen Fällen stehen den Tätern die Türen quasi offen; sie gelangen an ihre Beute, ohne ein Schloss knacken oder eine Scheibe einschlagen zu müssen. Konsequent verriegelte Türen und Fenster würden die Einschleicher abschrecken – oder ihnen den Beutezug zumindest erschweren. Wie man seine vier Wände vor Einbrechern schützt, zeigt die Polizeiliche Beratungsstelle der Kantonspolizei Aargau bei Präventionsbesuchen (lesen Sie hier unsere Reportage eines Hausbesuchs).

Aus Aargauer Sicht erfreulich: Im Kanton ereignen sich weniger Einbrüche als im Schweizer Durchschnitt und die Zahl der Delikte hat in den letzten Jahren abgenommen.

