Preisvergleich Gas: So viel teurer wurde es im Aargau

Interaktive Karte Gaspreise steigen auch im Aargau: So viel teurer wurde es in Ihrer Gemeinde In rund der Hälfte der Aargauer Gemeinden spielt Gas in der Energieversorgung eine grössere Rolle. Wie sich die Preise je nach Region unterscheiden, wo es wie viel teurer wurde – und woher die Unterschiede rühren. Mark Walther und Stefan Trachsel 1 Kommentar Aktualisiert 30.05.2022, 21.52 Uhr

Zwischen 25 und 92 Prozent teurer ist das Gas im Aargau geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Das zeigen Daten, die der eidgenössische Preisüberwacher sammelt. Nach einem plötzlichen Preissprung im vergangenen Jahr kam im Februar die russische Invasion in die Ukraine als Preistreiber dazu.

Die Kundinnen und Kunden der StWZ Energie AG in Zofingen bezahlen fast doppelt so viel fürs Gas wie im letzten Jahr. Das ist der grösste Aufschlag aller verglichenen Versorgungsunternehmen im Aargau. Mit einem Einfamilienhaus und einem jährlichen Verbrauch von 20'000 Kilowattstunden (kWh) bedeutet das Mehrausgaben von über 120 Franken pro Monat. Teil der Preissteigerung ist die erhöhte CO 2 -Abgabe des Bundes.

Die Zofinger Energieversorgerin gehört trotz des Preissprungs weiter zu den Günstigeren im Aargau, wie die folgende interaktive Karte zeigt:

Über die Daten Das Büro des Preisüberwachers erfasst jährlich die Gaspreise, die von Schweizer Haushalten bezahlt werden müssen. Für jeden Gasversorger berechnet der Preisüberwacher Kilowattstundenpreise, welche die fixen Gebühren (Grundgebühr und Leistungspreis), die konsumabhängigen Energiegebühren und die CO 2 -Abgabe enthalten. Für die Berechnung des Preises geht das Büro immer vom günstigsten ausgewiesenen Angebot aus. Zurzeit sind das in der Regel Angebote mit 100 Prozent Erdgas oder – wo 100 Prozent Erdgas nicht angeboten wird – Angebote mit 20 Prozent Biogas und 80 Prozent Erdgas. Zu Grunde gelegt werden neun Verbrauchskategorien: vom Einfamilienhaus bis zum industriellen Grossabnehmer. Nur die Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. In diesem Artikel werden die Zahlen des Typs II gezeigt. Dieser entspricht einem typischen Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 20’000 Kilowattstunden im Jahr. Der Preisüberwacher erfasst die Preise zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da die Preise gerade momentan recht rasch ändern können, entsprechen die Preise möglicherweise nicht dem aktuellsten Preis. (trs/rus/mwa)

Finden Sie heraus, wie sich die Gaspreise in Ihrer Gemeinde entwickelt haben:

Am wenigsten bezahlt man in den Fricktaler Gemeinden, die von den Basler IWB versorgt werden. Der Unterschied zu den teuersten Versorgerinnen, deren Preis sich aufgrund der dynamischen Preisentwicklung regelmässig ändern, beträgt deutlich über 100 Franken pro Monat.

Schweizer Durchschnitt bei 15,6 Rappen

Die durchschnittliche Gemeinde hat einen Gaspreis (Median) von 15,6 Rappen pro kWh. Das heisst, dass in je der Hälfte der Gemeinden der Gaspreis über und unter 15,6 Rappen liegt.

Landesweit den höchsten Preis bezahlen die Einwohnerinnen und Einwohner von Glarus und Glarus Süd – der Gaspreis für ein Einfamilienhaus liegt dort bei 23,7 Rappen pro kWh. Die günstigste Gemeinde laut den Preisüberwacher-Daten ist Matzingen im Thurgau. Dort kostet das Gas für einen Einfamilienhausbesitzer nur gerade 5,2 Rappen pro kWh.

Regionalwerke Baden passen Strategie an

Wie kommt es zu den Preisunterschieden? Dahinter verbergen sich unterschiedliche Beschaffungsstrategien, kantonale Eigenheiten – und auch mal «Glück oder Pech» mit dem Einkaufszeitpunkt, wie Gilles Tornare von der Regionalwerke AG Baden (RWB) sagt. Der Markt spielt verrückt, Prognosen sind fast unmöglich.

Die RWB hat ihre Strategie deshalb angepasst. Das Erdgas beschafft sie neu über einen mehrjährigen Zeitraum und kann die Verkaufspreise quartalsweise fixieren. Damit ist die RWB weniger kurzfristig unterwegs.

Für die Zeit von Juli bis September, das dritte Quartal, hat man sich zu rund 75 Prozent eingedeckt. Man gehe davon aus, dass sich die Preise auf dem aktuellen hohen Niveau stabilisierten. «Aber das kann morgen alles schon anders aussehen», sagt Tornare. Mehrere angefragte Energieversorgerinnen im Aargau teilen die Annahme, dass sich die Preise auf hohem Niveau stabilisieren.

Basler Regierung hat das letzte Wort über Preise im Fricktal

Eine kantonale Eigenheit ist bei der Preissetzung der Basler IWB im Spiel, der günstigsten Anbieterin im Aargau. Nachdem der Verwaltungsrat eine Tarifanpassung beschlossen hat, muss der Basler Regierungsrat diese zuerst genehmigen. In diesem Prozess konsultiert er den Preisüberwacher, der eine Empfehlung abgeben darf.

Ob das eine dämpfende Wirkung auf die Preise hat, kann IWB-Sprecher Reto Müller nicht sagen. Sicher sei aber, dass es wegen dieses Prozesses länger dauere, die Preise anzupassen. Die letzte Erhöhung trat per Anfang Jahr in Kraft.

Die IWB versuchen, Preissprünge durch sogenannte Deckungsdifferenzen abzufedern. Das bedeutet, dass in Tiefpreisphasen eine Reserve gebildet wird, die jetzt zu verhindern hilft, dass die Preise allzu stark erhöht werden müssen. Weil die IWB gemäss Müller aber weiter von einem höheren Preisniveau ausgehen, dürfte eine Anpassung nach oben nicht zu vermeiden sein. Im Verlauf des Sommers könnte es so weit sein.

Die Dämpfung durch Reserveauflösung ist ganz im Sinne von Preisüberwacher Stefan Meierhans. Man habe die Anbieter aufgefordert, zur Glättung der Preisentwicklung Reserven aus der Vergangenheit einzusetzen, teilt sein Büro mit. Dieser Aufruf habe Gehör gefunden: Einige Unternehmen und Gemeinden wollten in der Tat nur einen Teil der Teuerung abwälzen. Der Rest werde etwa durch den Abbau von Reserven oder durch langfristig abgeschlossene Verträge abgefedert.

Stefan Meierhans, Schweizer Preisüberwacher. Peter Klaunzer / Keystone

Versorgung im nächsten Winter hat Priorität

Vergleichsweise eher teuer unter den Aargauer Anbieterinnen ist die IBB Energie AG mit Sitz in Brugg. Man gestalte die Endkundenpreise aufgrund der Beschaffungspreise, sagt Ralph Zebert, Geschäftsleiter Energie-Dienstleistungen. Auf die Preise habe man nur beschränkt Einfluss, weil diese grösstenteils von der Vorlieferantin und deren Beschaffungsstrategie abhängig seien.

Die unmittelbare Preisoptimierung hat für die IBB niedrigere Priorität aufgrund des tiefen Verbrauchs im Sommer. Zebert sagt: «Wichtig ist, dass man die Versorgung für den nächsten Winter sicherstellt.» Weil das derzeit europaweit geschehe, seien die Preise hoch.

Die Pflicht, Reserven zu bilden, könnte sich preistreibend auswirken, sagt Tornare. Denn dadurch steige die Nachfrage weiter. Die Schweiz verfügt nicht über eigene Gasspeicher. Der Bundesrat hat kürzlich aber eine dringliche Verordnung erlassen, um eine Reserve im Ausland zu schaffen.

Biogas als Alternative

Eine Möglichkeit, die Abhängigkeit von Erdgas zu verringern, ist Biogas. Der Preis für das aus Bioabfällen gewonnene Gas steigt weniger stark an. Ausserdem ist es umweltfreundlicher. Die Energieversorgerinnen im Aargau verzeichnen denn auch ein erhöhtes Interesse. Peter Lehmann, Vorsitzender der ibw-Geschäftsleitung in Wohlen, schreibt: «Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden schon seit Jahren den Bezug von Biogas zur Reduktion des CO 2 -Ausstosses und zur Verbesserung der Ökobilanz.»

Allerdings leisten Biogasanlagen in der Schweiz heute nur einen geringen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Die Kapazitäten würden nicht reichen, um alle Kunden auf Biogas umzustellen, heisst es bei der Eniwa in Aarau.

Warum vor allem die Städte Gas nutzen Gas wird vor allem in den städtischen Regionen der Schweiz verbraucht. Das liegt daran, dass dort aus historischen Gründen Gasleitungen existieren. Es waren nämlich die Städte, die bereits im 19. Jahrhundert «Stadtgas» aus Steinkohle produzierten, primär für die Beleuchtung. Als die Elektrizität ab 1890 aufkam, kam Gas für Warmwasser, Kochen und Heizen zum Einsatz. In den 1970er-Jahren begann die Schweiz dann Erdgas für die Beheizung grosser Gebäude und in der Industrie einzusetzen. Heute macht Gas rund elf Prozent des Schweizer Energiemixes aus. Rund 42 Prozent des Gases in der Schweiz wird in Haushalten verheizt. Die Industrie verbraucht rund 34 Prozent, weitere 22 Prozent der Dienstleistungssektor. Das Gas für die Schweiz wird hauptsächlich aus Europa importiert, wo es wiederum mehrheitlich aus Russland stammt. Das ergibt für die Schweiz einen Gasanteil aus Russland von rund 42 Prozent.

Korrektur, 24. Mai 2022: In einer früheren Version ist die IBB Energie AG, Brugg als teuerste Gasanbieterin für Einfamilienhausbesitzer im Kanton Aargau bezeichnet worden. Diese Aussage ist falsch. Wir bedauern dies und entschuldigen uns dafür.

Die Aussage basierte auf dem Preismonitoring des Preisüberwachers. Eine redaktionelle Nachrecherche ergab jedoch, dass der Kilowattstundenpreis der IBB von 19,63 Rappen per 1. April nicht der teuerste war. Zu diesem Zeitpunkt verrechneten die Regionalwerke Baden einen Kilowattstundenpreis von 20,07 Rp./kWh. Im Monitoring war dieser aber nicht nachgetragen.

Mitarbeit: Zoe Gwerder, Tim Naef und Ruben Schönenberger

