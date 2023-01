Steuerfüsse der Aargauer Gemeinden 2023

Interaktive Karte Neuer Spitzenreiter, neues Schlusslicht und eine Schere von 79 Prozentpunkten: Das sind die Steuerfüsse der Aargauer Gemeinden An beiden Enden der Steuerfussrangliste gibt es dieses Jahr Bewegung. Unsere Grafiken zeigen die Steuerfüsse aller Aargauer Gemeinden, wo sie steigen und wo sie sinken. Mark Walther Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Spitzenreiter ist ein alter Bekannter: Oberwil-Lieli löst Geltwil als steuergünstigste Gemeinde im Aargau ab. Diesen Platz belegte «das Juwel am Mutschellen», wie sich das Dorf selber bezeichnet, bereits zwischen 2013 und 2019. Dank einer Steuersenkung um fünf Prozentpunkte auf 48 Prozent schiebt es sich wieder an die Spitze. Einen so tiefen Steuerfuss hatte in den vergangenen sechs Jahrzehnten keine Aargauer Gemeinde.

Oberwil-Lieli ist eine von 19 Gemeinden, die ihren Steuerfuss für das Jahr 2023 gesenkt haben. Acht Gemeinden haben eine Erhöhung beschlossen. Das geht aus der Liste der Steuerfüsse des kantonalen Departements Finanzen und Ressourcen hervor.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der mittlere Steuerfuss dürfte unverändert bei 102 Prozent liegen. Der definitive Wert lässt sich erst nach Ablauf des Rechnungsjahres ermitteln. Dies, weil die Steuerfüsse gewichtet nach der Steuerkraft der Gemeinden in den Durchschnitt einfliessen.

Gemeindesteuerfuss: Eine Erklärung Der Gemeindesteuerfuss wird mit der einfachen Staatssteuer multipliziert, um den Betrag zu berechnen, den die Steuerpflichtigen bezahlen müssen. Ein fiktives Beispiel: - Steuerbares Einkommen im Kanton: Fr. 70'000 - Steuersatz aus kantonalem Grundtarif: 5,18% (oder 0,0518) - Einfache Staatssteuer: 0,0518 * 70'000 = Fr. 3626 - Steuerfuss Gemeinde: 119% (oder 1,19) - Gemeindesteuer: 1,19 * 3626 = Fr. 4314.95 Quelle: Moneyland.ch

So viel Geld wie möglich bei den Steuerzahlenden lassen

Oberwil-Lieli kann sich die Steuersenkung offensichtlich leisten. Gemeindeammann Ilias Läber (parteilos) sagt: «Wir haben unsere Kosten gut unter Kontrolle und wollen nicht mehr Steuern einnehmen, als wir brauchen.» Bereits im November erklärte er gegenüber der AZ, der Gemeinderat wolle der Bevölkerung angesichts der steigenden Preise für Krankenkasse, Strom und andere Posten so viel Geld wie möglich in der Tasche lassen.

Geltwil im Freiamt behält seinen Steuerfuss von 50 Prozent und ist damit neu auf Platz 2 zu finden. In den Top Ten verliert Staufen bei Lenzburg einen Rang durch die Steuererhöhung um sechs Prozentpunkte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gemeinde erhöht Steuerfuss, um Finanzhilfe zu erhalten

Am Ende der Rangliste belegt neu ein Trio gemeinsam den letzten Platz. Mellikon erhöht seinen Steuerfuss auf 127 Prozent. Der Schritt wurde vor allem nötig, weil die Beiträge aus dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich dieses Jahr deutlich tiefer ausfallen. Das 230-Seelen-Dorf ist nun auf Ergänzungsbeiträge angewiesen. Es erhält diese allerdings nur, wenn der Steuerfuss 25 Prozentpunkte über dem Kantonsmittel liegt. Deshalb geht Mellikon um sieben Prozentpunkte hoch und stösst zu den bisherigen Schlusslichtern Tägerig und Hallwil.

Die Bevölkerung von Mellikon stimmte 2019 knapp gegen den Zusammenschluss zur Grossgemeinde Zurzach. Bei einem Ja läge der Steuerfuss nun wohl bei 115 Prozent wie in Zurzach. Der Melliker Gemeindeammann Rolf Laube befürwortete die Fusion. «Der Souverän hat anders entschieden. Dafür wird die Steuerfusserhöhung von der Bevölkerung mitgetragen», sagt er.

Der Finanzausgleich ist für ihn eine Herausforderung. Laube spricht von einer Ungleichbehandlung. Kleine Gemeinden würden finanziell unter Druck gesetzt, sodass sie Ergänzungsbeiträge beantragen müssten, was mit einer massiven Steuerfusserhöhung verbunden sei.

Eine Steuererhöhung nehmen überdies Staufen, Hausen, Gansingen, Niederwil und Frick vor. In Dürrenäsch und Vordemwald stimmten die Gemeindeversammlungen höheren Steuern ebenfalls zu. Gegen diese Entscheide wurde jedoch das Referendum ergriffen. In beiden Gemeinden kommt es am 12. März zur Abstimmung. In Dürrenäsch geht es um die stärkste Steuererhöhung im Kanton: plus 13 Prozentpunkte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Steuern dank Fusion gesenkt

Drei der vier Gemeinden, die auf dieses Jahr hin in eine Fusion involviert waren, werden steuerlich attraktiver. Herznach und Ueken starten als Herznach-Ueken mit einem Steuerfuss von 110 Prozent. Für Ueken ist das eine markante Verbesserung; die Gemeinde wies letztes Jahr mit 125 Prozent noch den zweithöchsten Steuerfuss auf. Herznach lag bei 116 Prozent, nun sind es sechs Prozentpunkte weniger. Burg übernimmt den um vier Punkte tieferen Steuerfuss der Fusionspartnerin Menziken.

Zu den übrigen Gemeinden mit Steuersenkungen gehören unter anderem die zwei Hochsteuergemeinden Aarburg und Schlossrued (beide minus 3 Prozentpunkte). Die Stadt Aarau senkt ihren Steuerfuss um einen Prozentpunkt auf 96 Prozent. Ennetbaden (minus 5 Punkte) zieht mit Baden auf einem Niveau von 92 Prozent gleich.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Noch im Gang ist das Seilziehen um den Steuerfuss in Wettingen. Der Souverän lehnte Ende November das Budget mit einer Steuererhöhung von 95 auf 98 Prozent ab. Der Gemeinderat hat daraufhin eine Neuauflage mit gleichbleibendem Steuerfuss präsentiert. Doch die Finanzkommission des Einwohnerrats beantragt eine Erhöhung von einem Prozent. Am 26. Januar berät der Einwohnerrat das überarbeitete Budget. Stimmt das Ortsparlament zu, kommt das Budget am 12. März vor das Volk.

«Es stehen verschiedene Fragezeichen im Raum»

In 173 der 200 Gemeinden (Gemeindestand 2022) – das sind rund 87 Prozent – bleibt der Steuerfuss unverändert. Der Präsident der Gemeindeammännervereinigung, Patrick Gosteli (SVP), schätzt die Situation denn auch als stabil und die Bewegungen als geringfügig ein.

Die Pandemie hat sich weniger negativ auf die Gemeindefinanzen ausgewirkt als befürchtet. Die meisten Gemeinden haben letztes Jahr hohe Überschüsse erzielt. Eine Aussage über die Entwicklung der Steuerfüsse wagt Gosteli aber nicht. Denn die Gemeinden stehen vor weiteren Herausforderungen: hohe Flüchtlingszahlen, sinkende Erträge durch die im letzten Jahr beschlossene Steuerrevision, eine unklare Konjunkturentwicklung. «Es stehen verschiedene Fragezeichen im Raum», sagt Gosteli.

Patrick Gosteli. Fabio Baranzini

Dass sich die Schere zwischen den Hoch- und Tiefsteuergemeinden weiter öffnet, erachtet der Ammann von Böttstein nicht als besorgniserregend. Die grosse Mehrheit der Gemeinden bewege sich nahe am mittleren Steuerfuss. «Bei den anderen handelt es sich um Einzelfälle», sagt Gosteli.

Man warte gespannt auf den Wirkungsbericht zum Finanzausgleich. In diesem wird die Steuerfussschere ein Thema sein. Der Bericht wird laut Jürg Feigenwinter, Leiter Finanzaufsicht Gemeinden im Finanzdepartement, voraussichtlich Anfang April dieses Jahres veröffentlicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen