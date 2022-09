Die Mieten im Aargau sind deutlich gestiegen

interaktive karte Mieten steigen im Aargau vergleichsweise stark: So sieht es in Ihrer Gemeinde aus Es wird weniger gebaut, aber die Zuwanderung und das Bevölkerungswachstum nehmen weiter zu. Entsprechend sind die Mieten im Aargau zum ersten Mal seit Jahren gestiegen, nachdem sie lange rückläufig waren. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 23.09.2022, 19.00 Uhr

Die Wohnungen im neuen Quartier Esterli-Flöösch in der letzten Bauphase 2019. Seither blieb die Liegenschaft in Staufen lange Zeit halb leer. Bild: Chris Iseli

«Geisterliegenschaften haben sich als böse Geister entpuppt.»

Das ist eine der Hauptaussagen, die bei der Präsentation des Wohnmarktberichtes der Primus Property herausstechen. Das Immobiliengeschäft veröffentlicht zum fünften Mal seine Analyse zum Aargauer Immobilienmarkt. Die Zahlen bestätigen, was bereits Grossbanken wie Credit Suisse und Raiffeisen sowie kantonale Daten zeigten: Die Preise für Eigentumsobjekte steigen, bisher noch unbeeinflusst von den erhöhten Leitzinsen.

Neu aber ist, dass die Nachfragen für Mietwohnungen stark steigen und sich der Leerwohnungsbestand seit einem Jahr stark reduziert hat – die erwähnten Geisterliegenschaften, wie die Esterli-Flöösch in Staufen oder die Neugrüen in Mellingen, haben sich gefüllt. Die sinkende Zahl der freien Wohnungen hat eine Folge: Die Mieten steigen zum ersten Mal seit Jahren wieder an.

Das Phänomen ist schweizweit spürbar: Der Preisindex für Mietwohnungen ist in der Schweiz im Jahr 2022 zum ersten Mal seit Jahren wieder gestiegen, nachdem er stets rückläufig war. Doch im Aargau ist die Trendwende noch stärker: Seit dem 2. Quartal 2021 ist der Index im Aargau von 96,4 auf 98,1 gestiegen, schweizweit in der gleichen Zeit von 96,4 auf 97.

Je nach Region ist der Mietpreis aktuell noch sehr unterschiedlich. In Dürrenäsch kostet ein Quadratmeter Mietfläche pro Jahr 159 Franken. Bei einer 4,5-Zimmer-Wohnung mit 90m2 ergibt das eine Nettomonatsmiete (also ohne Nebenkosten wie Heizung und Strom) von etwa 1192.5 Franken.

In Ennetbaden hingegen kostet ein Quadratmeter Mietfläche 261 Franken, das ergibt monatlich 1957.5 Franken für die Musterwohnung. Generell steigt die Miete im Osten des Kantons wegen der guten Anschlüsse an Zürich und im Westen wegen der Nähe zu Basel.

Die Trendwende ist im Aargau markanter als im Rest des Landes, weil im Kanton Bauland und leere Wohnungen lange Zeit breiter verfügbar waren als im Schweizer Durchschnitt. Mit dem revidierten Raumplanungsgesetz wurde die Auszonung von Land zu Bauland stark eingeschränkt, mit dem Ziel, die Schweiz zu verdichten und die Zersiedelung zu stoppen.

Die rückläufige Bautätigkeit hat den Kanton entsprechend stärker getroffen, während die Bevölkerung im Aargau weiterhin zunahm. Die Mietpreise sind generell noch tiefer als in anderen Kantonen, holen aber jene der urbanen Zentren auf.

Gemäss dem Wohnmarktbericht von Primus Property ist die Bevölkerung des Kantons im vergangenen Jahr um 1,31 Prozent gestiegen, also weit mehr als die Gesamtbevölkerung (0,8 Prozent). Das ist einerseits einem Geburtenüberschuss und andererseits der Zuwanderung im Kanton zu verdanken.

Die Preise für Eigentumsobjekte, ob für Einfamilienhäuser oder Wohnungen, nehmen im Aargau ebenfalls stärker zu als im Rest der Schweiz und holen Hauspreise von Grosszentren auf. Preise von Immobilien werden unter anderem durch die Verfügbarkeit von Bauland bestimmt, und im Aargau ist es vergleichsweise noch breiter vorhanden als in gesättigten Kantonen wie Basel oder Zürich.

In 78 Prozent aller Gemeinden waren mittlere Transaktionspreise im zweiten Quartal 2022 bei mindestens 1,2 Millionen Franken, eine signifikante Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Ein Viertel aller Einfamilienhäuser im Kanton wird über 1,5 Millionen Franken gehandelt. Dabei liegt der Schwerpunkt vor allem in Zürich und Basel zugewandten Regionen sowie Gemeinden rund um Aarau und Lenzburg.

Die Preise für Immobilien sind in den vergangenen Jahren unter anderem auch dank tiefer Zinsen so drastisch gestiegen. Eine Hypothek auf eine Eigentumswohnung zu bezahlen, war günstiger als die Miete einer vergleichbaren Wohnung.

Doch nun sind die Zeiten der tiefen Zinsen vorbei: Diese Woche hat der Chef der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, das Ende der Negativzinsen bekanntgegeben. Die Zinskurven steigen ohnehin schon seit Herbst 2021, weil Zentralbanken die stetige Inflation abzudämpfen versuchen. Hypotheken sind dadurch ebenfalls gestiegen, und in einer solchen Situation wäre zu erwarten, dass die Nachfrage für Eigentumsobjekte sinkt, weil sie im Vergleich zu Mietobjekten weniger attraktiv sind.

Ein Ende des Booms von Wohneigentum ist jedoch noch nicht in Sicht. Die Nachfrage bleibe weiterhin sehr hoch, schreibt Primus Property. Die Preise für Immobiliengüter steigen weiterhin, da das niedrige Angebot die Nachfrage nach wie vor nicht decken kann. Allerdings geht die Firma davon aus, dass sich die Preise in den kommenden Monaten stabilisieren werden.

Die Schweiz ist und bleibt ein Volk von Mietern: Rund 60 Prozent der Bevölkerung lebt in einer Mietwohnung. Der Traum eines Eigenheimes bleibt immer mehr Menschen verwehrt. Steigende Mietpreise will Nationalrat und SP-Co-Präsident Cédric Wermuth deshalb abdämpfen.

Auf Twitter schlägt er vor, eine Mietpreiskontrolle einzuführen, die noch bis in den 70er-Jahren in der Schweiz galten. Der Mieterverband war für eine entsprechende Stellungnahme nicht zu erreichen.

