Finanzausgleich Aargau: So viel erhält oder bezahlt ihre Gemeinde

Interaktive Karte Im Aargau werden 96 Millionen Franken verteilt – wer wie viel zahlt oder erhält 135 Aargauer Gemeinden erhalten im nächsten Jahr Finanzausgleichsbeiträge. Am meisten erhält mit 5,8 Millionen Franken Reinach, Baden zahlt fast doppelt so viel ein. Und Leuggern spürt noch immer die Folgen eines Lottogewinns. Eva Berger 30.06.2021, 13.39 Uhr

Die Gemeinde Reinach erhält am meisten Geld aller Aargauer Gemeinden.

Rahel Plüss

Reinach erhält im nächsten Jahr gut 5,8 Millionen Franken aus dem Finanzausgleich. Das ist am meisten aller Aargauer Gemeinden. An zweiter Stelle der Bezüger liegt Spreitenbach, das etwas mehr als 5 Millionen erhält. Am anderen Ende des Spektrums bezahlt die Stadt Baden fast 12 Millionen Franken in den Ausgleich ein, Aarau knapp 8 Millionen. Zu den Gebern gehören auch Kaiseraugst (4,6 Millionen) oder etwa der Spezialfall Leuggern mit 1,8 Millionen.

Das geht aus den am Mittwoch vom Departement Volkswirtschaft und Inneres veröffentlichten Finanzausgleichszahlen hervor.

Keine Ausreisser – Leuggern als Ausnahme

Der Finanzausgleich setzt sich aus dem Ressourcen- und dem Lastenausgleich zusammen. Wer überdurchschnittlich finanzstark ist, bezahlt in den Ressourcenausgleich ein, wer überdurchschnittlich arm ist, erhält Zahlungen. Aus dem Lastenausgleich erhalten jene Gemeinden Beiträge, welche überdurchschnittlich stark belastet werden, gerade in der Bildung und im Sozialen. Gemeinden, die hier weniger hohe Ausgaben haben und die darum weniger belastet werden, leisten Zahlungen.

Jürg Feigenwinter, Amt für Gemeinden zvg

Wie schnell man von einer Nehmer- zu einer Geber-Gemeinde werden kann, hat Leuggern erfahren. Das Zurzacher Dorf hatte 2019 durch den Lotto-Gewinn einer Einwohnerin deutlich höhere Steuereinnahmen als in normalen Zeiten. Da die Berechnungen für den Ressourcenausgleich auf dem Durchschnitt der Steuereinnahmen der letzten drei Jahren basieren, bezahlt Leuggern noch bis 2023 in den Ausgleich ein. «Die Gemeinde wäre normalerweise auf der Nehmer-Seite», sagt Jürg Feigenwinter, der Leiter der kantonalen Finanzaufsicht Gemeinden. Andere grössere Ausschläge bei den Finanzausgleichszahlungen erkennt er in diesem Jahr nicht.

Am wichtigsten für den Ausgleich unter den Gemeinden ist der Ressourcenausgleich, er hat für 2022 ein Volumen von 73 Millionen Franken. Im Soziallastenausgleich sind 24 Millionen, im räumlich-strukturellen Ausgleich 16 Millionen und im Bildungslastenausgleich 9 Millionen Franken.

Drei Millionen mehr dank wachsender Steuererträge

135 Gemeinden erhalten damit im nächsten Jahr Finanzausgleichsbeiträge in der Höhe von netto 96 Millionen Franken. Davon finanziert der Kanton rund 29 Millionen. Der grösste Teil, 67 Millionen Franken, wird aber von den 65 Geber-Gemeinden gestellt. Für 2021 erhielten noch 138 Gemeinden Ausgleichsbeiträge in der Höhe von 93 Millionen Franken, 2020 erhielten 140 Gemeinden rund 90 Millionen Franken.

Dass für das nächste Jahr rund drei Millionen Franken mehr im Topf sind als für 2021, liegt vor allem daran, dass sich das Niveau des Ressourcenausgleichs erhöht, wie es in der Medienmitteilung des Kantons heisst. Das wiederum ist darauf zurückzuführen, dass die Steuererträge in den letzten drei Jahren insgesamt zugenommen haben. «Wir gehen generell davon aus, dass der Ressourcenausgleich mit den Steuererträgen mitwächst», sagt Jürg Feigenwinter. Trotz der Coronakrise gebe es derzeit aber keine Hinweise darauf, dass es in den nächsten Jahren zu einem Einbruch im Ressourcenausgleich kommen wird, «das Wachstum könnte sich aber verlangsamen», so Feigenwinter.

Zahlen stabil, zehn Gemeinden weniger

Die Zahlen sind denn auch recht stabil. Bei mehr als der Hälfte der Gemeinden verändert sich die Zahlung gegenüber dem Vorjahr um weniger als 20 Franken pro Kopf, bei dreissig Gemeinden übersteigt die Veränderung 50 Franken, bei sieben sind es 100 Franken.

Wegen der anstehenden Fusionen tauchen 12 Gemeinden nicht mehr auf der Liste auf, die Gemeinden Zurzach und Böztal sind dafür neu dabei. Das hat allerdings keine Auswirkungen auf den Umfang der Finanzausgleichszahlungen. Der Steuerkraftausgleich sowie der Bildungs- und Soziallastenausgleich sind fusionsneutral, bei den anderen Ausgleichsinstrumenten gilt eine Besitzstandsgarantie für acht Jahre.

Korrekturzahlungen vorgenommen

Bis und mit Finanzausgleich 2020 enthielten die für die Berechnung benötigten Steuerdaten einen Fehler, weil die Quellensteuern nicht korrekt auf den 100-Prozent-Wert umgerechnet worden waren, wie der Kanton weiter mitteilt. Bei der Berechnung des Finanzausgleichs 2021 wurde eine Berichtigung vorgenommen. Nach entsprechenden rechtlichen Abklärungen und im Einvernehmen mit den kommunalen Begleitgremien zum Finanzausgleich und dem Konsultationsgremium Kanton – Gemeinden wird der Fehler rückwirkend für drei Jahre (2018 bis 2020) korrigiert. Der Kanton weist mit dem Finanzausgleich auch diese Korrekturzahlungen aus, die aber rein technisch sind. Bei drei Viertel der Gemeinden liegen diese Zahlungen bei maximal einigen Tausend Franken. Grössere Beträge können bei Gemeinden anfallen, die einen hohen Quellensteueranteil sowie besonders hohe oder tiefe Steuerfüsse haben.