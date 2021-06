Interaktive Karte Hier wohnen die Aargauer mit den klimaschädlichsten Autos Am 13. Juni entscheidet das Stimmvolk über das CO 2 -Gesetz. Der Verkehr ist der grösste Treibhausgasverursacher in der Schweiz. Die AZ zeigt, in welchen Aargauer Gemeinden besonders umweltschädliche Autos stehen. Mark Walther 01.06.2021, 05.00 Uhr

Hellikon im Wegenstettertal: Das beschauliche Dorf zählt 784 Einwohnerinnen und Einwohner, fünf Autogaragen – und rund 500 Autos, die viel Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) verursachen. Das zeigt die Analyse eines Datensatzes des Bundesamts für Strassen (Astra), in dem rund 4,3 Millionen Autos mit CO 2 -Werten erfasst sind.

Im Aargau weist der Helliker Fuhrpark den höchsten CO 2 -Durchschnitt aus (167,7 Gramm CO 2 pro Kilometer), knapp vor Leimbach (167,1 g/km). Die umweltfreundlichsten Wagen stehen in Abtwil, Oberrüti und Mumpf.



Um die Werte einordnen zu können, bietet sich der Vergleich mit dem CO 2 -Ziel an, den der Bund den Autoimporteuren für Neuwagen vorgibt. Im Durchschnitt dürfen Personenwagen, die dieses Jahr neu zugelassen werden, 95 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen. Keine Gemeinde in der Schweiz schafft es bisher auch nur in die Nähe davon. Den tiefsten Wert weist Montagny-près-Yverdon (Waadt) mit 128,8 g/km auf (Höchstwert: Riemenstalden, SZ: 205,4).

Gemeindeammann von Hellikon: «Das stört mich natürlich»

Der Helliker Gemeindeammann Thomas Rohrer ist erstaunt ob des hohen Werts seiner Gemeinde – und nicht erfreut: «Das stört mich natürlich – wie die hohen Werte generell –, aber ich kann es nicht beeinflussen.»

Thomas Rohrer.

AZ

Er sieht mehrere Gründe für das schlechte Helliker Abschneiden: etwa die schlechte ÖV-Anbindung Richtung Frick/Aarau und das Baselbiet und die älteren Autos der älteren Bevölkerung. Diese mache effektiv jedoch nicht viele Kilometer. Einige Unternehmer besässen ausserdem einen SUV statt eines Lastwagens, um Anhänger zu ziehen. So tauchen sie in der Kategorie Personenwagen auf, fahren aber ein weniger schweres Fahrzeug als möglich. «Bei der Grösse unseres Dorfs haben schon wenige Fahrzeuge einen grossen Einfluss auf statistische Werte», sagt Rohrer.

Hellikon: Kleines Dorf, starke Motoren. (Archivbild)

Peter Rombach

Abtwil ist ebenfalls klein, vom öffentlichen Verkehr schlecht erschlossen – und sogar noch ländlicher als Hellikon. Dennoch steht das Freiämter Dorf besser da als alle anderen Aargauer Gemeinden. Gemeindeammann Stefan Balmer sieht einen Zusammenhang zu den guten Ergebnissen beim Energiereporter. Dieser vergleicht den Fortschritt der Gemeinden in der Energiewende. Tatsächlich liegt Abtwil beim Fotovoltaik-Bau weit vorne. «Dank diesen Anlagen und einem der günstigsten Stromtarife im Freiamt ist es natürlich interessant, auf die Elektro-Mobilität umzusteigen», schreibt Balmer. Ausserdem unterstützten die zwei Dorfgaragen die Einwohner beim Kauf eines umweltfreundlichen Autos. Der Anteil der Elektroautos und Hybridwagen ist in Abtwil indes nur wenig höher als in Hellikon.

Mit dem Abschneiden seiner Gemeinde ist Balmer zufrieden:

«Man freut sich an den positiven Zahlen und arbeitet weiter an einem noch besseren Ergebnis.»

Städte und Grossgemeinden: Baden top, Spreitenbach flop

Die Autos der Landbevölkerung stossen mehr CO 2 aus als jene der Städter. Der Unterschied ist allerdings klein. Für Aargauer Landgemeinden liegt der Median bei 159 Gramm CO 2 pro Kilometer. Für städtische Gemeinden und solche mit ländlichen und städtischen Merkmalen beträgt er 156 g/km. Die Stadt mit dem höchsten CO 2 -Wert ist Spreitenbach (157,9 g/km). Am umweltfreundlichsten schneiden Baden (152) und Zofingen (152,1) ab.

Was die Analyse ebenfalls zeigt: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen und dem CO 2 -Ausstoss der Autos. Die Annahme, dass in Gemeinden mit gut situierten Einwohnern umweltschädlichere Autos stehen, trifft – zumindest im Aargau – nicht zu.

Westschweizer und Tessiner fahren weniger CO 2 -intensive Autos

Im landesweiten Vergleich liegt der Aargau im Mittelfeld. In ländlich-bergigen Kantonen wie Appenzell Innerrhoden oder Graubünden werden im Schnitt die umweltschädlichsten Autos gefahren. Das Berg-Argument alleine ist indes nicht die ganze Wahrheit. Mit dem Tessin schneidet ein bergiger Kanton am umweltfreundlichsten ab, gefolgt von mehreren Westschweizer Kantonen.

Die Autofahrer sind hierzulande für rund ein Viertel der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Betrachtet man alle Treibhausgase, sind die Emissionen in keinem anderen Sektor so hoch wie im Verkehr:

Alte Autos stossen tendenziell mehr CO 2 aus – aber auch Neuwagen werden zunehmend zum Problem. Das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Energie: Der CO 2 -Ausstoss der neu zugelassenen Autos steigt seit drei Jahren, nachdem es zuvor lange abwärts ging. Den Schweizer Neuwagenkäufern scheint das Umweltbewusstsein abhanden gekommen zu sein.

Ein Grund für die Trendwende ist, dass die Schweizer auf Allradfahrzeuge stehen. Die neuesten Modelle stossen im Schnitt 28 Prozent mehr CO 2 aus als Autos mit Front- oder Heckantrieb. Im Aargau ist jeder zweite Neuwagen ein Allrad. In den Bergkantonen ist der Anteil höher – in Graubünden sind es über 80 Prozent.

Allerdings kaufen die Menschen im Flachland die stärkeren Allradautos: Eine Auswertung des Bundesamts für Energie zeigt, dass die Allradfahrzeuge in den Mittelland- und städtischen Kantonen mehr CO 2 verursachen als in den Bergregionen.

So erstaunt es nicht, dass die Treibhausgasbelastung durch den Verkehr heute gleich hoch wie vor 30 Jahren ist. Immerhin ist die Pro-Kopf-Belastung gesunken; es wohnen mehr Menschen in der Schweiz. Trotzdem: Der Verkehr ist einer der Hauptgründe, warum die Schweiz ihr gesetzlich verankertes Klimaziel für 2020 – 20 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990 – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verfehlt hat.

Das neue Schweizer Ziel lautet: minus 50 Prozent Treibhausgasausstoss bis 2030 im Vergleich zu 1990. Erreicht werden soll es dank des revidierten CO 2 -Gesetzes, über das das Stimmvolk am 13. Juni entscheidet. Im Verkehr sieht das Gesetz hauptsächlich zwei Massnahmen vor: Zum einen schärfere CO 2 -Ziele für Neuwagen. So sollen Autoimporteure dazu gebracht werden, umweltfreundlichere Autos auf den Markt zu bringen. Zum anderen müssen Treibstoffimporteure einen höheren Anteil der CO 2 -Emissionen kompensieren. Dafür können sie den Benzinpreis neu um maximal zwölf statt fünf Rappen pro Liter erhöhen.

Beachten Sie die Energieetikette beim Autokauf. Sie liefert Informationen zu Treibstoffverbrauch, CO 2 -Emissionen und Energieeffizienz eines Wagens.

Eine Perle aus dem Archiv: Als die Energieetikette für Autos 2003 eingeführt wurde, liess sich der damalige SP-Verkehrsminister Moritz Leuenberger an einem Auspuff riechend fotografieren. Keystone

Beachten Sie die Reifenetikette beim Kauf von Pneus. Auf die Reifen entfällt rund ein Fünftel des Treibstoffverbrauchs. Die Etikette zeigt, ob ein Pneu energiesparend, leise und sicher auf nassen Strassen ist.

Online-Suche. Im «Verbrauchskatalog» von Energie Schweiz und TCS befinden sich rund 2000 Automodelle, die anhand von Kriterien wie Preis, Marke, Energieeffizienz und Anzahl Sitzplätze gefiltert werden können. Das Tool bietet ausserdem einen Betriebskostenrechner.

Quelle: Energie Schweiz (Bundesamt für Energie)

Der Datensatz des Bundesamts für Strassen (Astra) umfasst rund 4,7 Millionen in der Schweiz registrierte Autos. Für die Auswertung des durchschnittlichen CO 2 -Ausstosses pro Gemeinde wurde ein Skript verwendet, das der «Tages-Anzeiger» für die schweizweite Analyse erstellt und öffentlich zugänglich gemacht hat.

Rund sieben Prozent der Wagen wurden zu Beginn der Analyse entfernt, weil die CO 2 -Angabe fehlte. Das betraf vor allem mehrere Jahrzehnte alte Autos. So blieben rund 4,3 Millionen Autos übrig, die in die Auswertung einflossen. Stand der Daten: 1. Mai 2021.

Vor vier Jahren wurde in der Schweiz und der EU eine neue Methode zur Ermittlung des CO 2 -Ausstosses bei Fahrzeugen eingeführt (WLTP). Im Astra-Datensatz sind sämtliche CO 2 -Werte nach der alten Methode berechnet (NEFZ), auch die der Neuwagen. Somit sind die Werte untereinander vergleichbar.

Der Datensatz ist nicht öffentlich verfügbar; er muss beim Astra kostenpflichtig bestellt werden.

Für die Einteilung in städtische und ländliche Gemeinden wurden Daten des Bundesamts für Statistik benutzt. Die Pro-Kopf-Einkommen pro Steuerpflichtige finden sich ebenfalls beim BFS.