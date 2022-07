Interaktive Karte Finanzausgleich: Welche Aargauer Gemeinden am meisten bezahlen, welche am meisten bekommen Beiträge im Umfang von 95 Millionen Franken werden ausbezahlt. 66 Gemeinden zahlen in den Finanzausgleich, 131 erhalten einen Beitrag. Hier erfahren Sie, welche Gemeinde Geld bekommt, und welche einbezahlt. Mathias Küng Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Im Jahr 2023 erhalten 131 Gemeinden Finanzausgleichsbeiträge in der Höhe von netto rund 95 Millionen Franken. Davon finanziert der Kanton gut 27 Millionen Franken, während der grössere Teil durch jene 66 Gemeinden finanziert wird, die Abgaben von netto knapp 68 Millionen Franken leisten (vgl. Kantonskarte).

Erstmals seit Einführung der heute geltenden Rechtsgrundlagen im Jahr 2018 ist das Gesamtvolumen der ausbezahlten Beiträge laut Mitteilung des Kantons gegenüber dem Vorjahr leicht (um gut 1 Million Franken) zurückgegangen. Während das Volumen des Steuerkraftausgleichs angestiegen und jenes beim Bildungslastenausgleich und beim räumlichstrukturellen Lastenausgleich unverändert geblieben ist, wurden etwas weniger Mindestausstattungsbeiträge und Beiträge aus dem Soziallastenausgleich ausbezahlt.

Das bedeutet, dass die Anzahl sehr finanzschwacher Gemeinden leicht zurückgegangen ist und dass die Unterschiede bei den Belastungen im Sozialbereich leicht abgenommen haben. Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind allerdings insgesamt klein «und liegen im Rahmen einer nicht ungewöhnlichen Schwankungsbreite», wie es dazu heisst.

13 Gemeinden zahlen mehr als 500 Franken pro Einwohnerin und Einwohner

13 Gemeinden erhalten Beitragszahlungen von mehr als 500 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, 10 Gemeinden müssen mehr als 500 Franken pro Kopf an Abgaben leisten. Bei genau der Hälfte der Gemeinden (99) verändert sich die Zahlung gegenüber dem Vorjahr um weniger als 20 Franken pro Kopf, bei 73 Gemeinden um zwischen 20 und 50 Franken. Bei 26 Gemeinden übersteigt die Veränderung 50 Franken pro Kopf, davon bei 6 Gemeinden 100 Franken.

Grössere Differenzen zwischen den Jahren sind in den meisten Fällen auf überdurchschnittliche Veränderungen beim Steuerertrag zurückzuführen, die den Index der Finanzstärke der betroffenen Gemeinde um mehrere Punkte erhöhen oder senken. Das führt zu tieferen beziehungsweise höheren Zahlungen im Ressourcenausgleich. Besonders stark reagieren die Mindestausstattungsbeiträge auf solche Veränderungen.

Kanton: Es ist kein Ziel, dass je hälftig Gemeinden beziehen und einzahlen

Jürg Feigenwinter, Leiter Finanzaufsicht Gemeinden, erachtet den seit 2018 geltenden neuen Finanzausgleich «als System recht stabil. Grössere Sprünge einzelner Gemeinden nach oben oder nach unten sind jeweils erklär- und nachvollziehbar». Dass regelmässig mehr Gemeinden Finanzausgleich beziehen als in den Topf einzahlen, beunruhigt ihn nicht: «Es ist kein Ziel, dass je etwa hälftig Gemeinden beziehen und einzahlen, es geht darum, einen Ausgleich zu schaffen, und die Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft sind zahlreicher als jene mit überdurchschnittlicher Auch in anderen Kantonen sind die Bezügergemeinden in der Überzahl.

«Es war der politische Wille, diese Reserven abzubauen.»

Ist eigentlich noch genug Geld im Ausgleichstopf? Vor etlichen Jahren war er fast eine Viertelmilliarde Franken schwer, seither wurde es immer weniger. «Das stimmt», sagt Feigenwinter, «es war der politische Wille, diese Reserven abzubauen. Dieser Vermögensabbau ist abgeschlossen. Inzwischen wurde der Steuerzuschlag für natürliche Personen (der zuvor ausgesetzt war) wieder eingeführt, um zwischen Einnahmen und Ausgaben wieder ein Gleichgewicht herzustellen.

Per Ende 2022 dürfte der Ausgleichstopf noch gegen 50 Millionen Franken enthalten. Ob es dann weitere Massnahmen braucht oder nicht, wird der nächste Aufgaben- und Finanzplan der Regierung aufzeigen. Entscheiden wird der Grosse Rat.»

Warum beziehen nur einzelne Gemeinden Ergänzungsbeiträge des Kantons?

Erstaunt es Jürg Feigenwinter, dass jeweils nur einzelne Gemeinden zusätzlich Ergänzungsbeiträge (betroffene Gemeinden nennen diese oft «Sozialhilfe») beantragen? Im laufenden Jahr sind es zwei Gemeinden, die solche Beiträge beziehen. Nächstes Jahr wären voraussichtlich bis drei Gemeinden bezugsberechtigt, sagt Feigenwinter: «Manche versuchen das zu vermeiden, weil sie dafür den Steuerfuss so erhöhen müssen, dass er 25 Prozent über dem Durchschnitt ist. Das wollen viele Gemeinden nicht.»

Es seien in der Tat deutlich weniger Gemeinden als erwartet. Das habe auch damit zu tun, so der Finanzausgleichsspezialist des Kantons, «dass sich in den letzten Jahren die Finanzlage auch in etlichen finanziell schwächeren Gemeinden positiv entwickelt hat».

Warum muss Baden fast 12 Mio. zahlen, obwohl es 2021 ein Defizit machte?

Warum muss eine Gemeinde wie Baden, die letztes Jahr ein Defizit von 1,9 Millionen Franken eingefahren hat, trotzdem knapp 12 Millionen Franken Finanzausgleich zahlen? Der Finanzausgleich bemesse sich nicht nach dem Rechnungsergebnis, sondern nach der Finanzkraft einer Gemeinde, sagt Feigenwinter, «die ist bei Baden sehr hoch. Bemessungsgrundlage sind jeweils die letzten drei Jahresabschlüsse».

Ammännerpräsident: Belastung durch Spitex- und Restkosten überprüfen

«Im Grossen und Ganzen funktioniert der neue Finanzausgleich gut, und er wird von den Gemeinden getragen», sagt Gemeindeammännerpräsident Patrick Gosteli. Die erwarteten Wirkungen sind mit Ausnahme des räumlich-strukturellen Ausgleichs eingetroffen wie erwartet». Hier aber sehe man Verbesserungspotenzial, sagt Gosteli. Zu prüfen sei im für 2023 angekündigten Wirkungsbericht über die ersten vier Jahre des neuen Finanzausgleichs aber noch ein zusätzliches Thema.

Gosteli: «Spitex und Restkostenfinanzierung (die Pflegeheimkosten) belasten die Gemeinden zunehmend. Wir haben den Eindruck, dass sie unverhältnismässig steigen, gewiss auch als Folge des Prinzips «ambulant vor stationär». Die Frage ist nun, ob sie grosse und kleine, reiche und ärmere Gemeinden gleichmässig belasten oder ob es hier grosse Diskrepanzen und entsprechend zusätzlichen Ausgleichsbedarf gibt.»

Ammänner-Geschäftsführer: Warum geht es für manche Gemeinden nicht auf?

Für die Mehrheit der Gemeinden sei der neue Finanzausgleich okay, sagt Martin Hitz, Geschäftsführer der Gemeindeammännervereinigung (GAV). Vom Wirkungsbericht erwartet er aber, «dass darin genau untersucht wird, warum es finanziell für manche Gemeinden nicht aufgeht. Die Informationen dazu haben wir unsererseits via Begleitgremium dem Kanton zuhanden des Wirkungsberichts bereits eingebracht».

Wie erklärt man sich in der GAV, dass nur einzelne Gemeinden Ergänzungsbeiträge des Kantons beantragen, derweil man vor einigen Jahren noch von Dutzenden möglicherweise betroffenen Gemeinden sprach? Hier sei nicht eingetroffen, was erwartet wurde, bestätigt Gosteli: «Keine Gemeinde will einen derart hohen Steuerfuss, um Ergänzungsleistungen beziehen zu können. Der Schaden des dafür nötigen hohen Steuerfusses (25 Prozent über dem Durchschnitt) könnte höher als der Nutzen der zusätzlichen Leistungen sein. Das wägen betroffene Gemeinden gegeneinander ab und entscheiden sich oft gegen eine Zusatzleistung des Kantons. Für mich stimmt das System hier nicht. Es gibt im Aargau nämlich deutlich mehr als eine Handvoll Gemeinden, denen es nicht gut geht. Auch das ist im Wirkungsbericht vertieft zu untersuchen.»

Was für betroffene Gemeinden gegen den Bezug von Ergänzungsleistungen spreche, sei auch, dass sie dann keine Möglichkeit mehr hätten sich zu entwickeln, ergänzt Martin Hitz, «womit ihre Attraktivität in Frage gestellt ist. Sie fühlen sich dann wie in einem Hamsterrad und wollen das natürlich vermeiden».

Braucht es mehr Mittel für den Ausgleichstopf?

Braucht es mehr Mittel für den Finanzausgleich, Da der Ausgleichstopf immer weniger Geld enthält? Er müsse nicht üppig ausgestattet sein, betont Geschäftsführer Hitz, er brauche eine vernünftige Grösse. Aktuell sei er allerdings recht knapp, da sei zu prüfen, ob es reicht, «zumal für Gemeindefusionen zuweilen höhere Millionenbeträge gesprochen werden wie jüngst im Zurzibiet».

Zu bedenken sei zusätzlich, so Gosteli und Hitz, dass die Einnahmen der Gemeinden aufgrund der jüngsten Steuerrevision tiefer ausfallen werden als ursprünglich erwartet. Man dürfe die Gebergemeinden nicht überstrapazieren, mahnt Gosteli: «Auch das ist im Wirkungsbericht genau zu untersuchen.» Wichtig ist den beiden jetzt schon, «dass die Bereiche im Wirkungsbericht, in denen Handlungsbedarf besteht, dann rasch angegangen und verbessert werden.»

Wirkungsbericht Finanzausgleich kommt im Jahr 2023

In der ersten Hälfte des kommenden Jahres wird der erste Wirkungsbericht zum 2018 eingeführten Finanzausgleich veröffentlicht. Er soll aufzeigen, wie der Finanzausgleich in den vergangenen Jahren gewirkt hat und ob Anpassungen am System angezeigt sind oder nicht.

