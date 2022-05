So viele Menschen wurden in den letzten zehn Jahren eingebürgert

Interaktive Karte Einbürgerungen: So haben die Aargauer Gemeinden in den letzten zehn Jahren den Schweizer Pass vergeben – dabei zeigen sich grosse Unterschiede Im Aargau haben in den vergangenen zehn Jahren rund 27'000 Menschen den Schweizer Pass erhalten. Zwischen den Gemeinden zeigen sich jedoch grosse Unterschiede bei der Einbürgerung, wie eine Datenanalyse zeigt. Und: In fast allen Aargauer Gemeinden stammen die meisten Eingebürgerten der vergangenen zehn Jahre aus europäischen Ländern – nur gerade in vier Gemeinden nicht. Tim Naef, Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 02.05.2022, 15.00 Uhr

Im Aargau wurden seit 2011 insgesamt 27'032 Menschen eingebürgert. Geht man eine Ebene tiefer, auf die der Gemeinden, zeigen sich grosse Unterscheide. Dies zeigen Daten des Bundesamts für Statistik zu den Einbürgerungen in der Schweiz in den vergangenen zehn Jahren.

Städte nehmen am meisten Einbürgerungen vor

Werden die absoluten Einbürgerungszahlen verglichen, gibt es keine Überraschungen. Baden (1107 Einbürgerungen), Wettingen (1021), Spreitenbach (955), Aarau (858) und Wohlen (834) liegen an der Spitze.

Interessanter sind allerdings die Einbürgerungen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner: An der Spitze liegen Spreitenbach und Birr, beide Gemeinden kommen auf 79 Einbürgerungen pro 1000 Einwohner.

Die meisten Einbürgerungen pro 1000 Einwohner Spreitenbach und Birr: 79 Turgi und Obersiggenthal : 73 Suhr: 70 Niederlenz und Windisch: 67 Killwangen: 65

Einen kompletten Überblick über die Gemeinden liefert folgende interaktive Karte. Klicke Sie auf die gewünschte Gemeinde und erfahren Sie, wie viele Menschen insgesamt eingebürgert wurden, wie viele dies pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner sind, welchen Rang die Gemeinde innerhalb des Kantons belegt und vieles mehr.

Wiliberg hat niemanden eingebürgert

Am Ende der Rangliste sind kleine, ländliche Gemeinden zu finden. Keine einzige Einbürgerung in den letzten zehn Jahren verzeichnet Wiliberg. Und dies sind die weiteren Gemeinden:

Die wenigsten Einbürgerungen pro 1000 Einwohner Williberg: 0 Besenbüren: 5 Bettwil, Böbikon und Mandach: 6 Vordemwald, Uerkheim und Staffelbach: 8 Rümikon: 9

Dass in Wiliberg keine Einbürgerungen stattgefunden haben, hat einen einfachen Grund, wie Gemeindeammann Patric Jakob erklärt: «Es gab in der Zeit gar keine Einbürgerungsgesuche.» In der kleinsten Aargauer Gemeinde mit knapp 170 Einwohnerinnen und Einwohnern leben zur Zeit 13 Ausländer, alles EU-Bürger, wie der Gemeindeammann weiss. 2019 waren es nur 5. «Da ist auch das Potenzial für Einbürgerungen nicht so gross», sagt Jakob.

Zuwanderung durch Industrialisierung

René Grütter, Gemeindeammann von Birr, ist vom Resultat nicht überrascht. «Das liegt seit Jahren im Trend bei uns in Birr.» Worin sieht er die Hauptgründe hierfür? «Einerseits liegt es in der langjährigen Entwicklung von Birr. Durch die Industrialisierung in den 60er- und 70er- Jahren durch BBC, ABB, Alstom und weitere Unternehmen erfolgte eine grosse Zuwanderung», erklärt Grütter. Anfangs seien dies nur Schweizer Bürger aus fast allen Landesgegenden gewesen, danach erfolgte eine «Einwanderungswelle» aus Italien, dann aber auch von Personen aus aller Welt, insbesondere auch Übersee.

«Gegen Ende des letzten Jahrhunderts kamen mehr und mehr Zuwanderer aus Ex-Jugoslawien, aus allen Teilgebieten, welche auf dem Bausektor ihre ersten Arbeitsplätze in der Schweiz fanden», erklärt Grütter weiter. Nach und nach sei die Zuwanderung aus dem Kosovo gewachsen, nicht zuletzt befeuert durch den Kosovokrieg. «Die zweite Generation dieser Familien, welche hier die gesamte Schulzeit sowie die berufliche Ausbildung absolvieren sind zweisprachig, sehr gut integriert und wollen eingebürgert werden.» Sie blieben in der Regel Doppelbürger.

In Birr leben 70 Nationen

«Durch Heirat von Partnern aus dem Heimatland infolge Familientradition, kommen in den folgenden Jahren weitere einbürgerungswillige Familienmitglieder dazu», vermutet Grütter. «Nicht zu vergessen gilt zudem, dass sich, durch die oben beschriebene frühe ausländische Zuwanderungsstruktur, mittlerweile bereits auch schon die dritte Generation bei uns einbürgern lässt.»

In diesem erleichterten Verfahren entscheidet der Bund direkt über das Einbürgerungsgesuch, die Prüfung durch Kanton und Gemeinde entfällt dabei.

Zum Einfluss der Zuwanderung auf die Gemeinde sagt Grütter: «Zurzeit leben in Birr Bewohner aus 70 Nationen. Unser Ausländeranteil beträgt seit all diesen Jahren ständig zwischen 45 und 49 %. Wir leben in Birr eine gute Kultur des Miteinanders, sei es in der Schule, am Arbeitsplatz, oder in der Freizeit.»

Europa oder doch Afrika – woher stammen die meisten Eingebürgerten in Ihrer Gemeinde?

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die meisten Eingebürgerten ursprünglich aus Europa stammen. So kommen etwas mehr Menschen aus EU-Ländern (11’889 Einbürgerungen) als aus europäischen nicht-EU-Ländern (10’901). Mit deutlichem Abstand die drittgrösste Gruppe bilden Personen aus Asien (2496). Hier finden Sie die komplette Auflistung:

EU-Länder: 11'889 Europäische nicht-EU-Staaten: 10'924 Asien: 2496 Süd- und Zentralamerika, Karibik: 886 Afrika: 580 Nordamerika: 201 Ozeanien: 44 Staatenlos: 3

Wislikofen und Schlossrued tanzen aus der Reihe

Betrachtet man die einzelnen Aargauer Gemeinden, so sind auch hier die EU-Länder und die europäischen nicht-EU-Länder überall auf Platz 1. Lediglich in zwei Aargauer Gemeinden sind Auffälligkeiten zu beobachten: In Wislikofen sind genau so viele Menschen aus EU-Ländern eingebürgert worden wie aus Asien, nämlich drei. Und in Schlossrued ist die grösste eingebürgerte Personengruppe aus Afrika (7), auf dem zweiten Platz folgen Personen aus EU-Ländern (4).

