Wärmepumpen, Heizöl, Gas: So heizt der Aargau

Interaktive Karte Die Wärmepumpe ist auf dem Vormarsch, aber Heizöl bleibt dominant: So heizen die Aargauer Gemeinden Im Aargau wird die Wärmepumpe seit Jahren beliebter. In gewissen Gemeinden sind Öl- und Gasanlagen aber noch weit verbreitet – sogar in neueren Häusern, wie eine AZ-Datenanalyse zeigt. Mark Walther 1 Kommentar 03.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heizöl verliert Marktanteile, bleibt aber beim Heizen die Nummer eins im Aargau. Zwei Installateure transportieren einen Ölheizkessel ab. Gaëtan Bally/Keystone

In der Westschweiz dürften sich viele Hausbesitzerinnen und Wohnungsmieter ärgern. Zwischen 25 und 30 Prozent der Neubauten verfügen über eine Gasheizung, wie die AZ unlängst aufzeigte. Sie müssen nun die gestiegenen Gaspreise verkraften.

In dieser Hinsicht steht der Kanton Aargau besser da. Nur rund drei Prozent der 6800 Wohngebäude aus den vergangenen sechs Jahren verfügen über eine Gasheizung. Platzhirsch ist die Wärmepumpe mit einem Anteil von 84 Prozent.

In Staufen setzen vergleichsweise viele auf Heizöl und Gas

In 203 von 210 Aargauer Gemeinden (Gemeindestand von 2021) sind Wärmepumpen das häufigste Heizsystem in Neubauten. In fünf Gemeinden dominiert die Fernwärme – darunter in den Städten Lenzburg und Rheinfelden.

In 83 Gemeinden beträgt der Anteil der erneuerbaren Heizträger 100 Prozent – etwa in Beinwil am See (70 Neubauten).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Manche Gemeinden kommen aber nur schwer los von den fossilen Heizträgern. In Staufen wird jedes dritte der 66 neueren Wohngebäude mit Gas oder Heizöl warm gehalten. In Reinach und Hausen beträgt der Anteil der Gasheizungen einen Viertel. In Kaiseraugst haben fünf der sechs Neubauten eine Gasheizung. Die Daten stammen aus der Gebäude- und Wohnungsstatistik des Bundesamts für Statistik.

Im letzten Moment das Heizsystem gewechselt

Manche Unterschiede zwischen den Gemeinden dürften auf die bestehende Infrastruktur zurückzuführen sein. Reinach und Hausen teilen mit, der hohe Gasanteil sei vermutlich auf ihre gute Erschliessung mit Gasleitungen zurückzuführen.

Die Verschiebung hin zum erneuerbaren Heizen ist aber in Gang. Der Reinacher Vizeammann Rudolf Lanz schreibt auf Anfrage: «Wir hatten in letzter Zeit verschiedene Projekte mit bewilligten Gasanschlüssen, welche aber in der Ausführung gewechselt haben, vor allem auf Wärmepumpen.»

Der Kanton unterstützt die Transformation finanziell: Wer etwa eine fossile Heizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, erhält einen Beitrag von mehreren tausend Franken.

Eine Erdwärmepumpe. Keystone

Bei älteren Gebäuden ist die Bilanz schmutziger

Öl- und Gasheizungen sind wegen ihres hohen CO 2 -Ausstosses in Verruf geraten. Dass sie in neueren Gebäuden nur selten zum Einsatz kommen, ist aus Sicht des Klimas erfreulich, letztlich aber nur von geringer Bedeutung. Denn die Häuser der letzten sechs Jahre machen nur vier Prozent aller Aargauer Wohngebäude aus. Entscheidend ist der Umstieg auf erneuerbare Energien in bestehenden Bauten. Und da sieht es aus klimatischer Warte weniger gut aus.

Im Aargau werden noch immer 45,5 Prozent der Wohnhäuser mit Heizöl warm gehalten. Das ist mehr als im Schweizer Durchschnitt (40,7 Prozent). In den Gemeinden schwankt dieser Wert zwischen zehn Prozent (Würenlingen) und 73 Prozent (Berikon). Den höchsten Gasanteil weist Lenzburg auf (52 Prozent). Wärmepumpen sind in Sisseln am besten vertreten (62 Prozent). Die Werte aller Wohnhäuser sind im Gegensatz zu den Neubauten mit Vorsicht zu interpretieren, weil nicht alle Angaben aktuell sind.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Grosse Diskrepanz zwischen Neu- und Umbauten

Dass fossil betriebene Heizungen nicht aus der Mode sind, zeigen Zahlen des Immobilienberaters Wüest Partner. Sie verlieren zwar an Boden, hatten beim Hausumbau und beim Heizungsersatz im zweiten Halbjahr 2021 aber immer noch einen Marktanteil von 49,3 Prozent (Mehrfamilienhaus) respektive 28,9 Prozent (Einfamilienhaus). Bei Neubauten liegt der Marktanteil unter fünf Prozent.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Macht der Gewohnheit

Die exorbitanten Preise für Heizöl und Gas und die unsichere Versorgungslage seit der russischen Invasion in die Ukraine dürften die fossilen Heizträger weitere Marktanteile gekostet haben. «Ich gehe davon aus, dass sich der Trend beschleunigt», sagt Fabio Guerra, der bei Wüest Partner für Baumarktstudien mitverantwortlich ist.

Dass die Marktanteile von Heizöl und Gas bei Renovationen klar grösser sind, erklärt sich der Experte mit Kosten und Aufwand. Es sei in der Regel billiger und einfacher, bei Umbauten auf die gleiche Heizung zu setzen wie vorher. «In Gebieten, die an das Gasnetz angeschlossen sind, war eine Umstellung lange Zeit wenig interessant», sagt Guerra.

Schärfere Vorschriften verteuerten heute aber den Eins-zu-eins-Ersatz von Öl- und Gasheizungen und Wärmepumpen seien finanziell deutlich attraktiver geworden. In der Anschaffung sind sie teurer als fossil betriebene Systeme, verursachen im Betrieb aber viel tiefere Kosten. Nach einigen Jahren ist die Anfangsinvestition amortisiert.

Energiequellen für Wärmepumpen sind meist Luft, Grundwasser oder das Erdreich. Im Gegensatz zu Öl- und Gasheizungen sind sie umweltfreundlich – vorausgesetzt, sie werden mit sauberem Strom betrieben. Moderne Wärmepumpen sind auch für Altbauten geeignet, heisst es auf der Beratungsplattform Energieheld.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen