Preisvergleich: Wo das Benzin im Aargau am günstigsten ist

Interaktive Karte Der grosse Preisvergleich: Wo das Benzin im Aargau fast zwei Franken kostet – und wo man günstig tankt Die schwelende Ukraine-Krise, der Wirtschaftsaufschwung nach Corona und niedrige Fördermengen beim Erdöl treiben den Benzinpreis in die Höhe. Wir haben die Benzin- und Dieselpreise von über 180 Tankstellen im Aargau zusammengetragen. Wo man noch günstig tankt – und wo nicht. Regionalredaktionen Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

In den letzten Wochen kannten die Preise an den Tankstellen nur eine Richtung: nach oben. Gemäss einer Erhebung des Touring Clubs der Schweiz (TCS) kostete der Treibstoff Anfang Februar deutlich mehr als noch zu Jahresbeginn. «Seit Anfang 2022 haben wir drei Preiserhöhungen um jeweils drei Rappen pro Liter registriert», sagte TCS-Sprecher Daniel Graf der AZ vor einer Woche.

Tanken war damit seit zehn Jahren nicht mehr so teuer wie jetzt und Graf rechnete damit, dass ein Liter Bleifrei noch dieses Jahr mehr als 2 Franken kosten könnte. Doch trotz der Preissteigerung, die bereits im Herbst 2021 begann, gibt es im Aargau massive Unterschiede – dies zeigt der kantonsweite Vergleich der Regionalredaktionen.

Preisunterschied von 29 Rappen für einen Liter Bleifrei

Am teuersten ist das ein Liter Bleifrei 95 mit 1,98 Franken an der Autobahnraststätte Würenlos. Zwei Tankstellen in Stein im Fricktal verlangen 1,96 Franken pro Liter. Wer an der A1-Raststätte in Kölliken tankt, zahlt mit 1,94 Franken ebenfalls überdurchschnittlich viel.

Am wenigsten kostet ein Liter mit 1,69 Franken an der Fuel Tankstelle Hirschthal. Mit 1,70 Fr. zählen auch die Sonnengarage in Moosleerau und die J. Senn AG in Döttingen zu den günstigsten Anbietern. 1,71 Fr. zahlt man bei Auto Bugmann in Döttingen und bei der Discount-Tankstelle in Holderbank.

Der kantonsweite Preisvergleich zeigt eindrücklich: Wer gezielt tankt, der spart Geld. Der maximale Preisunterschied der getesteten Tankstellen liegt bei 29 Rappen pro Liter Bleifrei 95. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern macht das immerhin 14,50 Franken aus.

Adel Mustapha weiss, was geschlagen hat. Strahlend kommt er aus seinem Büro geeilt. «Bin ich wieder der Günstigste?», fragt er und lacht. Nicht ganz, aber der Geschäftsführer der Holderbanker Discount-Tankstelle ist mit 1,71 Rappen pro Liter Bleifrei 95 und 1,80 Rappen für Diesel (nach Abzug des ständig geltenden Rabatts von minus fünf Rappen) wieder ganz weit vorne mit dabei. Das zeigt der AZ-Preisvergleich am Mittwoch bei über 50 Tankstellen im Raum Aarau, im Wynen- und im Suhrental und rund um Lenzburg.

Die Rappenspalter unter den Automobilisten wissen es längst: Wer günstig tanken will, tut das besser nicht im städtischen Raum. Und tatsächlich: Den günstigsten Sprit hat die AZ in Hirschthal bei der Opel-Garage Riggenbach, in Holderbank bei der «Discount-Tankstelle» und bei «Ruedi Rüssel» und «Midland» in Zetzwil gefunden (zwischen 1,69 und 1,73 für einen Liter Bleifrei, zwischen 1,78 und 1,79 für den Liter Diesel).

Holderbank ist und bleibt ein Tiefpreis-Hotspot mit Dauerrabatt. Daniel Vizentini Die «Tankstelle» der Garage Kurt Küng in Holderbank. Daniel Vizentini Tankstelle «Ruedi Rüssel» in Holderbank mit dem Schloss Wildegg als Aussicht. Daniel Vizentini Günstig ist es meistens auch an der Hauptstrasse in Aarau Rohr bei Migrol ... Daniel Vizentini ... Tamoil ... Daniel Vizentini ... und der Garage Mercedes-Benz. Daniel Vizentini Den günstigsten Diesel der Region gibt es in Moosleerau. Florian Wicki Die Garage Riggenbach in Hirschthal bietet aktuell die niedrigsten Preise im Kanton. Florian Wicki Teurer ist es bei Voegtlin-Meyer in Möriken-Wildegg. Eva Wanner Oder, noch schlimmer, bei Socar in Hunzenschwil. Eva Wanner Regionalbus Lenzburg bietet Diesel für 1.89 Fr./Liter. Eva Wanner Ob «Agrola» in Lenzburg, in Auenstein oder woanders: Die Preise schwanken auch innerhalb der Tankstellenketten. Eva Wanner «Hergol» in Schafisheim Eva Wanner «Oil» in Othmarsingen Natasha Hähni Grosse «Migrol» in Brunegg Natasha Hähni Die Suhrer «Mini Prix» hat nicht wirklich Mini-Preise. Natasha Hähni «Ruedi Rüssel» in Suhr Natasha Hähni «Coop» in Gränichen Natasha Hähni Tankstellen, Benzinvergleich Februar 2022

Oberkulm, Faes Natasha Hähni / Aargauer Zeitung «Midland» in Zetzwil Natasha Hähni «Socar» in Menziken Natasha Hähni «Agrola» in Reinach Natasha Hähni «Voegtlin-Meyer» in Reinach Natasha Hähni «Migrol» in Reinach Natasha Hähni BP in Beinwil am See Natasha Hähni

Lukas Riggenbach, Inhaber und Betreiber des gestrigen Bleifrei-Preisbrechers in Hirschthal (1,69 Franken), erklärt seine Tiefstpreise damit, dass er nicht durch Verträge an Lieferanten gebunden ist: «So kann ich selber aussuchen, von wem ich den Treibstoff beziehe. Und das wirkt sich auf den Preis aus.» Das, und die gute Lage an der Schnellstrasse durchs Suhrental, die ihm eine hohe Frequenz beschert.

Erwartungsgemäss am teuersten war der Most gestern an den Autobahn-Tankstellen in Kölliken: In Fahrtrichtung Bern kostete ein Liter Bleifrei 1,93 Franken und ein Liter Diesel 1,98 Franken, in Fahrtrichtung Zürich 1,94 und 1,99 Franken. Damit blieb auch die teuerste Tankstelle im Westaargau noch knapp unter der 2-Franken-Marke.

Was auffiel: Selbst innerhalb der Marken können die Preise stark schwanken. So bezahlte man gestern an der «Ruedi Rüssel»-Tankstelle in Zetzwil 1,73 Franken beziehungsweise 1.79 Franken. Am Spittelweg in Suhr hingegen musste man für einen Liter 1.91 oder 1.95 Franken berappen. Immerhin gabs auf der gegenüberliegenden Strassenseite «Mini Prix» den Most für 1.87 Franken beziehungsweise Diesel für 1.94 Franken. (dvi/ksc/wif/nah/vaj)

Bleifrei 95 für 1,70 Franken, Diesel für 1,77 Franken: An der J. Senn AG in Döttingen bezahlt man im BT-Einzugsgebiet mit am wenigsten für Benzin. Bild: Sarah Kunz An der Tankstelle der Auto Bugmann AG in Döttingen erhält man Diesel mit am günstigsten für 1,75 Franken. Bild: Sarah Kunz Auch die Kreiseltankstelle in Tegerfelden spürt den Preiskampf im Zurzibiet. Hier kostet ein Liter Bleifrei 95 1,72 Franken. Bild: Sarah Kunz Bei der Argovia-Tankstelle in Nussbaumen, eine der günstigsten im Raum Baden, stauen sich die Autos bis auf die Hauptstrasse. Bild: Sarah Kunz Auch Fredy's Tankstelle hält mit den tieferen Preisen mit. In Ober- und Untersiggenthal ist Benzin im Raum Baden mit am günstigsten. Wenig überraschend ist die Shell-Tankstelle am Würenloser Fressbalken an der A1 am teuersten. Hier knacken die Diesel-Preise die 2-Franken-Grenze. Bild: Sarah Kunz

Im Ostaargau kratzen die Preise zum Teil an der 2-Franken-Marke. So kostet ein Liter Bleifrei 95 im Fressbalken Würenlos (Shell) am Mittwoch 1,98 Franken, ein Liter Diesel 2,02 Franken. Zum Vergleich: Vor einem Jahr bezahlte man hier noch 1,79 respektive 1,84 Franken. Die Preiserhöhung liegt folglich bei 10 Prozent. Ohnehin gehört die Tankstelle an der A1 regelmässig zu den teuersten Anbietern im gesamten AZ-Gebiet.

Dass der Most an Autobahnen und im städtischen Raum teurer ist als auf dem Land, überrascht nicht. Ebenso wenig erstaunt es deshalb, dass bei den Höchstpreisen auf die Würenloser Tankstelle diejenige von Coop Pronto in Mägenwil sowie Tamoil in Dättwil und Coop Pronto in Baden folgen. Bei diesen kostet ein Liter Benzin am Testtag 1,88 Franken.

Wer aber die richtigen Zapfsäulen anfährt, kann viel Geld sparen. Am günstigsten ist der Most unter anderem im Zurzibiet. So bezahlt man für einen Liter Bleifrei 95 an der J. Senn AG in Döttingen lediglich 1,70 Franken. Diesel tankt man mit am günstigsten bei Auto Bugmann in Döttingen für 1,75 Franken pro Liter. An der Ruedi Rüssel Tankstelle in Döttingen und an der Kreiseltankstelle in Tegerfelden belaufen sich die Preise für Bleifrei 95 auf 1,72, für Diesel auf 1,78 Franken.

Die vier genannten Tankstellen im Zurzibiet heben sich preislich markant von anderen Anbietern ab. Gegenüber dieser Zeitung sagte Arnold Mühlebach, Inhaber der Tankstelle in Tegerfelden, vor einem Jahr, dass er den Sprit deshalb so günstig anbieten kann, weil er die geringeren Einnahmen pro Liter über die Frequenzen wettmachen könne. Zur Hauptkundschaft zählen nämlich nebst den lokalen Kunden auch solche aus dem Kanton Zürich, aus Schaffhausen und aus Deutschland. Wegen der Nähe zu Deutschland ist der Konkurrenzkampf im Zurzibiet ohnehin riesig, sagte Mühlebach.

Ebenfalls sehr gross ist der Konkurrenzkampf in Ober- und Untersiggenthal. Hier trat Coop mit der Eröffnung seiner Tankstelle einen regelrechten Preiskrieg los. Seither sind die Gemeinden ein Paradies für Billigtanker. Mit je 1,75 Franken für Bleifrei 95 und 1,79 Franken für Diesel haben die Tankstellen «Argovia» in Nussbaumen und «Fredy’s» in Untersiggenthal die Preisführerschaft. Dass hier in der Region Baden mit am günstigsten getankt werden kann, merkt man schnell: Vor den Zapfsäulen der Argovia Tankstelle stauten sich am Testtag die Autos bis auf die Hauptstrasse. (sku)

Ein schlichtes Dach, eine weisse Zapfsäule für Diesel, eine zweite für Bleifrei: Etwas versteckt hinter dem Volg-Laden an der Dorfstrasse liegt die unscheinbare Villoel-Tankstelle in Villnachern. Ein reges Kommen und Gehen herrscht an diesem grau-trüben, regnerisch-windigen Mittwochvormittag. Ein Mann füllt den Tank seines schwarzen SUV, von hinten nähert sich ein älteres graues Fahrzeug.

An der Villoel-Tankstelle in Villnachern kostet der Liter Bleifrei Fr. 1.715, der Liter Diesel Fr. 1.78. Michael Hunziker (16. Februar 2022) Der Liter Bleifrei kostet Fr. 1.73, der Liter Diesel Fr. 1.80 bei der Fritz Wernli AG in Schinznach-Bad. mhu Mit nur einer Zapfsäule für Diesel gehört die Tankstelle in Mandach zu den kleinsten im Bezirk Brugg. mhu Die Shell-Tankstelle mit Migrolino-Shop in Brugg zählt zu den grössten im Bezirk. mhu Tendenziell eher hoch sind die Benzin- und Diesel-Preise in den Zentren, hier bei der Garage im Steiger in Brugg. mhu Auch in Birrhard ist der Diesel-Preis mit Fr. 1.88 eher hoch. mhu Gleich an mehreren Standorten vertreten ist die einheimische Voegtlin-Meyer aus Windisch – hier in Lupfig. mhu

Dann ist die Reihe an der Frau, die im weissen Kleinwagen schon eine Weile wartet. Diese Tankstelle sei eine der günstigsten in der Region, sagt sie beim Aussteigen und schnappt sich den Zapfhahn. Die Autofahrerin hat recht, mit 1,715 Franken pro Liter ist die Tankstelle in Villnachern eine der günstigsten im ganzen Kanton.

Der Weg für den Preisvergleich führt während rund zweieinhalb Stunden über 70 Kilometer quer durch den ganzen Bezirk Brugg, von Mandach über Brugg bis Bözberg, von Schinznach über Birrhard bis Windisch. An 21 Tankstellen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – gilt das Augenmerk den Preisen für Bleifrei 95 sowie für Diesel.

Eine weitere günstige Tankstelle liegt mit der Fritz Wernli AG an der Aarauerstrasse in Schinznach-Bad, hier kostet ein Liter Bleifrei 1,73 Franken. Teurer wird es tendenziell in den Zentren Brugg und Windisch, wo meist 1,83 Franken fällig werden.

Eine der kleinsten Tankstellen befindet sich in Mandach mit einer einzigen Zapfsäule für Diesel, eine der grössten ist die Shell-Tankstelle mit dem Migrolino-Shop an der Zurzacherstrasse in Brugg. Einige Marken sind mehrmals vertreten, die einheimische Voegtlin-Meyer aus Windisch genauso wie Avia, Migrol, Shell, Agrola oder Ruedi Rüssel. (mhu/fr)

Die Rüstenschwiler Nord-Süd-Garage von Benjamin Bär ist am günstigsten. Marc Ribolla Beim Bleifrei preiswert: Der TS Benzindiscount in Wohlen an der Bremgarterstrasse. Marc Ribolla Bei der FS-Tankstelle in Wohlen gibt’s für Vorauszahlung zusätzlichen Rabatt. Marc Ribolla Mit 1.799 Fr. pro Liter Bleifrei füllt man den Tank in Nesselnbach bei der Gratank. Marc Ribolla Die Sinser BP-Tankstelle war am Testtag (16.2.2022) am teuersten. Marc Ribolla

Mit Abstand am preiswertesten füllt man sich den Tank im Freiamt bei der Nord-Süd-Garage von Benjamin Bär in Rüstenschwil (Auw), direkt an der Kantonsstrasse. Bär bietet den Most am Testtag für 1,739 Franken pro Liter Bleifrei und 1,799 Franken pro Liter Diesel an. Beim Diesel ist er von allen untersuchten 31 Tankstellen der Einzige, der den Preis noch knapp mit einer Sieben hinter dem Komma festgelegt hat.

Bär distanziert mit seinen Preisen alle Konkurrenten um mindestens drei Rappen. Weshalb er so günstig offerieren kann, erklärt er gegenüber der AZ: «Ganz einfach, ich rechne mit einer viel kleineren Gewinnmarge als die grossen Ketten-Tankstellen. Ausserdem kaufe ich immer einen ganzen Tankzug ein, das kommt mich im Verhältnis günstiger zu stehen.»

Die grossen Betreiber würden im Normalfall eine Gewinnmarge zwischen 20 und 30 Rappen pro Liter draufschlagen. Bei Bär liegt sie deutlich tiefer im einstelligen Bereich. Früher betrieb er eine Marken-Tankstelle während 15 Jahren. Nun betreibt er eine freie Tankstelle. Die Anlage und der Automat gehören ihm selber.

Mit seinen Preisen läuft das Benzingeschäft bei ihm rund. «Ich schätze, dass ich vergangenes Jahr rund eine Million Liter mehr verkauft habe als im Vorjahr», sagt er. Aktuell bringt er nach eigenen Angaben rund 35'000 Liter pro Woche an den Mann oder die Frau. «Vergangene Woche ging mir sogar am Sonntagabend das Benzin aus», beschreibt Benjamin Bär die aktuelle Situation.

Noch unter 1,80 Fr. pro Liter Bleifrei kann man aktuell auch bei der FS-Tankstelle oder dem TS Benzindiscount in Wohlen oder den Gratank-Tankstellen in Niederwil und Nesselnbach den Tank auffüllen. Bei der FS-Tankstelle geht es mit Vorauszahlung sogar noch 2 bis 4 Rappen günstiger.

Am anderen Ende der Skala rangieren vor allem die Tankstellen im Oberfreiamt in der Gegend von Sins. Beim Diesel knacken die dortigen Anbieter mittlerweile sogar die Marke von 1,90 Franken pro Liter. Auch die Bleifreipreise nähern sich bereits langsam dieser weiteren psychologischen Grenze. Im Normalfall herrscht zwischen Bleifrei 95 und Diesel eine Diskrepanz von ein paar Rappen. Speziell ist die Situation diesbezüglich in Bremgarten. Sowohl bei Shell, Avia oder Coop Pronto kosten beide Treibstoffarten gleich viel. (rib)

Darf sich – gemeinsam mit der Ecostop-Tankstelle in Etzgen – die Krone aufsetzen: Die Tankstelle der Voegtlin-Meyer AG in Schwaderloch war die günstigste. Nadine Böni / «Aargauer Zeitung»

«Geteilte Freude ist doppelte Freude», heisst es in einem alten Sprichwort und das dürfte auch in diesem aktuellen Fall gelten: Gleich zwei Anbieter dürfen sich nämlich über den Titel «günstigste Tankstelle im Fricktal» freuen. Zumindest beim Augenschein am Mittwochmittag waren die Ecostop-Tankstelle im Mettauertaler Ortsteil Etzgen und die Voegtlin-Meyer-AG-Tankstelle in Schwaderloch die günstigsten.

Wobei «günstig» angesichts der derzeitigen Benzinpreise eher relativ ist. Vor einem Jahr bewegte sich der Benzinpreis für Bleifrei 95 zwischen 1,40 und 1,50 Franken pro Liter, Diesel lag bei gut 1,50 Franken. Dieses Jahr reichten für den Titel der günstigsten Tankstelle 1,77 Franken für einen Liter Bleifrei 95 und 1.81 respektive 1,84 Franken für einen Liter Diesel im Mettauertal und in Schwaderloch.

Hinzu kommt die Voegtlin-Meyer-AG-Tankstelle in Obermumpf. Dort kostete der Liter Benzin Bleifrei 95 am Mittwoch zwar regulär 1,82 Franken, der Liter Diesel 1,85 Franken – auf beides gab es allerdings je 4 Rappen Rabatt pro Liter.

Ziemlich nah an der 2-Franken-Grenze liegen zwei Tankstellen, die sich nicht nur in unmittelbarer Nähe zueinander, sondern auch direkt an der Grenze zu Deutschland befinden: die Tamoil- und die Shell-Tankstelle an der Schaffhauserstrasse in Stein. 1,96 Franken kostete dort der Liter Benzin Bleifrei 95 kurz nach Mittwochmittag, 1,99 Franken der Liter Diesel.

Die Tamoil- und direkt dahinter die Shell-Tankstelle an der Schaffhauserstrasse in Stein – hier kostete das Benzin am meisten. Nadine Böni

Mit diesen Preisen sind die beiden Tankstellen beim Augenschein die teuersten im ganzen Fricktal. Dass es auch in Stein durchaus günstiger geht, beweist die Avia-Tankstelle an der Zürcherstrasse – rund 600 Meter Luftlinie entfernt. 1,82 Franken kostet hier der Liter Benzin Bleifrei 95, für 1,84 Franken gibt es den Liter Diesel. (nbo)

Die Sonnen-Garage in Moosleerau ist mit 1,70 Franken für einen Liter Bleifrei 95 der klar günstigste Anbieter im Bezirk Zofingen Florian Wicki

Bei den Tankstellen im Bezirk Zofingen zeigt sich ein relativ einheitliches Bild: Meist sind die Preise innerhalb einer Gemeinde gleich oder zumindest sehr ähnlich. Allerdings gibt es eine markante Ausnahme: Bei der Sonnengarage im ländlichen Moosleerau gibt es einen Liter Bleifrei 95 für 1,70 Franken. Damit ist diese Tankstelle der zweitgünstigste Anbieter im ganzen Kanton, und mit weitem Abstand der günstigste im Bezirk.

In der Stadt Zofingen kostet ein Liter Bleifrei durchgehend 1,87 Franken – mit einer Ausnahme: Bei der Hofer & Co AG an der Frikartstrasse werden nur 1,805 Franken fällig. Dazwischen liegt mit 1,84 Franken pro Liter die Ruedi-Rüssel-Tankstelle im Stadtteil Mühlethal.

In Oftringen ist die Preisspanne mit vier Rappen etwas kleiner, die günstigste Tankstelle ist Ruedi Rüssel mit einem Tarif von 1,85 Franken pro Liter, am teuersten ist BP mit 1,89 Franken. Im benachbarten Rothrist liegt der Preis bei Coop Pronto mit 1,87 Rappen am höchsten, die anderen Anbieter verlangen jeweils 1,85 Rappen.

Relativ teuer ist das Benzin in Safenwil, die dortige BP-Tankstelle verlangt pro Liter mit 1,92 Franken kantonsweit einen hohen Preis. Wer im gleichen Dorf bei Ruedi Rüssel tankt, kommt mit 1,865 Franken klar günstiger weg. Auch die dritte Tankstelle in der Gemeinde, wo die Emil Frey AG ihren Sitz hat, bleibt mit 1,875 Franken unter der 1,90-er Marke. (fh)

