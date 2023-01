INTERAKTIVE KARTE Der grosse Aargauer Steuervergleich: So viel bezahlen Sie in Ihrer Gemeinde Die meisten Aargauerinnen und Aargauer dürfen sich über eine sinkende Steuerlast freuen. Unsere interaktive Karte zeigt, um wie viel Geld es bei den Steuern 2022 geht – und für wen die Belastung steigt. Mark Walther, Tim Naef und Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 27.01.2023, 10.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Strom, Krankenkasse, Wocheneinkauf: Das Leben ist teurer geworden. Im Aargau verschlingt wenigstens die Steuerrechnung für das vergangene Jahr weniger Geld –zumindest bei den meisten Steuerpflichtigen. Dies dank eines höheren Krankenkassenabzugs. Verheiratete Paare können neu 6000 Franken (zuvor 4000) jährlich von den Steuern abziehen, die anderen Steuerpflichtigen 3000 Franken (zuvor 2000).

Wie gross die Ersparnis letztlich ist, hängt von weiteren Faktoren ab: Einkommen, Haushaltssituation, Steuerfuss der Gemeinde ab. In unserer interaktiven Karte finden Sie mit wenigen Klicks heraus, ob die Steuerrechnung 2022 für Sie höher oder tiefer ausfällt, wie viel Sie ungefähr bezahlen müssen – und wo Sie besonders steuergünstig wohnen würden. Die Daten stammen aus den Steuerbelastungsstatistiken der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Über die Daten Die in der Karte angezeigten Beträge umfassen die Einkommenssteuer (Gemeinde, Kanton, Bund), nicht aber Vermögens- und Kirchensteuern. Massgebend ist das Bruttoarbeitseinkommen respektive das Renteneinkommen. Von den Abzügen berücksichtigt die ESTV nur jene, die ohne Nachweis erlaubt sind. Individuell sind weitere Abzüge, etwa für Prämienverbilligung oder Kinderbetreuung, möglich. Deshalb kann der effektiv geschuldete Betrag höher oder tiefer ausfallen, als er in der Karte angegeben ist. Noch detailliertere Berechnungen erlaubt der Steuerrechner der ESTV.

Steuern sparen dank Fusion

In 20 Gemeinden sinkt die Steuerlast zusätzlich; sie haben ihre Steuerfüsse 2022 gesenkt. An mehreren Orten kam die Senkung durch eine Fusion zustande: In Kaiserstuhl, Rekingen und Rietheim zahlt man dank des Zusammenschlusses zur Grossgemeinde Zurzach weniger Steuern. Gleichermassen profitiert die Bevölkerung von Hornussen, Bözen und Effingen von der Fusion zur Gemeinde Böztal.

Allerdings gibt es auch Steuerpflichtige, die stärker zur Kasse gebeten werden. In zehn Gemeinden stieg der Steuerfuss, in drei davon wegen der Fusion im Zurzibiet: Baldingen, Wislikofen und Böbikon.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Was das für Betroffene konkret heisst, zeigt das Beispiel einer ledigen Person mit einem Bruttoeinkommen von 70'000 Franken. In Rottenschwil bezahlt sie dank der Steuersenkung und dem höheren Krankenkassenabzug 375 Franken weniger als im Vorjahr (total rund 7350 Franken). In Lupfig, wo die Steuern am stärksten gestiegen sind, sind hingegen 264 Franken mehr fällig (total rund 7700 Franken).

Trotz Steuererhöhung weniger bezahlen

Ein höherer Steuerfuss bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass alle Steuerpflichtigen in der Gemeinde mehr bezahlen müssen. Bei tiefen Einkommen wirkt die Entlastung durch den höheren Krankenkassenabzug stärker als die Belastung durch die Steuererhöhung.

In Mägenwil bezahlt die ledige Person aus dem genannten Beispiel 30 Franken weniger Steuern – obwohl die Gemeinde ihren Steuerfuss erhöht hat. Erst ab einem Einkommen von 90'000 Franken müsste sie mehr bezahlen. Ein Zweiverdiener-Ehepaar mit zwei Kindern bezahlt sogar erst ab einem Einkommen von 200'000 Franken mehr. In Lupfig bezahlt die ledige Person ab einem Einkommen von 40’000 Franken mehr Steuern, das Zweiverdiener-Ehepaar ab 100’000 Franken.

Gemeindesteuerfuss: eine Erklärung Der Gemeindesteuerfuss wird mit der einfachen Staatssteuer multipliziert, um den Betrag zu berechnen, den die Steuerpflichtigen bezahlen müssen. Ein fiktives Beispiel: - Steuerbares Einkommen im Kanton: Fr. 70'000 - Steuersatz aus kantonalem Grundtarif: 5,18% (oder 0,0518) - Einfache Staatssteuer: 0,0518 * 70'000 = Fr. 3626 - Steuerfuss Gemeinde: 119% (oder 1,19) - Gemeindesteuer: 1,19 * 3626 = Fr. 4314.95 Quelle: Moneyland.ch

Teuerungsausgleich bei den Steuern 2023

Für das Steuerjahr 2023 werden die Aargauerinnen und Aargauer erneut einen höheren Krankenkassenabzug machen können. Bei verheirateten Paaren steigt er auf 6400 Franken und bei den übrigen Steuerpflichtigen auf 3200 Franken. 19 Gemeinden senken ihren Steuerfuss 2023 und acht haben eine Erhöhung beschlossen, wie die AZ letzte Woche berichtete.

Der Kanton senkt wegen der Teuerung ausserdem die Steuertarife für die Einkommens- und Vermögenssteuer, um die kalte Progression auszugleichen. Davon spricht man, wenn Arbeitnehmende trotz Lohnerhöhung aufgrund der Teuerung keine reale Kaufkraftsteigerung erhalten, sie aber aufgrund des progressiven Tarifs höhere Steuern zahlen müssen. Auch Abzüge wie etwa die Kinderabzüge oder der Invalidenabzug werden erhöht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen