Rotlicht: Rechtsabbiegen für Velofahrer im Aargau jetzt erlaubt

Bei Rotlicht rechts abbiegen für Velos und Mofas erlaubt: Das müssen Sie zur neuen Regelung im Aargau wissen Wo gilt das Rotlicht-Privileg? Haben Velos nun immer freie Fahrt nach rechts? Und ist das nicht gefährlich? Antworten von einer Verkehrsexpertin.

An der Einmündung Flösserstrasse in die Schiffländestrasse in Aarau ist Rechtsabbiegen bei Rotlicht für Velos ab sofort erlaubt. Ann-Kathrin Amstutz

Was beinhaltet die neue Regelung und wo gilt sie?

Seit Montag haben Velofahrerinnen und Velofahrer auch im Kanton Aargau Privilegien: An manchen Ampeln dürfen sie trotz Rotlicht rechts abbiegen. Vorerst an 28 Orten im ganzen Kanton tritt die neue Regelung in Kraft – etwa in Aarau an der Einmündung der Flösserstrasse in die Schiffländestrasse. Bis am Mittwochabend stehen die Signalschilder an folgenden Orten:

Wie weiss ich als Velofahrerin oder Velofahrer, ob ich nun bei Rot abbiegen darf oder nicht?

Schild in Aarau bei der Einmündung Flösserstrasse in Schiffländestrasse. Ann-Kathrin Amstutz

Das ist an einem Signalschild neben der roten Ampel ersichtlich. Es zeigt ein gelbes Velo mit Pfeil nach rechts auf schwarzem Grund. Sobald dieses Schild steht, ist das Rechtsabbiegen bei Rot erlaubt. Ansonsten bleibt es verboten.

Wer profitiert von der neuen Regelung?

Nicht nur Velos, auch E-Bikes, E-Trottinette und Mofas profitieren vom Rotlicht-Privileg. «In erster Linie ist es eine Veloförderungsmassnahme», sagt Sarah Weber, Fachspezialistin Verkehrssicherheit beim kantonalen Departement für Bau, Verkehr und Umwelt. Es gehe darum, dass die Velos möglichst flüssig fahren und Stopps vermeiden könnten.

Haben Velos nach rechts also immer freie Fahrt, auch bei Rotlicht?

Nein. Die Regelung bedeutet nicht, dass Velos das Rotlicht missachten dürfen. Vielmehr erhält das Rotlicht die Bedeutung von «Kein Vortritt». Alle Verkehrsteilnehmer mit Grün haben Vortritt, seien es Autos, andere Velos oder Fussgängerinnen und Fussgänger. Nur, wenn der Weg frei ist, dürfen die Zweiräder das Rotlicht überfahren.

Warum gilt das Rotlicht-Privileg nur an einzelnen Kreuzungen und nicht generell?

«Nicht überall wäre die Sicherheit gewährleistet», sagt Verkehrsexpertin Sarah Weber. Es gebe Orte, die überhaupt nicht geeignet seien. «Zu implizieren, dass Abbiegen bei Rot überall möglich ist, würde eine falsche Sicherheit schaffen», so Weber. So muss eine Kreuzung klare Kriterien erfüllen, damit die neue Regelung zur Anwendung kommt: Die Velofahrerinnen und Velofahrer müssen eine freie Sicht nach links haben, zudem braucht es einen markierten Velostreifen und einen vorgezogenen Haltebalken. Zudem darf der Anteil an Schwerverkehr, der über die Kreuzung geht, nicht zu hoch sein. «Es ist immer eine Abwägung zwischen Sicherheit und Veloförderung», so Weber. Hier gelte es die richtige Balance zu finden.

Folgen künftig weitere Kreuzungen, wo die Regel gilt?

Bis am Mittwochabend stehen die Schilder an den ersten 28 Orten. Bald folgen weitere 28 Kreuzungszufahrten, wo erst noch Markierungen wie etwa der vorgezogene Haltebalken angebracht werden müssen. Langfristig werden weitere Kreuzungen hinzukommen, so Weber: «Bei Sanierungen wird die Situation immer wieder neu beurteilt und geschaut, ob die Abzweigung nun geeignet ist.»

In Zürich oder Bern stehen die Schilder teils schon seit Monaten, seit Anfang 2021 gilt die gesetzliche Grundlage für die Regelung in der ganzen Schweiz. Warum führt sie der Aargau erst jetzt ein?

Sarah Weber begründet dies mit der aufwendigen Analyse aller Knotenpunkte im Kanton. Das Baudepartement hat zusammen mit einem Ingenieurbüro alle 180 Kreuzungen auf den Aargauer Kantonsstrassen, die mit Lichtsignalen geregelt sind, einzeln begutachtet und analysiert. «Wir sind flächenmässig ganz anders aufgestellt als etwa die Stadt Zürich, entsprechend hat es länger gedauert», so Weber.

Ist das Schild und seine Bedeutung überhaupt schon bekannt?

Verkehrsexpertin Weber ist überzeugt, dass sich das Schild automatisch etablieren wird. Es sei keine Kampagne geplant, um über dessen Bedeutung aufzuklären. Schliesslich sei es für den Verkehrsablauf nicht hinderlich, wenn die neue Regelung nicht ausgenutzt wird. So betont Weber: «Es bleibt allen Velofahrerinnen und Velofahrern freigestellt, bei Rot anzuhalten – auch in Situationen, wo sie fahren dürften.»

