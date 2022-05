So viele Ukraine-Flüchtlinge leben in den Aargauer Gemeinden

Interaktive Karte 240 Ukraine-Flüchtlinge in Buchs – keine in Oberkulm: So unterschiedlich sind die Geflüchteten auf die Gemeinden verteilt Der Kanton stellt erstmals Zahlen zur Flüchtlingssituation auf Gemeindeebene zur Verfügung. In 16 Gemeinden leben keine Ukraine-Flüchtlinge – in anderen mehr als 100. 86 Gemeinden erfüllen ihre Aufnahmepflicht nicht. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Mehr als 50'000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben in der Schweiz bis am Mittwoch den Schutzstatus S erhalten. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) weist die Ukrainerinnen und Ukrainer anhand der Einwohnerzahlen den Kantonen zu. Der Kanton Aargau muss acht Prozent der Geflüchteten aufnehmen. Am Montag lebten 4080 Personen mit Schutzstatus S im Aargau.

Das Departement Gesundheit und Soziales hat der AZ auf Anfrage erstmals Zahlen auf Gemeindeebene zur Verfügung gestellt (Stand: 23. Mai). Diese zeigen grosse Unterschiede. In Buchs und Frick leben am meisten Schutzsuchende. Dass in den beiden Gemeinden 240 beziehungsweise 175 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht sind, ist auf die kantonalen Unterkünfte zurückzuführen.

Kantonale Unterkünfte beeinflussen die Statistik

In Buchs befindet sich das Erstaufnahmezentrum Torfeld mit rund 200 Plätzen. Es ist die erste Station für alle Ukrainerinnen und Ukrainer, die nicht bei Privaten untergebracht werden können. Sie verbringen die erste Zeit im Aargau im Torfeld, bis eine Anschlusslösung in einer Gemeindeunterkunft oder bei Privaten gefunden wird. In Frick gibt es mit dem ehemaligen Werkhof ebenfalls eine kantonale Unterkunft für 120 bis 150 Personen.

Auch in Aarau und Baden leben 148 beziehungsweise 120 Ukrainerinnen und Ukrainer. Anders als in Frick und Buchs sind aber mehr als drei Viertel von ihnen bei Privaten untergebracht. Pro 1000 Einwohner hat Aarau neun Personen mit Schutzstatus S aufgenommen. In Baden kommen acht Schutzsuchende auf 1000 Einwohnerinnen. Mit dieser Quote liegen die beiden Städte ungefähr im Aargauer Durchschnitt.

Viele kleine Gemeinden sind überdurchschnittlich belastet

Wird anstatt auf die absoluten Zahlen auf die Anzahl aufgenommener Schutzsuchender pro 1000 Einwohner fokussiert, sieht das Bild etwas anders aus. Kleine Gemeinden wie Münchwilen, Beinwil im Freiamt, Biberstein, Mandach, Reitnau oder Herznach schwingen plötzlich obenaus, obwohl in keiner dieser Gemeinden mehr als 40 Ukrainerinnen und Ukrainer leben.

In Beinwil im Freiamt mit rund 1000 Einwohnern leben beispielsweise 30 Schutzsuchende aus der Ukraine. 27 von ihnen sind bei Privaten untergebracht. In Biberstein mit knapp 1500 Einwohnerinnen leben 40 Ukrainerinnen und Ukrainer – gleich viele wie in Oftringen mit rund 9000 Einwohnern.

Solidarität verschafft Gemeinden Zeit

In 16 Gemeinden (Densbüren, Uezwil, Mönthal, Mülligen, Rüfenach, Thalheim, Oberkulm, Abtwil, Besenbüren, Bünzen, Buttwil, Dietwil, Geltwil, Wiliberg, Mellikon und Tegerfelden) leben am Montag keine Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Dass so viele Aargauerinnen und Aargauer bereit sind, Menschen bei sich aufzunehmen, verschafft Gemeinden und Kanton bei der Suche nach zusätzlichen Unterkünften mehr Zeit. Ohne diese Solidarität und die Angebote aus der Bevölkerung hätte der Kanton wohl bereits unterirdische Unterkünfte in Betrieb nehmen müssen. Denn weder die Gemeinden noch der Kanton hätten innerhalb von drei Monaten Wohnraum für mehr als 4000 Personen bereitstellen können.

Trotzdem sind die unterirdischen Unterkünfte Teil der kantonalen Eventualplanung. Wenn das Staatssekretariat für Migration dem Aargau weiterhin durchschnittlich 80 Personen pro Tag zuweist, müssten die unterirdischen Spitäler (Gops) laut Prognosen des Kantons Ende Juni eröffnet werden, sofern keine zusätzlichen Plätze gefunden werden.

Private Unterbringung führt zu ungleicher Verteilung

So gesehen ist die Unterbringung in Privathaushalten ein Segen. Für den Kanton, für die Gemeinden und für die Geflüchteten selbst, die nicht in unterirdischen Notunterkünften leben müssen. Gleichzeitig führt die private Unterbringung dazu, dass die Geflüchteten sehr ungleich auf die Gemeinden verteilt sind. Die Zuweisung geschieht nicht anhand der Einwohnerzahlen, sondern aufgrund der zur Verfügung stehenden Angebote.

Gerade für kleine Gemeinden ist das eine Herausforderung. Sie sind Anlaufstelle für Fragen, müssen sich um die Auszahlung der Sozialhilfe kümmern, geflüchtete Kinder in die Schulklassen integrieren und vor allem müssen sie eine Anschlusslösung finden, wenn es in einer privaten Unterbringung nicht funktioniert.

Der Kanton nimmt Schutzsuchende «nur in Ausnahmefällen» in kantonale Strukturen zurück. Es könne aber sein, dass Geflüchtete bei einem Abbruch der privaten Unterbringung in einer anderen weniger stark belasteten Gemeinde untergebracht werden, teilt das Departement Gesundheit und Soziales auf Anfrage mit. Dies sollte laut Kanton jeweils «situativ unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Betroffenen geprüft werden».

Grosse Gemeinden müssen mehr Flüchtlinge aufnehmen als kleine

Die Gemeinden haben eine Aufnahmepflicht. Das heisst: Sie müssen eine bestimmte Anzahl Personen aus dem Asylbereich aufnehmen. Die Aufnahmepflicht wird anhand der schweizerischen Wohnbevölkerung in einer Gemeinde berechnet. Grosse Gemeinden müssen mehr Flüchtlinge aufnehmen als kleine.

Zudem haben die Gemeinden die Möglichkeit, die Aufnahmepflicht im Verbund zu lösen. Personen, die in kantonalen Unterkünften oder im Bundesasylzentrum in Brugg untergebracht sind, werden an die Aufnahmepflicht angerechnet. Ebenso Asylsuchende und Ausreisepflichtige oder vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Flüchtlingseigenschaft, die sich in den Gemeinden aufhalten.

Durch die vielen Schutzsuchenden aus der Ukraine hat sich die Aufnahmepflicht der Gemeinden in den letzten drei Monaten vervielfacht. Im Moment werden dem Kanton Aargau in einer Woche so viele Personen zugewiesen wie im ganzen letzten Jahr.

Das Departement Gesundheit und Soziales hat der AZ die Aufnahmepflicht nach Gemeinden mit Stichdatum 10. Mai 2022 zur Verfügung gestellt. Daraus wird ersichtlich, dass mehr als die Hälfte der Gemeinden die Aufnahmepflicht erfüllt. Darunter sind zahlreiche Gemeinden, die ihre Aufnahmepflicht übererfüllen.

Erneut stehen Frick und Buchs an oberster Stelle. Das liegt wieder an den grossen kantonalen Unterkünften in den beiden Gemeinden. Es sind aber nicht die einzigen Gemeinden, die die Aufnahmepflicht übererfüllen: In 27 Gemeinden, darunter Reitnau, Aarau, Untersiggenthal oder Aarburg, lebten doppelt oder mehr als doppelt so viele Personen aus dem Asylbereich als es der Verteilschlüssel vorsieht.

15 Gemeinden müssten doppelt so viele Flüchtlinge aufnehmen

Die Daten zeigen aber auch, dass 86 Gemeinden ihre Aufnahmepflicht am 10. Mai nicht erfüllten. Manchmal nur knapp: Windisch zum Beispiel hat 60 Personen aufgenommen, müsste aber 61 Personen aufnehmen. Bremgarten müsste 22 zusätzliche Personen aufnehmen, um die Aufnahmepflicht von 73 zu erfüllen.

15 Gemeinden müssten sogar doppelt so viele vorläufig Aufgenommene oder Schutzsuchende aufnehmen, um die Aufnahmepflicht zu erfüllen. Brunegg ist das Schlusslicht. Die Gemeinde müsste sieben Menschen aufnehmen – tatsächlich lebten in Brunegg am 10. Mai aber keine Schutzsuchenden oder vorläufig Aufgenommenen. Bereits am 23. Mai lebten aber 5 Schutzsuchende aus der Ukraine in der Gemeinde. Das zeigt, wie schnell sich die Situation verändert.

Dass viele Gemeinden die Aufnahmepflicht nicht erfüllen, liegt auch an den vielen Privatunterbringungen. Die Mehrheit der Schutzsuchenden aus der Ukraine werden vom Bund direkt in eine private Unterkunft zugewiesen. Darauf können weder Kanton noch Gemeinden Einfluss nehmen.

