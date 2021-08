Vierte Welle: Kantonsspital Aarau verschiebt Operationen

Intensivstation Kantonsspital Aarau muss wieder Operationen verschieben: «Nicht damit gerechnet, dass die vierte Welle so schnell kommt» Schon während der ersten und zweite Welle der Coronapandemie mussten die Spitäler im Aargau zahlreiche Operationen verschieben, um Platz für Covid-Patienten zu schaffen. Nun wird dies am Kantonsspital Aarau erneut nötig: Viel schneller als erwartet, hat sich die Intensivstation mit schweren Coronafällen gefüllt. Fabian Hägler 26.08.2021, 18.53 Uhr

Die Hälfte der Betten am Kantonsspital Aarau ist mit Covid-Patienten belegt. Bild: Key / Montage: kob

Innerhalb einer Woche hat sich die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Aargauer Spitäler mehr als verdoppelt: Am Donnerstag waren laut Angaben des Kantons insgesamt 19 Betroffene in Intensivpflege. Zehn davon werden derzeit am Kantonsspital Aarau (KSA) behandelt, dem grössten Spital im Aargau.