Aarau: Unterkunft für 300 Flüchtlinge geplant

Integration Eine Unterkunft für 300 Flüchtlinge in Aarau – doch wer realisiert das 30-Millionen-Zentrum? An der Rohrerstrasse in Aarau soll bis 2028 eine Unterkunft für bis zu 300 Flüchtlinge entstehen. Der Kanton rechnet mit Kosten von knapp 30 Millionen Franken. Das Parlament behandelt den Projektierungskredit im Herbst 2022. Noemi Lea Landolt 27.09.2021, 15.22 Uhr

Auf der rund 2500 Quadratmeter grossen Parzelle neben dem Zeughaus soll ein Integrationszentrum gebaut werden: Das ehemalige Kantonsschülerhaus wird abgerissen. Michael Küng

Das ehemalige Kantonsschülerhaus an der Rohrerstrasse in Aarau, das aktuell als Asylunterkunft genutzt wird, wird abgerissen. Auf der 2530 Quadratmeter grossen Parzelle neben dem Eidgenössischen Zeughaus soll bis 2028 ein neues Integrationszentrum für bis zu 300 Flüchtlinge gebaut werden. Die Menschen sollen maximal zwölf Monate in der Unterkunft bleiben und während dieser Zeit auf das Leben in der Schweiz vorbereitet werden.