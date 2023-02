Konkurse nahmen 2022 im Aargau um 30 Prozent zu

Insolvenz Konkurswelle im Aargau: Firmenpleiten nahmen 2022 um 30 Prozent zu – es sind auch zwielichtige Unternehmen darunter Die durch Coronahilfen lang verzögerte Konkurswelle hat im vergangenen Jahr mit voller Wucht eingeschlagen. Und sie dürfte sich weiterziehen. Im Bauwesen hat die hohe Konkurszahl womöglich auch andere Gründe: mutwillige Konkurse von zwielichtigen Unternehmern. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

542 Firmen mussten letztes Jahr im Aargau Konkurs anmelden. Bild: Christian Beutler/Keystone

Internationaler Wettbewerb, Eurokurs, Energiepreise ... Das wirtschaftliche Umfeld zwang die Döttinger Firma Hess & Co in die Knie. Das 93-jährige Familienunternehmen machte sich unter anderem einen Namen mit der Produktion von Holzkernen für die Ski- und Snowboardindustrie. Stars wie Beat Feuz, Henrik Kristoffersen oder Mikaela Shiffrin waren mit dem Know-how der Hess & Co mit ihren Ski unterwegs.

Doch Ende Januar musste Geschäftsführer Daniel Hess schweren Herzens den Betrieb seiner Firma einstellen. Hätte er es nicht gemacht, hätte er Konkurs anmelden müssen. Wie die auf Bioprodukte spezialisierte Marke Reformhaus, mit ihren drei Filialen im Aargau und insgesamt 37 Standorten schweizweit. Oder wie 542 andere Unternehmer im Kanton Aargau im vergangenen Jahr.

Das entspricht einer Zunahme von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt die Anzahl Konkurse im Kanton deutlich höher als der Landesdurchschnitt: Gesamtschweizerisch haben die Konkurse im 2022 gegenüber dem Vorjahr um 23,2 Prozent zugenommen, wie das Institut Crif in einer Mitteilung schreibt.

Das Ende der Zombiefirmen

Die Verteilung fällt je nach Branche sehr unterschiedlich aus. So entfallen mehr als ein Fünftel aller Konkurse auf Firmen im Bauwesen: über 120 Bauunternehmen meldeten im Jahr 2022 Konkurs an. Das entspricht einer Zunahme von 16,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei reinen Hochbau-Firmen ist die Zunahme mit 47,5 Prozent noch markanter.

Die meisten Konkurseröffnungen verzeichnete die Baubranche auch schweizweit: 1227, gefolgt vom Grosshandel und der Gastronomie. Wobei der Anstieg in der Gastronomie von den drei Branchen prozentual mit 17,2 am tiefsten liegt. Prozentual stark betroffen waren auch der Hochbau (+48,6 Prozent), die Gebäudebetreuung (+44,9 Prozent) sowie die Immobilienbranche (+42,8 Prozent).

Für die meisten Kreditberatungsunternehmen hat die Konkurswelle einen Hauptgrund: das Ende der Coronagelder. Damit wurden viele Firmen unterstützt, die bereits vor der Pandemie finanziell angeschlagen waren und über zwei Jahre künstlich am Leben gehalten wurden. Die Inkassofirma Creditreform spricht vom Ende der Zombiefirmen, die eigentlich vor 2020 bereits konkursreif waren. Die Zahl der Konkurse 2022 übersteige auch die Werte der Vor-Corona-Jahre 2018 und 2019 um fast 10 Prozent, erklärt Creditreform weiter.

Baumeister-Präsident: Schon vor Corona wenig liquide Firmen

Martin Kummer, Präsident des Baumeisterverbandes, reagiert unerschrocken. Die Konkurswelle im Bauwesen sah er kommen, als logische Folge nach dem Ende der staatlichen Unterstützung: «Es gab schon vor Corona wenig liquide Firmen, denen hat man in der Pandemie über die Runden geholfen.»

Die Konkurse im Bauwesen seien nicht besorgniserregend, meint Martin Kummer, Präsident Baumeisterverband Aargau. Bild: Alex Spichale

Das sei nun definitiv zu Ende. Das beunruhigt Kummer aber nicht weiter:

«Manchmal muss etwas kaputtgehen, damit etwas Neues entsteht.»

Sorgen machen ihm jene Firmen, die mutwillig Konkurs anmelden. Die Praxis sei bei Subunternehmen verbreitet. Kummer erklärt den Vorgang, der oft nach Kontrollen der paritätischen Berufskommission ans Tageslicht kommt, welche die Lohnbücher der Unternehmen prüft.

In der Kommission sitzen Vertretende der Gewerkschaften und der Baumeister. Mit der Lohnbuchkontrolle versichert sie sich, dass die dem Landesmantelvertrag unterstehenden Unternehmen die Auflagen einhalten. Kontrolliert wird, ob sie den 13. Monatslohn auszahlen, die Spesen und Transportkosten richtig abrechnen, ob sie Arbeiter schwarz einstellen, etc.

Im Bauwesen gehen Unternehmer mutwillig pleite

Stellt sie Probleme fest, so wird das Unternehmen gemahnt, Änderungen vorzunehmen. Wenn die Firma sich nach 60 Tagen nicht meldet, wird sie erneut gemahnt. Danach rückt die Polizei an. Oft kommt es vor, dass die Firma nicht mehr existiert: Der Geschäftsführer hat Konkurs angemeldet und im Anschluss gleich ein neues Unternehmen gegründet. So könnten sich diese Firmen ihren Pflichten entziehen.

Diese Firmen seien problematisch, weil sie andere Unternehmen preislich unterbieten. «Ausserdem leiden die Bauarbeiter, die unter schlechten Arbeitsbedingungen schuften.» Gemäss Martin Kummer sollte die Politik einschreiten. Aus seiner Sicht fehlt jedoch der Wille, die Kontrollen zu verschärfen.

In Bundesbern hat das Parlament auf jeden Fall reagiert: Im März hat es eine Gesetzesänderung verabschiedet, die missbräuchliche Konkurse stärker ahnden will. Künftig wird ein im Strafregister eingetragenes Tätigkeitsverbot auch den Handelsregisterämtern mitgeteilt, welche die betroffene Person aus dem Handelsregister löschen können. Zudem wird die Öffentlichkeit im Handelsregister sehen können, welche Funktion eine im Register eingetragene Person in einem Unternehmen hat oder hatte.

Autobranche leidet unter Lieferengpässen

Die BMW-Garage Stocker in Neuenhof macht im Januar dicht. Bild: Mathias Förster

In der Automobilbranche sorgte jüngst die Schliessung der BMW Garage J. Stocker in Neuenhof für Schlagzeilen. Wobei es sich hier nicht um eine Konkursmeldung handelt, sondern um eine Einstellung des Betriebes wegen der Vertragskündigung der Marke mit der Garage. Dennoch sind im letzten Jahr im Aargau 44,4 Prozent mehr Garagen geschlossen worden als im Vorjahr. Sind die Autogewerbler beunruhigt?

Nein, antwortet Martin Sollberger, Präsident des Auto-Gewerbeverbandes. In den monatlich geführten Gesprächen seien vereinzelte Schliessungen zum Thema geworden, aber diese fielen nicht in einem massgebenden Umfang auf. Wobei er auch relativiert: «Lange nicht alle Garagisten sind in unserem Verband. Die kleinen Ein- und Zwei-Mann-Betriebe sind nicht bei uns vertreten.» Da sei es gut möglich, dass es kleineren Garagisten schlechter gegangen sei.

Die Schliessung der Garage Stocker sei auch kein Symptom einer Krise. In Gebenstorf gebe es eine weitere, grosse BMW-Garage. Und die 45 Mitarbeitenden dürften im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel problemlos neue Anstellungen finden, sagt Sollberger.

Die Lieferengpässe, die die Autobranche plagen, haben zu einem Rückgang der Neuzulassungen von Fahrzeugen geführt. Gemäss Sollberger wurden 225'000 Neuwagen 2022 verkauft, so viel wie schon lange nicht mehr. Dieser Rückgang fiele jedoch nicht so drastisch aus, dass es eine Konkurswelle deswegen geben würde.

Grund zur Hoffnung trotz Horror-Jahr

Das Jahr 2022 war für die Aargauer Gastronomie besonders schwierig. Dank einer spezifischen Auswertung des Institutes Crif lässt sich ein präziseres Bild zeichnen als in anderen Branchen. Und das Bild ist düster: Addiert man die 47 Konkurseröffnungen mit den abgeschlossenen Verfahren, so ist die Aargauer Gastro-Szene um 106 Betriebe ärmer geworden. Nur das Tessin weist eine negativere Bilanz auf (minus 126 Betriebe).

Gemäss Gastro-Aargau-Präsident Bruno Lustenberger sei diese Welle zu erwarten gewesen – er warnte auch schon im Frühjahr 2022 davor. Gleichzeitig zeigt er sich hartnäckig optimistisch: Die Realität sei besser als die Zahlen, versichert er. Die Spitzengastronomie sei im Aufwind, die Anzahl der Lernenden stimmt ihn zuversichtlich.

Gewerbeverband sieht keinen Handlungsbedarf

Beim Gewerbeverband zeigt man sich ebenfalls gelassen. Geschäftsführer Urs Widmer erklärt, man habe weder von den Branchenverbänden noch von den lokalen Gewerbevereinen den Input erhalten, dass die Konkurswelle ein Problem sei. Gemäss dem vom Gewerbeverband geführten KMU-Barometer haben nur wenige Unternehmen existenzbedrohende Probleme hervorgehoben.

Urs Widmer sieht keinen Handlungsbedarf. Bild: Britta Gut

Es könne sein, dass viele, die sich in der Pandemie selbstständig gemacht haben, nun ihre Aktivitäten aufgeben und sich zurück in geregelte Arbeitsverhältnisse bewegen. Es gebe auch viele Neugründungen, betont Widmer. Tatsächlich wurden 2022 im Aargau nur 1,5 Prozent weniger Firmen gegründet als im Vorjahr.

Trotz dieser optimistischen Töne aus dem Gewerbe rechnen Kreditinstitute damit, dass die Konkurswelle 2023 nicht abebbt. Sie könnte sich angesichts der sich abzeichnenden konjunkturellen Abschwächung sogar noch verstärken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen