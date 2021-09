Sicherstes Schnellladesystem der Welt beim Fressbalken Würenlos

Innovation Quantensprung für die E-Mobilität: Die weltweit sichersten Schnellladestationen stehen beim Fressbalken in Würenlos Die Aargauer Firma Brugg eConnect entwickelt den ersten Ladestecker der höchsten Sicherheitsklasse – und sticht damit die internationale Konkurrenz aus. Ann-Kathrin Amstutz 15.09.2021, 17.13 Uhr

Markus Kramis, Geschäftsführer Evtec, Domenic Lanz, CEO Gofast und Patrick Kern, CEO Brugg eConnect präsentieren die aufgerüsteten Schnellladestationen beim Fressbalken in Würenlos.

Bild: Alexander Wagner

Höchste Ladepower bei maximaler Sicherheit: Das bieten die neuen Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge am Fressbalken in Würenlos. In acht bis zehn Minuten lässt sich die Batterie komplett aufladen – sofern das Auto die hohe Ladeleistung unterstützt. «Zeit genug, um nebenan einen Kaffee zu trinken, danach ist die Batterie voll», erklärt Patrick Kern, CEO der Brugg eConnect.