Aarau: Aufstieg und Fall der Sprecher + Schuh und Rockwell

Industriegeschichte Die Aarauer Rockwell-Fabrik schliesst – das ist die Geschichte vom Aufstieg und Fall einer Weltfirma Visionäre Persönlichkeiten, Weltkriege und Wirtschaftskrisen, ein Wahrzeichen Aaraus: Die Firmengeschichte von Sprecher + Schuh und Rockwell zeigt, wie eine kleine Aarauer Firma weltweit erfolgreich wurde. Ann-Kathrin Amstutz 27.03.2022, 05.00 Uhr

Carl Sprecher (1868–1938) war bekannt für seinen Pioniergeist – als Erfinder und als Unternehmer. zvg

Wir schreiben das Jahr 1900, als der Ingenieur Carl Sprecher und der Kaufmann Hans Fretz in Aarau die «Fabrik elektrischer Apparate Sprecher & Fretz» gründen. Mit 60'000 Franken Kapital, fünf Angestellten und 20 Arbeitern. Es sind wahrlich elektrisierende Zeiten, in den nächsten Jahrzehnten wird die elektrische Revolution die Lebensbedingungen vieler Menschen verbessern. Mittendrin: der junge Carl Sprecher.

Geboren als Sohn einer Bauernfamilie mit 14 Geschwistern, nimmt Sprecher sein Leben in die eigene Hand. Er arbeitet sich vom Arbeiter zum Techniker und von da zum Leiter des Aarauer Elektrizitätswerks hoch. Nebenbei erfindet er den Hörnerschalter, einen in seiner Einfachheit genialen Hochspannungsschalter, den Sprecher 1899 patentieren lässt.

So sah der erste Hörnerschalter für Hochspannung aus (Baujahr 1900). Carl Sprechers Erfindung verhalf der jungen Firma Sprecher + Schuh zu einem kometenhaften Aufstieg. zvg

Der Hörnerschalter wird zum Erfolgsprodukt des jungen Unternehmens, das mit dem Eintritt von Heinrich Schuh ab 1903 den Namen «Sprecher + Schuh» trägt. Ein Name, der vom Volksmund oft und gerne in «Schnörri + Schlarpi» verballhornt wurde.

Heinrich Schuh (1873–1955), ein erfahrener Apparatebauer, trieb die Produktentwicklung voran. zvg

Dank des Pionierprodukts erlebt die Firma einen kometenhaften Aufstieg: 1908 expandiert Sprecher + Schuh zunächst nach Frankreich, dann in weitere europäische Länder. Der Umsatz beträgt bereits 700'000 Franken jährlich, die Zahl der Angestellten steigt auf 500, der Export wächst rasant.

Der Erste Weltkrieg beendet den Aufstieg der Firma

Die Blütezeit der Firma endete mit Beginn des Ersten Weltkriegs jäh. Die Exporte brachen ein. Angestellte, die in den Militärdienst mussten, erhielten keinen Lohn mehr. Unzufriedenheit machte sich beim Personal von Sprecher + Schuh breit, das sich 1918 am Generalstreik beteiligte. Mit Erfolg: Die Arbeitsverhältnisse verbesserten sich markant – dank Mindestlohn, Einführung der 48-Stunden-Woche ab 1919 und gesicherten Lohns während Militärdienst und Krankheit.

Doch bereits 1927 folgte mit der weltweiten Wirtschaftskrise ein neuer Rückschlag. Viele Angestellte von Sprecher + Schuh verloren den Job, 1933 standen nur noch hundert Mitarbeiter auf der Lohnliste. Wenig später übernahm Arnold Roth die Leitung, um die Firma wieder auf Kurs zu bringen.

Das gelang. Die Entwicklung neuer Modelle bedingte einen grösseren Maschinenpark und mehr Räumlichkeiten, und auch im sozialen Bereich tat sich etwas: Ab 1938 gab es eine Arbeiterkrankenkasse, 1942 wurde eine Wohnbaugenossenschaft gegründet.

Wie die Aarauer Zentrale dem jüdischen Leiter das Leben rettete

Doch der Zweite Weltkrieg holte auch Sprecher + Schuh ein. Die österreichische Filiale in Linz hatte einen jüdischen Leiter, der ins Visier der Nationalsozialisten geriet. Obwohl man 1939 noch nicht wusste, dass Festnahme und Lagerhaft den sicheren Tod bedeuteten, organisierte die Aarauer Zentrale seine illegale Ausreise nach Aarau. Der Leiter setzte seine erfolgreiche Karriere in England fort.

So sah das Cover der ersten Ausgabe des «Arbeitskameraden» im Februar 1943 aus. zvg

1943 erschien die erste Ausgabe der Firmenzeitung «Der Arbeitskamerad». (Die grösstenteils unerschlossene Sammlung der Zeitungen ist im Aarauer Stadtarchiv zugänglich.) Wie vor allem in der Anfangszeit oft betont wurde, sollte die Publikation den internen Zusammenhalt stärken.

Im «Arbeitskameraden», der zunächst vierteljährlich, dann monatlich erschien, finden sich neben Neuigkeiten aus der Firma etwa Matchberichte der «Sprecher + Schuh»-Fussballmannschaft oder humoristische Gedichte.

1957 öffnete in Suhr eine Schalttafel- und Steuerungsfabrik ihre Tore. Damit war die Firma nunmehr in drei Sparten aufgeteilt: Hochspannung, Niederspannung und Schaltanlagen. 1963 folgte die neue Hochspannungsfabrik in Oberentfelden.

Blick in die Maschinenhalle der Sprecher + Schuh. zvg

1968 zieht die Firma in den Sprecherhof und bekommt den ersten Computer

In den frühen 1960er-Jahren erlebte Sprecher + Schuh einen Aufschwung, der auch einen Ausbau am Aarauer Hauptsitz notwendig machte. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit war der Sprecherhof 1968 bezugsbereit. Das zwölfstöckige Hochhaus neben dem Bahnhof sollte für Jahrzehnte zum Wahrzeichen Aaraus und des Konzerns werden.

Ebenfalls 1968 wurde im Sprecherhof der erste Computer installiert. Im «Arbeitskameraden» klärte man die teils skeptischen Angestellten auf, wozu die raumfüllende Maschine diente:

«Die Volksmeinung über die Nützlichkeit und Notwendigkeit eines Computers geht weit auseinander. Der Laie hält einen Computer für eine Denkmaschine.»

Das sei falsch, es sei vielmehr ein Automat, der Rechenarbeiten «mit unvorstellbarer Geschwindigkeit» ausführe.

Ein Mitarbeiter bedient die Konsole der Zentraleinheit des ersten Computers von Sprecher + Schuh im Jahr 1968. zvg

1976 rief eine Publikation im «Arbeitskameraden» in feministischen Kreisen scharfe Kritik hervor. Auf dem Titelblatt war eine Mitarbeiterin bei einer einfachen Handarbeit zu sehen, darunter stand:

«Bei dieser Tätigkeit kommen zwei spezifische Qualitäten der Frau richtig zur Geltung: ihre Fingerfertigkeit und die Neigung, sich wiederholende Arbeiten stets aufs Neue zu vervollkommnen.»

Dazu fand die «Emanzipation», die Zeitung der Progressiven Frauen Schweiz, deutliche Worte: «Die Frauen sind dumm und flink. Der Unternehmer macht schamlos aus dieser Beschimpfung auch noch eine Tugend! Weiterer Kommentar überflüssig.»

Die Firma erreicht den Zenit, doch die Finanzen stimmen nicht

Kurze Zeit später, im Jahr 1980, erreichte die Firma Sprecher + Schuh mit einem Jahresumsatz von 500 Millionen Franken und fast 5000 Angestellten ihre grösste Ausdehnung. Weltweit besass sie rund 20 Tochter- und Verkaufsgesellschaften. Doch trotz dieser Zahlen war das finanzielle Ergebnis unbefriedigend, im Sog der Entwicklungen in der Starkstrombranche geriet auch die erfolgsverwöhnte Aarauer Firma unter Druck.

Es folgte eine Zeit der Umstrukturierung. Man verkaufte verschiedene Beteiligungen, der Konzern sollte schlanker werden. So erzielte man Gewinne, die Aktienkurse stiegen auf einen Höchstwert. Doch die finanzielle Situation blieb angespannt. 1986 verkaufte man den gesamten Hochspannungsbereich an die französische Firma Alstom. Viele Angestellte in Oberentfelden, welche die Stabilität des Mutterkonzerns geschätzt hatten, fühlten sich der neuen französischen Führung ausgeliefert.

Die Übernahme durch den Rockwell-Konzern weckt Befürchtungen

Die Elektronikbranche entwickelte sich rasant. Die Kosten in der Entwicklung stiegen, enorme Investitionen in Herstellung und Vertrieb waren nötig, die nur durch grössere Stückzahlen in der Produktion kompensiert werden könnten. Die Führung der Sprecher + Schuh kam zum Schluss: Ein Wachstum aus eigener Kraft in der nötigen Grössenordnung ist nicht realistisch.

1993 war es dann so weit: Der defizitäre Bereich Niederspannung und damit auch der Firmenname «Sprecher + Schuh» wurde an den amerikanischen Rockwell-Konzern verkauft. Ein Entscheid, der auf Widerwillen stiess: Viele waren den Amerikanern gegenüber negativ eingestellt und befürchteten das Ende des Produktionsstandortes Aarau.

Schon bei der Übernahme von Sprecher + Schuh durch Rockwell 1993 befürchteten viele das Ende des Produktionsstandortes Aarau. Chris Iseli

Es kam anders – vorerst: Die Rockwell hielt nicht nur am Standort Aarau fest, sondern investierte in den nächsten Jahren 80 Millionen Franken. Aarau wurde zum Kompetenzzentrum für Entwicklung und Produktion, die Zahl der Stellen wurde bis auf fast 800 erhöht. Rockwell hatte das grosse Ziel, bis zur Jahrtausendwende die weltweite Nummer eins in der Industrieautomation zu sein, und Aarau sollte dazu beitragen.

Eine Kulturberaterin vermittelte zwischen den Mentalitäten

Doch die Übernahme lief nicht reibungslos ab: Mit den Amerikanern kam ein völlig neuer Führungsstil. Flexibilität und Risikobereitschaft waren die neuen Maximen. Ein regelrechter Kulturschock sei es für die Angestellten gewesen, berichtete die «Basler Zeitung». Man habe gar eine Kulturberaterin engagiert, die zwischen amerikanischer und Schweizer Mentalität vermittelte.

In den Nullerjahren kamen erneut Zweifel auf, ob die Rockwell am Standort Aarau festhalten würde. Es gab erste Entlassungen in der Kantonshauptstadt. 2006 kursierten Gerüchte, wonach Rockwell 650 Stellen aus Aarau nach Osteuropa verlegen wolle. Die Unternehmensleitung dementierte dies als «haltlos», doch das Unbehagen blieb.

Am Tag vor seiner Sprengung präsentierte sich der Sprecherhof am 7. März 2013 noch einmal im besten Licht. Emanuel Per Freudiger

Dass die Rockwell 2010 ankündigte, den Mietvertrag mit der Immobiliengesellschaft Mobimo für die Gebäude im Torfeld Süd bis 2022 zu verlängern, wertete man jedoch als Bekenntnis zum Standort Aarau. Ebenso der Bau des neuen Bürogebäudes Polygon, das 2012 bezogen wurde. Das Aarauer Know-how und die hoch automatisierten Anlagen liessen sich nicht an einen anderen Ort transferieren, hiess es vom damaligen Finanzdirektor der Rockwell.

Die Sprengung des Sprecherhofs: Ein Akt mit Symbolkraft

Noch im selben Jahr begann der Rückbau des Sprecherhofes, der zum Aarauer Wahrzeichen geworden war. Eine Sanierung lohne sich nicht mehr, hiess es, deshalb werde das Rockwell-Hochhaus abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt. In einer Märznacht im Jahr 2013 war es dann so weit: Der Sprecherhof wurde dem Erdboden gleichgemacht – in einer medienwirksamen Sprengung, der ersten eines Hochhauses in der Schweiz.

Der tosende Einsturz des Sprecherhofs wirkt rückblickend wie ein Symbol, das den schleichenden Zusammenbruch der Rockwell in Aarau einläutete. 2017 kam es schliesslich zum grossen Knall: Rockwell kündigte an, die Fabrik in Aarau komplett zu schliessen. 250 Arbeitsplätze sollten bis 2021 wegfallen, sie würden nach Polen und China verlegt.

Dieser Prozess ist nun abgeschlossen. Auf Ende März stehen die Räumlichkeiten der Rockwell-Produktion definitiv leer. Nur die Bereiche Forschung und Entwicklung verbleiben in Aarau. Es ist das leise Ende eines grossen Kapitels der Aarauer Industriegeschichte.

Auf Ende März stehen die Fabrikräumlichkeiten der Rockwell an der Aarauer Industriestrasse definitiv leer. Nur die Bereiche Forschung und Entwicklung verbleiben in Aarau. Nadja Rohner

