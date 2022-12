In eigener Sache AZ-Politikchef Mathias Küng hört nach 38 Jahren auf Er war 18 Jahre Inlandchef und 13 Jahre Politikchef Aargau. Mit Mathias Küng geht heute ein Journalist in Pension, der die politische Berichterstattung von AZ und BT über Jahrzehnte prägte. 01.12.2022, 08.22 Uhr

Auf Wiedersehen: Mathias Küng, Politikchef Aargau, geht in Frühpension. (Foto aufgenommen am 18. November 2022). Severin Bigler

Es wurde mit Elisabeth Kopp gerade die erste Frau in den Bundesrat gewählt und in einer Volksabstimmung dem Bau von weiteren Atomkraftwerken zugestimmt, als Mathias Küng im Herbst 1984 beim damaligen «Badener Tagblatt» (BT) als Front- und Inlandredaktor zum ersten Mal in die Tasten griff. Küng berichtete von 1984 bis 1989 als Inlandredaktor und von 1990 bis 2008 als Inlandchef aus Bundesbern für das BT bzw. die «Aargauer Zeitung». Seit 2009 ist er Politikchef im Ressort Aargau. Nun geht er mit 64 Jahren auf eigenen Wunsch vorzeitig in Pension.

38 Jahre blieb Küng dem Unternehmen treu – und ebenso seinem journalistischen Credo: Egal, ob via Bleisatz oder später digital: Was mku – so sein bekannt gewordenes Kürzel – recherchierte und berichtete, war stets von grosser Substanz und Gewähr. Seine profunde Dossierkenntnisse zur Aargauer Politik und Geschichte sind legendär: Wer als Kollege etwas wissen wollte, bekam bei Mathias Küng eine schnellere und bessere Auskunft als bei der Suche über Google.

Vor allem schaffte es Küng, auch äusserst komplexe und abstrakte Zusammenhänge der Finanzpolitik verständlich und unaufgeregt darzustellen in der Zeitung. Er verstehe so viel von der Materie, dass er selber ein guter Finanzdirektor gewesen wäre, hört man immer wieder als Kompliment. Doch das wäre das Letzte, was er wollte. Denn ein weiteres Prinzip von Küng ist, zu beschreiben und zuweilen zu kommentieren, aber auch Journalismus und Politaktivismus nicht zu vermischen.

Im Journalisten Küng arbeitete stets auch der Staatsbürger Küng mit. Eine tiefe Stimmbeteiligung nimmt er schon fast persönlich; und wenn ein Politiker wider besseres Wissen Stuss erzählt, empfindet er das als «Frechheit» auch gegenüber ihm als Wähler. In seinen stets fairen und sachlichen Artikeln liess er sich solche Emotionen allerdings nie anmerken.

«Im Rückblick dünkt es mich manchmal, dass ich erst gestern als Journalist gestartet bin», sagte Mathias Küng zu seinem Abschied in der Redaktion. Zum Trost für die Kolleginnen und Kollegen und die Leserschaft lässt mku ein Türchen offen: Nach Lust und Bedarf wird er auch in Zukunft noch hie und da in die Tasten greifen. (roc)