Impfstrategie Aargauer Regierung beschliesst Privileg: Lehrerinnen und Lehrer über 50 werden vor der breiten Bevölkerung geimpft Der Regierungsrat hat Impfprivilegien für Lehrpersonen beschlossen. Der Entscheid ist eine Reaktion auf die Forderung des Lehrerinnen- und Lehrerverbands – geht aber weniger weit. Noemi Lea Landolt 09.04.2021, 10.27 Uhr

Aargauer Lehrerinnen und Lehrer erhalten rascher eine Impfung. Keystone

Lehrerinnen und Lehrer stehen trotz Coronapandemie jeden Tag im Klassenzimmer. Immer wieder kommt es zu Ausbrüchen an Schulen. Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband (ALV) hat deshalb bereits Anfang Januar beim Bildungsdepartement beantragt, dass Lehrpersonen bei der Impfung priorisiert werden. Sie sollen in die gleiche Kategorie fallen wie Betreuende in Heimen, so die Forderung.