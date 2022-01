Impfstoffe Dubioser Doktor O.: Behörden können Aargauer Arzt keinen illegalen Impfstoffhandel nachweisen Im Frühling 2021 berichtete das ZDF über einen Aargauer Arzt, der mehreren Ländern illegal Impfstoffe zu massiv überhöhten Preisen angeboten haben soll. Die Heilmittelbehörde Swissmedic und das Aargauer Gesundheitsdepartement untersuchten den Fall, konnten dem Mann aber keine illegalen Handlungen nachweisen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 11.01.2022, 10.30 Uhr

Der handschriftlich angeschriebene Briefkasten des dubiosen Arztes Doktor O. (Name der Redaktion bekannt) in Bünzen. Fabian Hägler

Es war Mitte April 2021, der Impfstoff war in ganz Europa knapp, als das Recherchemagazin «Frontal 21» des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) über einen dubiosen Aargauer Arzt berichtete. Doktor O. (Name der Redaktion bekannt), der in Bünzen eine Briefkastenfirma betreibt, soll demnach verschiedenen Regierungen mehrere hunderttausend Dosen der Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Astrazeneca zu massiv überhöhten Preisen angeboten haben.