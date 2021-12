Das sagen Passanten zur Impfpflicht-Forderung für über 65-Jährige

Impfpflicht-Diskussion «Geimpft zu sein ist kein Luxus»: Das sagen Passanten zur Idee der Impfpflicht für alle über 65 Die Aargauer Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel fordert, dass eine Impfpflicht für alle Personen über 65 Jahre eingeführt wird. Während die Idee auf der Strasse gut ankommt, erfährt die Mitte-Nationalrätin Gegenwind aus der eigenen Partei. 06.12.2021, 19.05 Uhr

Sie waren die Ersten, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen konnten und jetzt sollen sie sich gegenüber den jüngeren Generationen solidarisch zeigen: Gemeint sind die über 65-Jährigen.

Ruth Humbel ist eine der erfahrensten Gesundheitspolitikerin und präsidierte bis vor kurzem die Gesundheitskommission des Nationalrats. Ihre Forderung, die sie nun zur Debatte stellt, hat deshalb Gewicht: Die Aargauer Mitte-Politikerin will eine Impfpflicht für alle über 65-Jährigen, wie sie gegenüber dieser Zeitung am Montag sagt. Die Covid-Patienten auf den Intensivstationen seien überwiegend ungeimpfte Alte, begründet Humbel ihre Forderung. Die Jungen hätten in den letzten zwei Jahren viele Opfer gebracht. «Es braucht nun die Solidarität der älteren Menschen.»

Ruth Humbel will die über 65-Jährigen zur Impfung verpflichten. Severin Bigler

So reagieren ältere Personen auf der Strasse auf die Forderung

Die Forderung gibt in der Politik zu reden. Aber was sagen die allenfalls betroffenen Aargauerinnen und Aargauer auf der Strasse dazu? Tele M1 hat nachgefragt und verschiedene Antworten erhalten.

Eine Frau sagt: «Es gibt leider immer noch viele, die über 65 sind und nicht geimpft sind. Warum weiss man ja auch nicht.»

Ein Mann hat ebenfalls eine klare Meinung: «Das Alter spielt gar keinen ‹Rugel›, man sollte sich allgemein impfen lassen.»

Und eine zweite Frau sieht die Sache noch etwas differenzierter. Sie sagt: «Es ist kein Luxus, wenn man geimpft ist, weil es wirklich ganz viel verhindern kann. Aber eine Pflicht fände ich kontraproduktiv.»

Passanten können sich Impfpflicht für über 65-Jährige teilweise gut vorstellen. Tele M1

Pro Senectute will keine Impfpflicht

Pro Senectute Aargau empfiehlt ohnehin allen Seniorinnen und Senioren, sich impfen zu lassen. Die Stiftung sagt allerdings, dass Humbels Forderung zu weit gehe. Geschäftsführer Pirmin Kaufmann sagt: «Wir halten es nicht für eine gute Idee, eine Impfpflicht für alle Menschen ab 65 Jahren einzuführen. Die Grenze erscheint uns willkürlich. Es ist eigentlich nicht so, dass jeder und jede über 65 einfach alt oder krank ist.»

Pirmin Kaufmann, Geschäftsleiter der Pro Senectute Aargau. Britta Gut

Eine Impfpflicht für gewisse Personengruppen mit Gebrechen oder Vorerkrankungen könnte man sich bei Pro Senectute allerdings schon vorstellen. Und auch die Idee, dass Personen, die sich nicht impfen lassen, auf einen Intensivpflegeplatz verzichten, würde man begrüssen.

Kritik aus der eigenen Partei

Ruth Humbel erfährt nun auch aus der eigenen Partei Kritik. Ihre Idee kommt bei Mitte-Grossrat André Rotzetter, dem Präsidenten des Verbandes der Pflegeheime im Aargau, nicht gut an. Gegenüber Tele M1 sagt er, dass diese Überlegung zu spät komme: «Man muss sich mal vorstellen, was das heisst. Bis dieser politische Entscheid gefällt ist und umgesetzt ist, ist Weihnachten vorbei. Bis die Impfung schliesslich wirkt, ist Ende Januar. Und dann müsste man noch Termine finden, man hat ja kaum für den Booster Termine. Diese Massnahme kommt nicht in Frage – sicher nicht für diese Welle.»

André Rotzetter, Präsident des Verbandes der Pflegeheime im Aargau, sagt, dass Humbels Forderung zu spät komme. Alex Spichale

Rechtlich wäre die Impfpflicht für die über 65-Jährigen durchsetzbar: Im Epidemiengesetz steht, dass die Kantone eine Impfung für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zum Obligatorium machen können. (cri)