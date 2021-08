Impfkampagne 5100 Kinder im Aargau sind jetzt gegen Covid geimpft: «Die meisten kommen mit den Eltern ins Impfzentrum» Ende Juni hat Swissmedic den Impfstoff von Pfizer/Biontech für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Im Aargau sind seither rund 5100 Kinder zwischen zwölf und fünfzehn Jahren geimpft worden. Lea, Nua, Oliver und Silas haben diese Woche im Impfzentrum in Aarau die zweite Impfung erhalten. Noemi Lea Landolt 13.08.2021, 05.00 Uhr

Zum Glück geht er Piks schnell vorbei. Silas (12) erhält im Impfzentrum in Aarau die zweite Covid-19-Impfung. Alex Spichale

Silas hält die Hand seines Vaters. Er kneift die Augen fest zusammen. Keine Frage: Der Zwölfjährige ist kein Fan von Spritzen. Aber der Spuk ist schnell vorbei. «Es war minimal schlimm. Es ist schon besser gegangen als beim ersten Mal», kommentiert er später, als das Pflaster auf der Einstichstelle klebt und der Ärmel seines T-Shirts den Oberarm wieder bedeckt.

Silas hat an diesem Vormittag die zweite Covid-19-Impfung erhalten. Er ist eines von rund 5100 Kindern zwischen zwölf und fünfzehn Jahren, die im Kanton Aargau schon mindestens einmal geimpft sind. Die Impfquote in dieser Altersgruppe liegt bei 18 Prozent. Das ist zwar im Vergleich mit anderen Altersgruppen eher tief. Aber für Kinder unter 15 Jahren ist der Impfstoff auch erst seit Ende Juni zugelassen.

In der Klasse würden sie nicht viel übers Impfen sprechen, erzählt Silas. «Ich weiss gar nicht. Vielleicht bin ich sogar der Einzige, der geimpft ist.» Sein Bruder Oliver (16), der ebenfalls die zweite Dosis erhalten hat, weiss von vier Kollegen, die teilweise geimpft sind. Es sei sein Entscheid gewesen, sich impfen zu lassen, sagt er.

Ivano, der Vater der beiden, hat sie ins Impfzentrum begleitet. Bei ihm liegt die zweite Impfung schon etwas länger zurück. Als Swissmedic den Impfstoff von Pfizer/Biontech für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen hatte, hätten sie in der Familie das Thema besprochen und gemeinsam entschieden, dass sich auch die Kinder impfen lassen. «Das macht gesellschaftlich am meisten Sinn», sagt Ivano.

Die 13-jährige Lea wird zum zweiten Mal gegen Covid-19 geimpft. Sie nimmt's gelassen. Alex Spichale

Marco ist an diesem Vormittag mit den beiden Töchtern Lea (13) und Nua (16) im Impfzentrum. Sie bekommen alle drei die zweite Impfdosis. Sie seien überzeugt vom Nutzen der Impfung, sagt Marco. Sich impfen zu lassen, sei eine gesellschaftliche Verantwortung, zu der auch die Kinder ihren Beitrag leisten könnten.

Bei Kindern gebe es zwar eher keine schweren Verläufe, sagt Marco. «Aber Long-Covid ist durchaus ein Thema.» Am Schluss müsse die Vor- und Nachteile einer Impfung jeder selbst abwägen. «Wir haben uns als Familie für die Impfung entschieden.»

Kinder brauchen keine Zustimmung der Eltern

Jene Kinder, die während unseres Besuchs im Impfzentrum geimpft werden, kommen alle mit ihren Müttern oder Vätern. Das ist auch das, was Barbara Jakopp, Leiterin des KSA-Impfzentrums, beobachtet. «Die meisten kommen mit den Eltern oder einem älteren Geschwister.»

Barbara Jakopp ist Oberärztin am Kantonsspital Aarau (KSA). Sie leitet das Impfzentrum. Alex Spichale

Das müssten sie nicht. «Wir dürfen Kinder ab zwölf Jahren auch ohne Einverständniserklärung der Eltern impfen», sagt Jakopp. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) haben Jugendliche ab zwölf Jahren das Recht, selbst über die Impfung zu entscheiden, sofern sie urteilsfähig sind.

Das hat letzte Woche auch das Freiburger Kantonsgericht in einem Urteil festgehalten. Dieses ist noch nicht rechtskräftig und kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Die Kinder sind gut vorbereitet und wissen Bescheid

Barbara Jakopp stellt fest, dass die Kinder, die alleine ins Impfzentrum kommen, in der Regel gut vorbereitet sind und mit ihren Eltern über die Impfung gesprochen haben.

«Wenn wir aber bei der Anmeldung merken würden, dass ein Kind die Fragen nicht beantworten kann, würden wir Rücksprache mit den Eltern nehmen.»

Das sei bisher nie nötig gewesen. Auch Rückmeldungen empörter Eltern habe es keine gegeben. Die Impfkampagne in der Altersgruppe der Zwölf- bis Fünfzehnjährigen sei gut angelaufen, sagt Jakopp. Während der Sommerferien hätten sich regelmässig mehr als zwanzig Kinder pro Tag impfen lassen.

Nächste Woche beginnen Impfungen an den Schulen

Ab nächster Woche wird auch an Schulen geimpft. Gestartet wird an den Berufs- und Kantonsschulen. Spätestens ab Anfang September soll auch an der Oberstufe geimpft werden. Während die Berufsschüler und Kantischülerinnen keine Einwilligung der Eltern brauchen, werden Obenstufenschüler nur geimpft, wenn die Eltern einverstanden sind.

Gemeinsam mit den Schulen vor Ort wird auch entschieden, ob eine Informationsveranstaltung oder ein Informationsstand zum Thema sinnvoll oder gewünscht wird, an der Fachpersonen wie beispielsweise Barbara Jakopp oder Chef-Infektiologe Christoph Fux Fragen beantworten.

Überzeugen heisst informieren

Fragen zu beantworten, gehört für Jakopp und ihr Team seit Beginn der Impfkampagne dazu. Aktuell gebe es viele Anfragen von Eltern. «Es interessiert sie vor allem, wie die Impfung von Kindern vertragen wird und wie die Datenlage ist.» Die Fachpersonen beantworten jede einzelne Anfrage. Das sei aufwendig, sagt Jakopp.

«Aber ich bin überzeugt, dass wir Menschen, die noch zögern oder skeptisch sind, den Entscheid für oder gegen die Impfung mit Informationen erleichtern können.»

Seit Beginn der Impfkampagne sind im Aargau 710'962 Impfdosen verimpft worden. Während der Sommerferien wurden deutlich weniger Dosen verimpft als im Juni. Jakopp spürt aber seit dieser Woche wieder einen leichten Anstieg. «Es kann gut sein, dass gewisse Personen bis nach den Sommerferien gewartet haben und sich jetzt im Hinblick auf die Herbstferien noch impfen lassen.»

«Die Impfung bedeutet für mich Freiheit, ein Mittel, das uns und unser Umfeld schützt und uns aus dieser Pandemie führen kann», sagt Jakopp. Die Alternative zur Impfung sei eine Ansteckung. Aktuell nehmen die Fallzahlen zu. Für Mittwoch meldete der Kanton 209 neue Fälle. Über 200 Neuansteckungen gab es zuletzt am 21. April.

Auch in den Spitälern werden wieder mehr Covid-Patientinnen und Covid-Patienten behandelt. Am Mittwoch waren 21 Personen im Spital, sechs davon lagen auf der Intensiv- oder Überwachungsstation. «Diese stationären Patienten sind nicht geimpft und viele haben sich in den Ferien im Ausland angesteckt», so Jakopp.