Aargauer Immobilienpreise steigen weiterhin an – wie lange noch?

Immobilienmarkt Zinswende hin oder her: Im Aargau steigen die Hauspreise weiterhin – kühlt sich der Markt bald ab? Die Hypothekarzinse sind seit der Erhöhung des Leitzinses gestiegen. Den Aargauerinnen und Aargauern hat die Politik der Nationalbank bisher die Lust auf Wohneigentum aber noch nicht verdorben. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Wie hoch steigen die Hauspreise im Aargau noch? Andrea Zahler

In der zweiten Jahreshälfte hat die Nationalbank (SNB) den Leitzins angehoben. Seit September liegt er bei 0,5 Prozent und damit erstmals seit über sieben Jahren im Plus. Ab 2015 lag der Leitzins bei –0,75 Prozent, im Juni 2022 waren es noch –0,25 Prozent. Experten vermuten, dass die SNB Anfang 2023 gar noch einmal die Geldmenge reduzieren wird, um die Inflation zu bekämpfen.

Doch weshalb steigen die Hauspreise immer noch?

Es ist ein Grundprinzip der Volkswirtschaftslehre – die Immobilienpreise steigen umso mehr, je niedriger die Zinsen sind. Dies, weil tiefe Zinsen die Aktienrendite schwächen, dafür Hypotheken verbilligen und Investitionen in Liegenschaften attraktiver machen.

Ein Blick ins Immobilienbarometer der Aargauischen Kantonalbank (AKB) zeigt jedoch, dass im Aargau die Preise für Einfamilienhäuser im dritten Quartal im gleichen Tempo gestiegen sind, wie vor der Zinswende: 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, schweizweit lag die Steigerung gar bei 6,7 Prozent.

Dasselbe bestätigt sich, obgleich in geringerem Ausmasse, beim Stockwerkeigentum: +3,3 Prozent im Aargau, +4 Prozent auf nationaler Ebene.

Dass die Immobilienpreise nicht auf die Zinswende reagieren, mag auf den ersten Blick erstaunen. Es hat aber gute Gründe, wie Marcel Koller, Chefökonom der AKB, für die AZ ausführt.

Zuallererst hält der Experte der AKB fest, dass die Zinswende ihre Effekte auf den Immobilienmarkt noch nicht zeigt. Es bestehe eine zeitliche Verzögerung zwischen dem Kaufentscheid und der Handänderung. Das steigende Zinsniveau – und die daraus resultierenden Steigerungen auf dem Hypothekenmarkt – werden sich wohl erst noch zeigen.

«Der Kanton Aargau ist ein beliebter Zuwanderungsort, nicht nur für ausländische Neuankommende», sagt Marcel Koller weiter. Interkantonale Auswanderungsstatistiken zeigen, dass der Aargau Menschen aus anderen Kantonen anzieht.

Im Aargau ist die Bautätigkeit leicht rückgängig. Michael Küng

Das hat neben dem guten Arbeitsmarkt im Kanton auch zwei weitere, miteinander zusammenhängende Gründe: Die Nähe an urbane Zentren wie Basel und Zürich und die im Vergleich noch erschwinglichen Immobilienpreise. In zahlreichen Gemeinden ist ein typisches Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche, einer Parzellenfläche von 450 Quadratmetern und einem Garagenplatz noch für 800’000 Franken zu haben, wie aus dem Immobilienreport der AKB hervorgeht. Es findet aber auch ein Nachholeffekt statt, der sich in urbanen Zentren wie Aarau oder Baden sowie in basel- und zürichnahen Gemeinden spürbar macht: Die Preisschwelle liegt teils deutlich über einer Million Franken.

Der zweite Grund ist, dass sich der Suchradius potenzieller Käufer seit der Pandemie spürbar vergrössert hat: Mit Homeoffice kann man getrost auch ein Haus suchen, das weiter entfernt vom Arbeitsort, dafür aber billiger ist. Die sehr grosse Nachfrage trifft auf ein zu kleines Angebot, zumal die Bauaktivität seit der Pandemie zurückgeht. Die Leute nehmen also die höheren Preise in Kauf.

Seit Jahren boomen Renditeliegenschaften regelrecht. An der Börse zeigt sich seit der Zinswende jedoch eine gewisse Abkühlung, die Kurse sind erheblich gesunken. Die AKB-Ökonomen gehen davon aus, dass diese weiter sinken könnten. Trotzdem sind Preise für Mehrfamilienhäuser in den vergangenen sechs Monaten um 2,7 Prozent gestiegen.

Auch das hat mit einer Verzögerung zwischen Kaufentscheid und Transaktion zu tun, jedoch nicht ausschliesslich. Marcel Koller geht davon aus, dass die Marktabkühlung durch einen Faktor gebremst wird: Die hohe Nachfrage an Mietwohnungen. Die Leerwohnungsziffer ist auf ein historisches Tief gesunken. Gerade im Aargau ist der Rückgang ausgeprägt: Die Ziffer ist von 2,1 auf 1,69 gefallen. Dadurch sind die Mieten gestiegen, was die Rendite von Liegenschaften attraktiver macht.

Alle diese Gründe bedeuteten nicht, dass die aktuelle Geldpolitik der SNB keinen Einfluss auf den Aargauer Immobilienmarkt haben wird. Eine Abkühlung sei zu erwarten, sagen die AKB-Experten. Dass die Preise sinken, sei nicht zu erwarten, vielmehr sollten sie im kantonalen Durchschnitt auf hohem Niveau stagnieren.

Jedoch zeigen sich im diversen Aargauer Markt starke regionale Unterschiede. In ländlicheren Regionen dürften die vergleichsweise noch tieferen Eigentümerpreise weiterhin steigen.

