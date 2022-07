Warum im Aargau Immobilienpreise so steil ansteigen

Immobilienblase Warum im Aargau Hauspreise noch stärker ansteigen als im Rest der Deutschschweiz Im Aargau und im Rest der Nordwestschweiz stiegen die Preise für Einfamilienhäuser im zweiten Quartal am steilsten auf dieser Seite des Röstigrabens. Wir erklären, weshalb. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Ein neues Quartier entsteht in Rupperswil. Sandra Ardizzone

Einfamilienhäuser sind gefragter denn je: Das stimmt im Aargau wie in sonst fast keinem anderen Kanton. Gemäss einer Studie der Raiffeisenbank zum Immobilienmarkt stiegen die Preise für Eigenheime im zweiten Quartal 2022 in der Nordwestschweiz um 10,4 Prozent. Nur in der Westschweiz ist die Kurve mit +12,8 Prozent steiler.

Die Zahlen der Nordwestschweiz (die nebst dem Aargau auch Basel und Solothurn umfassen) erstaunen den Immobilienmarktanalysten, Francis Schwartz, der Raiffeisen nicht. Im ganzen Land herrsche das gleiche Problem: Es gibt zu wenige Eigentumsobjekte. Einerseits werden zu wenige gebaut und andererseits verkaufen die Eigentümer ihre Einfamilienhäuser und Wohnungen nicht.

Wenig Angebot, trotz gestiegener Zinsen immer noch hohe Nachfrage: Die Zahlen schnellen in die Höhe. Dass sie im Kanton Aargau vergleichsweise stärker ansteigen, hat seine Gründe: «Im Gegensatz zu den gesättigten Märkten der Grossräume Basel oder Zürich stehen im Aargau noch vergleichsweise günstiges Bauland und Eigentumsobjekte zur Verfügung, die für breitere Gesellschaftsschichten noch bezahlbar sind», erklärt Francis Schwartz.

Im Aargau ist Bauland noch verfügbar

Preise von Immobilien werden unter anderem durch die Verfügbarkeit von Bauland bestimmt. Entsprechend sind Eigentumsobjekte im Aargau noch vergleichsweise billig: «Hier entstehen Neubauten, die noch zahlbar sind. Der Standort ist attraktiv: Gut an Zürich und Basel angeschlossen und trotz der relativ guten Standorteigenschaften sind die Immobilienpreise noch relativ günstig.» Und weiter:

«Der Aargau ist damit einer der raren Orte, wo der Traum eines Einfamilienhauses in der Nähe der wirtschaftlichen Zentren noch für manchen erfüllbar ist.»

Die aargauische Bevölkerung wächst entsprechend viel stärker verglichen mit der Gesamtschweiz. Mit der steigenden Nachfrage gehen die bisher tieferen Preise in die Höhe. Anders gesagt: Der aargauische Immobilienmarkt wird im Sog jener von Basel und Zürich, die mittlerweile für viele zu teuer sind, mit nach oben gezogen.

Wann dieser Nachholeffekt aufhören wird, lässt sich nur schwierig voraussagen. Basierend auf Analysen von Inseraten auf allen Immobilienplattformen stellt Francis Schwartz fest: «Aargauische Einfamilienhäuser und Wohnungen werden so schnell verkauft wie schon lange nicht mehr.»

Weshalb ist das Angebot so niedrig?

Dass es im Mittelland, mit einer ähnlichen Bevölkerungsdichte wie in den Niederlanden, eng wird, ist kaum etwas Neues. Nebst dem Dichtestress drücken, gemäss Schwartz, aber auch zwei weitere Faktoren auf die Preise von Immobilien: Der restriktive Umgang der Raumplanung mit Bauland und der Fakt, dass in den vergangenen Jahren sehr viele Bauten als Mietobjekte erstellt wurden. Daher herrscht bei den Mietwohnungen ein erhöhter Leerbestand, während interessierte Käufer um jedes Eigentumsobjekt ringen.

Sollten die steigenden Zinsen nicht die Nachfrage senken?

Mitte Juni hat die Schweizerische Nationalbank die Leitzinsen überraschend – und vor allem überraschend stark – erhöht. Grundsätzlich lassen höhere Zinsen die Nachfrage nach Wohneigentum mittelfristig sinken. Sind die Hypotheken teuer genug, lohnt es sich aus finanziellen Überlegungen nicht mehr, ein Haus zu kaufen (und umso mehr zu mieten). Die Nachfrage sinkt und somit auch der Druck auf die Preise von Immobilien.

Allerdings bleiben die Leitzinsen auch nach der Erhöhung extrem tief (-0,25%). Zwar sind Festhypotheken auch ohne den Eingriff der Nationalbank in den letzten Monaten sehr viel teurer geworden, Saron-Hypotheken (deren Preise nicht fix und vom Leitzins abhängig sind) blieben aber niedrig. So erinnert Francis Schwartz daran, dass Zinsen nicht der einzige Faktor sind, der die Immobilienpreise bestimmt: Im Moment bleibt das mangelnde Angebot der treibende Faktor hinter dem steigenden Wert der Eigentumsobjekte. In absehbarer Zeit dürfte sich das nicht ändern.

