Kanton Aargau: Erneut mehrere Diebstähle und ein Einbruchsversuch

Im ganzen Kanton Erneut mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen und ein Einbruchsversuch In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Einbruchsversuch und diversen Diebstählen aus Fahrzeugen im gesamten Kantonsgebiet. In Rothrist konnte eine männliche Person angehalten werden, die versuchte, aus einem Fahrzeug Bargeld zu entwenden. 19.03.2022, 10.43 Uhr

Im Kanton waren Diebe unterwegs, nicht alle konnten geschnappt werden. (Symbolbild) Keystone

Am Abend des 18.03 wurde der Kantonspolizei Aargau ein Diebstahl eines Portemonnaies aus einem Wohnmobil in Schinznach-Bad gemeldet. Der unbekannte männliche Täter dürfte durch den anwesenden Besitzer des Wohnmobils überrascht worden sein. Er hat die Flucht nach kurzem Handgemenge ergriffen. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nicht angehalten werden. Das entwendete Portemonnaie wurde im Zuge der Fahndung aufgefunden.

In Rothrist wurde am 19.03, kurz nach Mitternacht, am Grubenweg eine männliche Person angehalten, die aus einem Fahrzeug Bargeld entwenden wollte. Die Kantonspolizei Aargau nahm den 53-jährigen tatverdächtigen Rumänen fest.

In Oberflachs, Unterdorf, stellte ein Anwohner am frühen Morgen des 19.03 um 04:00 Uhr, fest, dass sich unbekannte Täter an der Haustüre des Einfamilienhauses zu schaffen machten. Die unbekannten Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Die umgehend eingeleitete Fahndung mit Geländedurchsuchung blieb erfolglos.

Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau (062 835 81 81) zu melden. Die Kantonspolizei Aargau warnt vor nächtlichen Dieben und mahnt, niemals Wertsachen und wichtige Gegenstände in Fahrzeugen aufzubewahren. Haustüren sollten konsequent verschlossen werden. Bei verdächtigen Beobachtungen ist umgehend der Notruf 117 zu verständigen. (has)