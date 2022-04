Axpo erhält Auszeichnung für Batteriegenerator auf Baustellen

Idée-Suisse Innovationspreis für die Axpo und ihren CO2-freien Baustellen-Generator Der Stromkonzern Axpo mit Hauptsitz in Baden erhält einen Innovationspreis für einen batteriebetriebenen Generator für Baustellen. Als abgasfreies System ist er auch für geschlossene Räume geeignet. Mathias Küng 21.04.2022, 17.30 Uhr

Die mobile Batteriespeicherlösung für Baustellen im Einsatz. zvg

Ein Team der Axpo Division Renewables hat in Kooperation mit regionalen Bauunternehmen eine mobile Batteriespeicherlösung für Baustellen entworfen und über vier Jahre entwickelt. Die Geräte (siehe Bild) werden in der Schweiz produziert. Die grösste Wertschöpfung erfolge in den Kantonen Aargau und Zürich, sagt Axpo-Sprecher Noel Graber. Für diese Entwicklung als Alternative zu konventionellen Stromgeneratoren bekam Axpo am Donnerstag von Idée-Suisse den Innovationspreis 2022.