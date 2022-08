Hunde-Coaching Wenn das Gassi gehen zur Strapaze wird: Nachsitzen mit Irish Terrier Max Shirin und Alain Scheidegger aus Rheinfelden beraten Hundebesitzer bei der Erziehung ihrer Vierbeiner. Die Zahl verhaltensauffälliger Hunde sei angestiegen, sagen sie. Das liege auch daran, dass viele Tiere während der Coronazeit nicht richtig sozialisiert worden seien. Livia Häberling Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Der dreieinhalbjährige Max soll lernen, weniger an der Leine zu ziehen und auf andere Hunde ruhiger zu reagieren. Livia Häberling

Max ist ein vifes Kerlchen, er lernt leicht. Deshalb hat der dreieinhalbjährige Rüde das Wesentlichste für sein Hunde-Dasein rasch verinnerlicht: Seine Besitzer mögen wohl das eine oder andere Kommando an ihn herantragen – doch im Zweifelsfall macht Max, was er für richtig hält.

Auf einem Waldweg in Rheinfelden hält es Max an einem warmen Augustnachmittag für richtig, seinen Besitzer, der am anderen Ende der Leine ist und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ins Laub und weiter zum nächsten Baumstamm zu zerren. Es wirkt wie Seilziehen. Ein Kräftemessen zwischen Hund und Mensch.

Dabei ist es das gar nicht, erklärt Shirin Scheidegger, die ein paar Meter hinter Max, seinem Besitzer und ihrem Ehemann Alain Scheidegger herläuft, der die heutige Trainingslektion leitet: «Hunde sind grundsätzlich sehr kooperative Tiere. Sie missachten Kommandos nicht in böser Absicht, sondern schlicht deshalb, weil sie sie nicht verstehen.»

Die Kooperation mit dem Menschen muss sich lohnen

Hunde wie Max, die noch nicht gelernt haben, dass sie Artgenossen nicht anbellen, ihre Besitzer nicht anspringen und sie auf dem Spaziergang auch nicht zum nächsten Baumstamm zerren sollen, gibt es in der Schweiz viele. Die wachsende Nachfrage nach erzieherischer Unterstützung hat Alain Scheidegger im Jahr 2012 dazu bewogen, seine Stelle als Hundeführer bei der Kantonspolizei Basel-Stadt aufzugeben und sich ganz dem Hundetraining zu widmen.

Shirin Scheidegger, Psychologin und ebenfalls ausgebildete Polizistin, folgte ihm einige Jahre später. Seit Januar 2020 arbeitet auch sie vollberuflich für das gemeinsame Unternehmen Pro Cane Hundecoaching. Beide haben für die Arbeit mit Hunden diverse Weiterbildungen absolviert.

Shirin und Alain Scheidegger mit Ragin, Ivar, Ferun und Arvo – ihren eigenen vier Hunden. Andy Fritschi

Eine Methode, die sie kürzlich in einem Kurs kennen gelernt haben, soll auch Max das Ziehen an der Leine abgewöhnen. Ganz umsonst wird es der Rüde allerdings nicht unterlassen, dazu sind die Gerüche im Wald zu spannend. Shirin Scheidegger sagt: «In solchen Fällen muss der Besitzer auch seinerseits etwas in die Waagschale werfen, damit sein Hund merkt, dass die Kooperation sich lohnt.» Bei Max soll es über den Appetit laufen, allerdings ist der Rüde bereits satt. Den Käse, den sein Besitzer mitgebracht hat, verschmäht er.

Aus dem Strassenrudel in die Enge der Stadt

Shirin und Alain Scheidegger bieten auch Gruppenkurse an, etwa für Junghunde. Die Zahl der Vierbeiner und Besitzer, die in Einzellektionen betreut werden, weil sie intensivere Unterstützung brauchen, sei seit der Coronapandemie jedoch stark angestiegen, sagen die beiden.

Bekanntlich kam es während der Lockdown-Zeit zu zahlreichen Hundekäufen. Tierheime stellen an die zukünftigen Besitzer hohe Anforderungen (etwa, was deren Alter oder maximales Arbeitspensum betrifft), und wer einen Zuchthund will, braucht Geduld, bis der Wurf da ist. Deshalb kam eine Vielzahl der Hunde innert kürzester Zeit über ausländische Tierschutzorganisationen in die Schweiz.

Häufig hätten solche Hunde Mühe, sich im neuen Umfeld einzuleben, weiss Alain Scheidegger: «Vielleicht haben sie vorher auf der Strasse im Rudel gelebt, konnten selbst entscheiden, wem sie ausweichen und wem nicht. Und plötzlich werden sie angeleint, durch die Stadt geführt, nahe an anderen Hunden vorbei, ob sie wollen oder nicht. Das bedeutet für diese Hunde einen kompletten Kontrollverlust.»

Lockdown-Hunde: Während Monaten keine Minute alleine

Zu Problemen, die unter Artgenossen entstehen, kommen weitere hinzu: «Wir begleiten momentan vermehrt ‹Hibbel›-Hunde», so Scheidegger. Also solche, die ein nervöses, rastloses Verhalten zeigen. Zudem sei ihre Hilfe auch häufig bei Vierbeinern gefragt, die es nicht gewohnt sind, alleine zu Hause zu bleiben. «Immer war jemand da: Im Homeoffice, im Homeschooling, abends oder am Wochenende, weil die Ausgeh- und Kontaktmöglichkeiten beschränkt waren. Es gibt Hunde, die während Monaten keine Minute alleine waren.» Dass man sie nun zu Hause zurücklasse, um ins Büro zu gehen, halten sie kaum aus. Sie jaulen, bellen und machen Dinge kaputt.

Auch wenn sich während der Pandemie wohl viele einen Hund angeschafft haben, die keine Erfahrung mitbrachten, gibt es auch Verhaltensauffälligkeiten, die sich nur schwer verhindern liessen, sagt Shirin Scheidegger: «Welpenschulen und Junghundegruppen konnten während längerer Zeit nicht stattfinden.» Diese Hunde haben nicht von klein auf gelernt, sich in einem Restaurant ruhig zu verhalten, und wegen der monatelangen Kontrakteinschränkungen ist es für sie nicht üblich, dass zu Hause Gäste zu Besuch kommen. «Manche Tiere sind komplett isoliert aufgewachsen. Entsprechend schlecht sind sie sozialisiert.»

Die Regeln sollten möglichst schwarz-weiss sein

Im Rheinfelder Wald soll Max jetzt lernen, dass es sich für ihn lohnt, mit seinem Besitzer zu kooperieren. Für kurze Trainingssequenzen wird Max nicht mehr an seinem Brustgeschirr angeleint, sondern am Halsband. Solange die Drei-Meter-Leine locker durchhängt, darf Max sich weiterhin seinen Schnüffelexpeditionen widmen. Kommt Zug auf die Leine, weil er zu weit vorauseilen will, holt sein Besitzer ihn zu sich zurück und streichelt ihn ein paar Sekunden. Für Max, der Stillstand bisher wenig goutiert hat, sind es lange Sekunden. Max soll merken: Er darf ständig in Bewegung sein – solange er nicht an der Leine zieht.

Zwar heisst es «Hundetraining», gearbeitet wird allerdings genauso intensiv am Menschen. Konsequent sein lautet die Devise, auch für Max' Besitzer. Einmal streckt er unbewusst seinen Arm aus, als der Rüde vorwärts drängt – und schon ist die Drei-Meter-Leine 50 Zentimeter länger. Alain Scheidegger korrigiert, und seine Frau sagt: «Je schwarz-weisser die Regeln sind, desto schneller versteht sie der Hund.»

Das Erziehungscamp ist nicht die Lösung

Manchmal erkundigen sich Hundebesitzer bei Shirin und Alain Scheidegger, ob sie ihren Hund gegen Bezahlung ein paar Wochen zu ihnen in die Ferien geben könnten, in eine Art Erziehungscamp. Die beiden haben noch jedes Mal abgelehnt. «Erzieherische Führungsprobleme können wir für unsere Kundschaft nicht stellvertretend lösen», sagt Alain Scheidegger. Nach ein paar Tagen zurück wären die alten Marotten wieder da.

Nach einer Stunde steht er mit Max und seinem Besitzer wieder am Anfang des Waldweges. Die Lektion ist zu Ende, doch die Arbeit fängt jetzt erst an. «Je öfter die Leinenführigkeit trainiert wird, desto schneller versteht Max, was von ihm gewünscht wird», sagt Shirin Scheidegger. Jetzt heisst es: üben, üben, üben.

